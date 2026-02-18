Otkrivamo pozadinu smjena u Osijeku: Mađarica koja je preuzela klub ima pakleni plan...

Nakon što je godinama bila potpredsjednica mađarskog prvoligaša Zalaegerszegi TE, kluba u vlasništvu njezina oca Gábora, bliskog suradnika Viktora Orbána, Alexandra Végh (29) preuzela je ovoga tjedna upravljanje NK Osijekom. Prije dolaska u Gradski vrt, upravo je ona odigrala ključnu ulogu u prodaji obiteljskog kluba južnoameričkim investitorima koji su odmah pokrenuli potpunu transformaciju momčadi.

Odluka o prodaji mađarskog nogometnog kluba Zalaegerszegi TE (ZTE), koji je punih jedanaest godina bio u vlasništvu poduzetnika Gábora Végha, donesena je tijekom zime 2025., a službeno je finalizirana u lipnju iste godine. Ključnu ulogu u cijelom procesu odigrala je njegova kći Alexandra Végh, menadžerica s međunarodnim obrazovanjem stečenim u Švicarskoj, Madridu i Bostonu, koja je od 2020. do 2022. obnašala funkciju potpredsjednice kluba. Aktivno je tražila nove investitore i vodila pregovore s nekoliko stranih grupacija prije nego što je postignut dogovor s južnoameričkim konzorcijem.

Novi vlasnici ZTE-a su Argentinci Damián Pedrosa, koji je preuzeo funkciju izvršnog predsjednika, i Andrés Jornet, zadužen za sportski sektor. Pedrosa i Jornet, koji su se upoznali u argentinskom klubu Talleres de Córdoba, donijeli su u mađarski nogomet bogato iskustvo iz potpuno drugačijeg nogometnog okruženja.

Pedrosa je, nakon što je napustio nogomet, osnovao uspješnu tvrtku za organizaciju događaja koja je surađivala i s CONMEBOL-om (krovnom organizacijom južnoameričkog nogometa, nap.a.), no kako je sam priznao, srce ga je uvijek vuklo natrag u klupski nogomet. Njihova potraga za klubom vodila ih je od Urugvaja do Italije, no na kraju ih je neočekivana prilika dovela u Mađarsku. U vlasničku strukturu uključen je i građevinski poduzetnik iz Paragvaja, a projekt se financira primarno privatnim sredstvima.

Odlaskom obitelji Végh završena je jedna era kluba obilježena snažnom političkom i poslovnom povezanošću s vrhom mađarske vlasti. Gábor Végh, Alexandrin otac, smatra se poduzetnikom iz bliskog kruga premijera Viktora Orbána. Njegova tvrtka Pharos 95 specijalizirana je za izgradnju sportskih terena, a bila je jedan od glavnih izvođača na brojnim državnim projektima, uključujući i terene za Puskás Akadémiju u Felcsútu, rodnom selu premijera Orbána. Végh je često viđan u VIP ložama s Orbánom na nogometnim utakmicama, a mediji ga opisuju kao osobu blisku vladajućem Fideszu, čiji se privatni zrakoplovi koriste i za putovanja visokih državnih dužnosnika.

A kako je uopće došlo do iznendne smjene upravljačke strukture u Osijeku? Navodno je vlasnika kluba Lörinca Mészárosa pogodilo medijsko bubnjanje u Mađarskoj o tome kako mađarski milijarder ne isplaćuje plaće u NK Osijek, pa je odmah bio sazvao hitan sastanak u Budimpešti i odlučio: Sakaly i Čohar premjestaju na druge pozicije unutar M grupacije. Na primjer, Čohar se vraća u firmu iz koje je došao u NK Osijek, te će se baviti mađarskim investicijama u nekretnine na Kvarneru.

Nagađa se kako će nova predsjednica, po istom, ZTE-ovom modelu, početi pripremati klub za skoru prodaju i tražiti nove investitore. Razlog toj odluci je propast namjere Mađara da u Hrvatskoj kupe Belje, Vupik i još nekoliko firmi s velikim poljoprivrednim potencijalom. Oni su od prije godinu dana u vlasništvu Podravke.

Svi ovi potresi u NK Osijek odvijaju se u jeku izborne kampanje u Mađarskoj. Prema posljednjim anketama, Orbanova stranka Fidesz, koja je na vlasti od 2010. godine, značajno zaostaje za oporbenom strankom Tisza. Parlamentarni izbori održavaju se 12. travnja.