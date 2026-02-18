Postoje utakmice koje se prate. I one koje se pamte. A onda postoji i finale UEFA Champions League – večer u kojoj klupske boje padaju u drugi plan, a ostaju čista emocija, navijanje koje podiže publiku na noge i osjećaj sudjelovanja u nečemu što nadilazi sport. Upravo takav spektakl 30. svibnja 2026. stiže u Budimpeštu, a Mastercard i Zagrebačka banka pružaju vam priliku da ga doživite uživo, s tribina.

U sklopu upravo pokrenute nagradne igre "Mastercard i Zagrebačka banka vas vode na finale UEFA Champions League" troje dobitnika osvojit će putovanje za dvoje na najveću utakmicu klupske sezone. Nagrada uključuje trodnevno putovanje s dva noćenja i doručkom u hotelu s četiri zvjezdice u centru Budimpešte, organizirani povratni prijevoz iz Zagreba, organizirani transfer od hotela do stadiona, dvije ulaznice za utakmicu i UEFA poklon paket dobrodošlice. Nagrade osigurava Mastercard, službeni pokrovitelj UEFA Champions League.

Sudjelovanje u nagradnoj igri jednostavno je i vezano uz vaše svakodnevne navike. Potrebno je prijaviti se putem m-zabe ili na web stranici zaba.hr/home/ucl-mastercard , a zatim tijekom trajanja nagradne igre plaćati svojom ZABA Mastercard kreditnom karticom. Svaka kupnja u iznosu od najmanje 20 eura automatski vas vodi korak bliže finalu, pri čemu svaka nova transakcija dodatno povećava vaše šanse. Oni koji se odluče za obročnu otplatu dobivaju i dodatnu prednost jer se takve transakcije u bubnju evidentiraju čak tri puta.

Nagradna igra traje od 10. veljače do 4. travnja 2026., a dobitnici će biti izvučeni 9. travnja 2026. u 12:00 sati, u javnom izvlačenju pod nadzorom javnog bilježnika.

UEFA Champions League okuplja najbolje momčadi Europe, ali i publiku koja želi biti dio neponovljivog sportskog iskustva. Uz Mastercard kartice Zagrebačke banke, put do tog iskustva nikada nije bio bliži.

Detaljna pravila nagradne igre čekaju vas na zaba.hr .

Budite dio finalnog spektakla u Budimpešti uz Mastercard i Zagrebačku banku. Ulaznice osigurava Mastercard.