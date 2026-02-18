Postoje utakmice koje se prate. I one koje se pamte. A onda postoji i finale UEFA Champions League – večer u kojoj klupske boje padaju u drugi plan, a ostaju čista emocija, navijanje koje podiže publiku na noge i osjećaj sudjelovanja u nečemu što nadilazi sport. Upravo takav spektakl 30. svibnja 2026. stiže u Budimpeštu, a Mastercard i Zagrebačka banka pružaju vam priliku da ga doživite uživo, s tribina.
U sklopu upravo pokrenute nagradne igre "Mastercard i Zagrebačka banka vas vode na finale UEFA Champions League" troje dobitnika osvojit će putovanje za dvoje na najveću utakmicu klupske sezone. Nagrada uključuje trodnevno putovanje s dva noćenja i doručkom u hotelu s četiri zvjezdice u centru Budimpešte, organizirani povratni prijevoz iz Zagreba, organizirani transfer od hotela do stadiona, dvije ulaznice za utakmicu i UEFA poklon paket dobrodošlice. Nagrade osigurava Mastercard, službeni pokrovitelj UEFA Champions League.
Sudjelovanje u nagradnoj igri jednostavno je i vezano uz vaše svakodnevne navike. Potrebno je prijaviti se putem m-zabe ili na web stranici zaba.hr/home/ucl-mastercard, a zatim tijekom trajanja nagradne igre plaćati svojom ZABA Mastercard kreditnom karticom. Svaka kupnja u iznosu od najmanje 20 eura automatski vas vodi korak bliže finalu, pri čemu svaka nova transakcija dodatno povećava vaše šanse. Oni koji se odluče za obročnu otplatu dobivaju i dodatnu prednost jer se takve transakcije u bubnju evidentiraju čak tri puta.
Nagradna igra traje od 10. veljače do 4. travnja 2026., a dobitnici će biti izvučeni 9. travnja 2026. u 12:00 sati, u javnom izvlačenju pod nadzorom javnog bilježnika.
UEFA Champions League okuplja najbolje momčadi Europe, ali i publiku koja želi biti dio neponovljivog sportskog iskustva. Uz Mastercard kartice Zagrebačke banke, put do tog iskustva nikada nije bio bliži.
Detaljna pravila nagradne igre čekaju vas na zaba.hr.
Budite dio finalnog spektakla u Budimpešti uz Mastercard i Zagrebačku banku. Ulaznice osigurava Mastercard.