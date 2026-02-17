Joško Jeličić je taknuo u osinje gnijezdo. Zna se tko stoji iza svega, a potez HT-a je žalostan

Zanimljivo, Hrvatski telekom se ogradio od izjava Joška Jeličića jer su, kao, bile neprimjerene, oni drže da stručni komentatori trebaju razglabati o početnih 11 igrača, o tome treba li igrati s četvoricom ili trojicom u zadnjoj liniji, o tranziciji..., ali valjda ne bi smjeli ti stručnjaci ići dalje, ne daj Bože zadirati u klupske strukture, odluke, poteze...

- U pojedinim emisijama i komentarima emitiranima na MAXSport kanalima mogu se pojaviti osobni i neprimjereni stavovi pojedinih komentatora. Nažalost, to se dogodilo i u emisiji Studio HNL emitiranoj 15. veljače ove godine. Izražavamo žaljenje te se ispričavamo svima koje su takve izjave mogle povrijediti. Kao izdavač MAXSporta i uredništvo, u potpunosti se ograđujemo od takvih istupa. Od sportskih komentatora koje angažiramo očekujemo stručne sportske analize i komentare, a ne komentiranje unutarklupskih odnosa i klupskih politika na neprimjeren način, osobito ne kroz osobne diskvalifikacije i napade na pojedince – stoji u priopćenju Hrvatskog telekoma.

Modrićev suigrač otkrio strogo čuvanu tajnu: ‘Pazite kako su Luku svi zvali u našoj svlačionici’ Vaš preglednik ne omogućava pregled ovog sadržaja.

Joško Jeličić je godinama apsolutno najbolji komentator naše lige, s njime se moglo složiti stoput, ali i toliko puta biti njegovim izjava ogorčen. No, Jeličić kaže što misli, valjda je zato i doveden. Naslušali smo se dosadnih komentatora, ali samo se kod Jeličića može naći 'pro et contra' kod onih koji prate našu ligu, ovisno o tome za koga navijaju.

Zanimljivo da se nitko nije pobunio kad je isti komentator za igrača kojeg iz Vukovara dovodi Dinamo rekao: taj ne može čuvati ni gumenu patku. Ili kad je opleo po vodstvu Osijeka zbog situacije u kojoj se klub našao, kad se sprdao s nekim izvedbama igrača Dinama.

No, sad je taknuo u osinje gnijezdo, taj Jeličić koji je ortodoksni Hajdukovac i koji svojem klubu želi najbolje, ukazao je na sve što ne valja u tom klubu i našao se na udaru, zna se otkud vjetar u tom udaru na njega puše i žalosno je što HT 'pada' i piše isprike zbog istine koje je Jeličić izrekao i govori ju godinama. A Hajduk potvrđuje njegove riječi kroz svojih više od 20 godina djelovanja i rezultata.

I sad je Jeličić, pa i da je nekoji drugi analitičar na sceni, kriv jer govori ono što misli? Pa zar nije zbog toga i doveden? Uostalom, bez takvih jasnih stavova tko bi gledao tu emisiju u kojoj je Joško Jeličić apsolutni broj jedan koliko god se vi ili ja s njim ponekad s njim slagali ili ne slagali. Ali, valjda se u nekoga ne smije dirnuti, ali poslodavci bi trebali stati iza svog čovjeka, a ne se ispričavati jer govori ono što misli, zbog čega je i doveden u TV-studio u kojem je već godinama prva violina. I danadmo se da će to i ostati, jer nitko mu dosad nije ni blizu, čak ni kad se s njim uopće ne slažemo.