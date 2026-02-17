Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 69
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2026. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
ZOI 2026.
#Barkod
#DINAMO
#GRENLAND
#VOJNI ROK
#DONALD TRUMP
#Vatreni
#RAT U UKRAJINI
Prijavi grešku
Komentari
Poslušaj
GRANDE LUKA

Ljudi u nevjerici zbog onoga što je Modrić učinio s 40 godina: Sve su saželi u jednoj rečenici

Serie A - Pisa SC v AC Milan
Matteo Ciambelli/REUTERS
VL
Autor
Stjepan Meleš
17.02.2026.
u 10:35

AS ističe da je Modrićev niz neporaženosti usporediv s velikim imenima Milanove povijesti poput Cafua, Kake, Ancelottija i Zvonimira Bobana, što je veliko priznanje.

Teška utakmica za momčad Milana protiv Pise, odlučena je akcijom u kojoj su Luka Modrić i Ricci kombinirali u kaznenom prostoru prije nego što je hrvatski kapetn precizno pogodio za 2:1 i velika tri boda rossonera. Trener Max Allegri je nakon susreta istaknuo Modrićev karakter i radnu etiku:

- Veliki igrači, osim tehnikom, utakmice dobivaju karakterom.

Španjolski medij AS piše kako je Modrić ove sezone praktički nezamjenjiv u Milanu. U 25 kola Serie A nastupio je u 23 utakmice, a u čak 92 posto bio je u početnoj postavi. Upisao je tri asistencije i dva gola, oba su bila presudna za pobjedu. Prije pogotka Pisi, zabio je i Bologni 14. rujna za još jednu pobjedu.

AS ističe da je Modrićev niz neporaženosti usporediv s velikim imenima Milanove povijesti poput Cafua, Kake, Ancelottija i Zvonimira Bobana, što je veliko priznanje. 

- S 40 godina Modrić igra s lakoćom mladića, ali s iskustvom veterana. Njegova preciznost dodavanja i sigurnost u organizaciji igre svrstavaju ga među najbolje veznjake Serie A, a konkurentan je i u usporedbi s igračima iz pet najjačih europskih liga - naveli su u madridskom listu.

Također, Španjolci su saželi sve u jednu rečenicu: Modrić nije samo legenda Real Madrida, nego i igrač koji i danas odlučuje prvenstva.

Modrićev suigrač otkrio strogo čuvanu tajnu: ‘Pazite kako su Luku svi zvali u našoj svlačionici’

Ključne riječi
Milan hrvatska nogometna reprezentacija Vatreni Luka Modrić

Još nema komentara

Nema komentara. Prijavite se i budite prvi koji će dati svoje mišljenje.
Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još

Kupnja

Pretplata

Čini se da već imate pristup!