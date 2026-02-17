Ljudi u nevjerici zbog onoga što je Modrić učinio s 40 godina: Sve su saželi u jednoj rečenici

Teška utakmica za momčad Milana protiv Pise, odlučena je akcijom u kojoj su Luka Modrić i Ricci kombinirali u kaznenom prostoru prije nego što je hrvatski kapetn precizno pogodio za 2:1 i velika tri boda rossonera. Trener Max Allegri je nakon susreta istaknuo Modrićev karakter i radnu etiku:

- Veliki igrači, osim tehnikom, utakmice dobivaju karakterom.

Španjolski medij AS piše kako je Modrić ove sezone praktički nezamjenjiv u Milanu. U 25 kola Serie A nastupio je u 23 utakmice, a u čak 92 posto bio je u početnoj postavi. Upisao je tri asistencije i dva gola, oba su bila presudna za pobjedu. Prije pogotka Pisi, zabio je i Bologni 14. rujna za još jednu pobjedu.

AS ističe da je Modrićev niz neporaženosti usporediv s velikim imenima Milanove povijesti poput Cafua, Kake, Ancelottija i Zvonimira Bobana, što je veliko priznanje.

- S 40 godina Modrić igra s lakoćom mladića, ali s iskustvom veterana. Njegova preciznost dodavanja i sigurnost u organizaciji igre svrstavaju ga među najbolje veznjake Serie A, a konkurentan je i u usporedbi s igračima iz pet najjačih europskih liga - naveli su u madridskom listu.

Također, Španjolci su saželi sve u jednu rečenicu: Modrić nije samo legenda Real Madrida, nego i igrač koji i danas odlučuje prvenstva.