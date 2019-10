Trener Ivane Habazin izašao iz bolnice i dobro se oporavlja

Hrvatska boksačica Ivana Habazin trebala se u američkom Flintu boriti protiv Amerikanke Claresse Shields, ali je nakon incidenta u kojem je stradao njezin trener James Ali Bashir otkazala borbu.

Podsjetimo, na vaganju uoči boksačke priredbe Alija Bashira je mučki s leđa udario brat Claresse Shields. Od silovitog udarca trener pao u nesvijest te je hitno prebačen u bolnicu na operaciju.

>> Pogledajte što je Ivana Habazin rekla nakon povratka iz SAD-a

Aliju Bashiru su dvaput operirali vilicu, a po posljednjim informacijama uspješno se oporavlja te je otpušten iz bolnice.

I just spoke again w James Ali Bashir. Thank god he has been released from the hospital and is now at home resting and recovering. Bashir is a man of great strength of mind, body and spirit and all of that is helping him at this time. I pray for a full and speedy recovery!