VIDEO Habazin: Vrištala sam kad sam vidjela krv, mislila sam da je trener gotov...

Ivana Habazin u Ameriku je otišla da ostvari svoj san. On se trebao realizirati kroz nekoliko potencijalnih rundi protiv jedne od najboljih boksačica na svijetu Claresse Shields, ali iz Amerike se vratila samo s problemima. Nakon cijele drame s trenerom, trčanja po bolnicama i aerodromima, Ivana je sjela pred novinare i pojasnila što se sve točno dogodilo.

- Problemi su krenuli već s mojom vizom. Trebala sam dobiti P1 vizu s tzv. 'social security' brojem. No ispalo je da viza koju mi je promotor osigurao ima tri mjeseca trajanja, a da bi mogla biti plaćena viza mora biti na najmanje godinu dana. Nemoguće je da jedan takav promotor, s toliko ljudi kao što je 'Salita Promotion' ne zna za propise. Već su me u Kanadi zadržali i zabranili mi ulazak u SAD jer viza mi nije bila odobrena. Počela sam plakati jer to je meč mog života. Na kraju su me pustili u Ameriku i rekli da pobijedim da oni ne žele biti razlog da ne boksam. Tamo smo dobili hotel u Detroitu koji je st vremena vožnje od Flinta u kojemu se sve događalo. Hotel je bio pod konstrukcijom, nismo mogli ni spavati, tražili smo novi. Nakon svega i konstantnog telefoniranja, rješavanja 'social security numbera' treneri su sugerirali da se ne borim jer nisam bila fokusirana na borbu. No, inzistirala sam da se borim - rekla je uvodno najbolja hrvatska boksačica pa nastavila priču.

Kulminacija američke turneje bila je na vaganju pred meč kada je brat američke boksačice napao Ivanina trenera Bashira jer je on bio u verbalnoj prepirci sa sestrom Claresse Shields.

- Kada je i sam meč bio proglašen, u početku se više pisalo o Shields, nego o meni s obzirom na to da ima rezultate. Mislim da je 90 posto ljudi mislilo da ću izgubiti, ali ja vas uvjeravam da se taj meč dogovorio ona bi sigurno bila nokautirana. Nikada nisam bila spremnija, nisam imala zdravstvenih problema, treninzi su bili odrađeni maksimalno, a ona nikada nije bila u lošijoj formi. Bila je to jedna velika prilika, ali nije realizirana. Na vaganju se dogodilo to što se dogodilo. Inače, Claressina sestra još mi je u kolovozu na predstavljanju upadala u riječ. Organizatori su rekli da ona nije baš normalna i da se ne brinem. Pa ako znaš kakav je tko, pobrini se dane može na takve događaje. Uglavnom u 13 sati trebalo je početi službeno vaganje. Moj trener je otišao vidjeti Claressinu vagu i njena sestra je krenula s uvredama, a onda ga je i odgurnula. Rekao joj je da ga ne gura, a ona je počela vrištati i nije bila pristojna. Nije lijepo ni što je on njoj izrekao, ali nije lijepo što je čovjek od 68 godina morao slušati. Inače i moj i njen trener su rekli da je Claressa imala problema s vagom - prepričava Ivana koja još uvijek ne zna u kakvom joj je točno stanju trener.

- U jednom trenu doletio je Claressin brat i udario mog trenera šakom u predjelu uha i malog mozga. Pao je svom težinom i glavom udario u pod. Htio ga je i dalje udarati, ali je Luka skočio pa uhvatio i bacio napadača. Ja se derem 'Zovite hitnu!', a oni svi gledaju i čekaju. Počela sam vrištati kad sam vidjela krv. Mislila sam da je gotov. U nesvijesti je bio par minuta, trudili smo se držati ga budnim. U Flintu imaju samo jedna kola hitne, trebalo im je 15 minuta, a da nisu bili slobodni tko zna koliko bi trebalo da dođu.

Osiguranje na vaganju je bilo očajno. Na ulaznim vratima bila su samo dva muškarca i jedna žena koji nikog nisu pregledavali. Kad je Claressin brat počeo bježati vidio ga je policajac koji čuva obližnju školu, a poznao ga je jer Claressin brat na uvjetnoj. Uz to nekoliko nam je ljudi reklo kako je Claressin otac došao svom sinu i rekao mu: 'Onaj čovjek je ružno govorio o tvojoj sestri, nokautiraj ga'!

Nakon svega hitna pomoć Bashira je odvela u bolnicu, a ono što se dalje dogodilo zgrozilo je našu boksačicu.

- Mene organizatori prije ulaska s trenerom u hitnu pitaju hoću li se vagati odmah ili nakon što se vratim iz hitne? Pitala sam ih jesu li normalni i rekla da borbe neće biti. Kasnije su mi ponudili i četiri puta veći novac, ali nisam pristala. Bashir mi je kao obitelj. Živio je za taj meč zajedno sa mnom.

Rasplet događaja je takav da je brat od Shields ponovno u zatvoru. Hoće li biti meča i kada još se ne zna kao što se ne zna ni što će biti s Bashirom.

- Što se tiče novog meča, oni bi to najradije napravili do kraja godine, ali ja neću dok ne znamo što je s Bashirom. Show Time je odbio zamjenu, žele samo mene. Nama je poslana poruka da, ako krenemo s tužbom, neće biti novog meča. Trener će se tužiti i promotora, a vjerojatno i bolnicu jer su ga u drugu bolnicu transportirali po cesti, a ne helikopterom te nisu vidjeli da četiri dana ima izljev krvi u mozak. Liječnici su na prvu govorili da je sve u redu. Što se meča tiče, ugovor je i dalje važeći, a probat ćemo napraviti da se Shields ne smije boriti ni sam kim drugim nego samo sa mnom. Na kraju zaradila nisam ništa, a troškovi priprema bili su abnormalno visoki.