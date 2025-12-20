Znate li koliko su Joshua i Paul zaradili za loš spektakl? Iznos je nestvaran

Britanski boksač Anthony Joshua, bivši svjetski prvak u teškoj kategoriji, u šestoj rundi je u Miamiju nokautirao YouTubera i boksača Jakea Paula.

U ovoj borbi, koju je prenosio streaming gigant Netflix, suočila su se dva boksača vrlo različitih razina vještina i fizičke građe za procijenjeni novčani iznos od čak 184 milijuna dolara.

Godinu dana nakon pobjede protiv 58-godišnjeg Mikea Tysona, Jake Paul (185 cm, 98 kg), bivša američka internet senzacija koja je postala promotor i profesionalni boksač, suočio se s mnogo mlađim i opasnijim protivnikom u Joshui (188 cm, 108 kg), 36-godišnjakom, olimpijskim prvakom iz 2012. te bivšim svjetskim prvakom u teškoj kategoriji.

Paul (28) se isprva trebao suočiti s Amerikancem Gervontom Davisom, još jednim velikim imenom, ali u mnogo nižoj težinskoj kategoriji, no prošli mjesec je promijenio planove nakon što su protiv Davisa iznesene nove optužbe za obiteljsko nasilje.

Prve runde borbe ponudile su loš spektakl, Paul se mučio održavati ravnotežu, dok je Joshua ostao pasivan unatoč svojoj očitoj nadmoći. Nakon što je prvi put srušen, i to dvaput u 5. rundi, Paul je konačno primio težak udarac u 6. rundi i borba je bila gotova, a u dvorani je zavladalo olakšanje kada je ustao i napustio ring bez pomoći.

"Ludo sam se zabavio, a Anthony Joshua je sjajan borac. Pobijedio me, ali to je sport. Slomljena mi je čeljust, ali nema veze. Vratit ću se i osvojiti titulu svjetskog prvaka", kazao je u svom stilu Paul.