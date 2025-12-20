VIDEO Pogledajte kako Paul nakon što je dobio teške batine od Joshue, scene su uznemirujuće

Jake Paul pokazao je hrabrost protiv jednog od najboljih teškaša današnjice, ali senzacija je izostala. Bivši svjetski prvak Anthony Joshua na priredbi u Miamiju slavio je nokautom u šestoj rundi protiv nekadašnje Disneyeve zvijezde.

Očekivano, Paul se u prvoj rundi mnogo kretao i uspješno izbjegavao Joshuine najjače udarce. AJ je tek tridesetak sekundi prije kraja runde imao ozbiljniju priliku, no Jake je ostao na nogama.

Kako je meč odmicao, Paulovo kretanje bilo je sve sporije, a Joshuini udarci sve precizniji. YouTuber se pokušavao držati taktike: spuštao je glavu, ulazio u klinč i tražio predah.

U četvrtoj rundi postalo je jasno da je Paul izgubio snagu, a sličan se scenarij nastavio i u nastavku. Sudac je u petoj rundi dvaput brojao Paulu nakon teških Joshuinih kombinacija.

Anthony Joshua dovršio je posao sredinom šeste runde. Paul se još jednom našao u nokdaunu, a nakon nove serije udaraca potpuno iscrpljeni borac kleknuo je u ringu, nakon čega je sudac prekinuo meč.

Joshui je to bila 29. pobjeda u profesionalnoj karijeri, od čega čak 26 nokautom, dok je Paul doživio drugi poraz u najvećem meču svoje karijere.

Paul je uz to dobio teške batine, a kako izgleda možete pogledati u ovom VIDEU. No, upozoravamo da je uznemirujući.