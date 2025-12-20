Ovo je bila cirkuska predstava za naivnu raju, teško je gledati u što se pretvorio boks

Da je profesionalni boks postao više biznis nego sport poznato je već dugo vremena a s lukrativnom borbom između jednog pravog i jednog priučenog boksača pokazalo se da je jedan od najstarijih sportova danas i "show business".

A borba između bivšeg svjetskog teškaškog prvaka Anthonyja Joshue i influencera Jakea Paula bila je sve samo ne borba koju su boksački čistunci htjeli gledati. No, sve se na ovom svijetu mijenja pa tako i boks a to u što se pretvara ljubiteljima "plemenite vještine" nije lako za svariti. Naročito ako se zna da su Joshua i Paul podijelili 184 milijuna američkih dolara (vrlo vjerojatno i više) za predstavu koja ni u snu nije vrijedila tih novaca. Barem po kriteriju borilački ponuđenog no tko te pita koliko je to bila dobra borba (roba) ako je tržišna ekonomija u digitalnoj eri forski nabildala njenu vrijednost od koje boli glava.

U vrijeme digitalne revolucije očito nije presudno koliko si ti dobar u onome što radiš već koliko pažnje možeš privući. A Jake Paul je u tome genijalan i on je ovaj meč učinio astronomski dohodovnim. Kako sa svojim dosadašnjim mečevima - protiv pažljivo biranih pobjedivih protivnika - tako i sa svojom aktivnošću na društvenim mrežama. Dakle, sa svojih 29 milijuna sljedbenika na Instagramu i 7,8 milijardi pregleda sadržaja koje on nudi.

Uostalom, Jakea je najbolje opisao Lennox Lewis, bivši neosporeni (undisputed) svjetski prvak, koji je upitan gdje je zapravo ovom You Tuberu mjesto u svijetu boksa.

- On je postao boksački "celebrity" i u tome je vrlo uspješan. I to je to.

Premda je u ovih šest-sedam godina, koliko se boksom bavi, Jake Paul stekao određeno tehničko znanje pa se za njega ne može reći da je boksački "joke" (vic), očekivati da može nauditi znatno višem i težem, te tehnički boljem, Joshui bilo je suludo. To je bilo u razini očekivanja da neki lovac pobijedi svjetskog prvaka u trapu (gađanju glinenih golubova) svjetskog prvaka Josipa Glasnovića ili pak da neki "Baywatch" spasilac, koji dakako mora moći brzo plivati, pobijedi Michaela Phelpsa.

I zato ne treba čuditi taktika koju je Jake Paul izabrao. A bilo je to bježati po ringu, izbjegavati razmjene udaraca, hvatati se u klinču što je više moguće i tu i tamo se zaletjeti i zamahnuti da sve izgleda kao ozbiljna borbena strategija. A bila je to samo strategija za što duže preživljavanje u ringu, da ne doživi nokaut baš u prvim rundama i da se publika manje osjeti prevarenom. Doduše, barem polovica onih koji su u dvorani bili o boksu ionako vrlo malo znaju i njima je važno bilo biti viđenim i pohvaliti se da su ovu razglašenu borbu gledali uživo.

A mnoštvo u Kaseya Centeru u Miamiju dobilo je tek ponešto uzbuđenja i predvidivu Joshuinu egzekuciju u petoj i šestoj rundi. Britanski teškaš, koji je ovdje branio i vlastiti ali i ugled svog sporta, strpljivo je gradio ovu borbu i kada je iscrpio puno lakšeg protivnika, očito nedovoljno kondicijski spremnog, onda ga je i dovršio.

S druge strane, Jakeu Paulu čovjek mora skinuti kapu za srčanost i hrabrost. On je uživao u ringu s borcem kojem se divi pa čak i u onoj dugoj desnici s kojom mu je Joshua slomio vilicu. Premda je nokautiran, i premda će trebati ozbiljnu pomoć nekog maksilofacijalnog kirurga, Jake je nakon borbe bio nasmiješen. A kako i ne bi bio kada je za ovu cirkusku predstavu dobio 92 milijuna dolara što je još jedan snažan dokaz da ovaj svijet u vrijednosnom smislu polako ide k vragu.

Ako se pak pitate što je ovakvo što trebalo Anthonyju Joshui i to je prilično jasno. Njegov promotor Eddie Hearn ga je uvjerio da je ovo sjajna prilika, kad je raja već tako naivna, da uzme toliki novac na najlakši mogući način. Jer, ako na bačenu rukavicu ne pristane Tyson Fury - što se već reklamira kao jedna od najvećih borbi u britanskoj povijesti - bit će ovo za olimpijskog pobjednika iz Londona (2012.) posljednja velika zarada. Jer, onaj nokaut koji je doživio nasred Wembleyja protiv Daniela Duboisa prilično je srozao njegovu tržišnu vrijednost. Stoga, zašto za svoje (pra)unuke ne uzeti devedesetak milijuna dolara kad su već na stolu ponuđeni.