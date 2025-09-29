Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 129
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2025. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#AFRIČKA SVINJSKA KUGA
#MALOLJETNIČKO NASILJE
#ZDRAVSTVENI ODGOJ
#Barkod
#DINAMO
#RAT U UKRAJINI
#HNL
#DONALD TRUMP
#CHARLIE KIRK
Poslušaj
Prijavi grešku
'VELIKO SRCE MALOM SRCU'

Tomo Šokota: Zbog tragične smrti suigrača znam koliko je prevencija važna

Šokota
Dinamova zaklada Nema predaje
VL
Autor
Vecernji.hr
29.09.2025.
u 15:15

- Ponosan sam na ovaj novi Dinamo, na našu Zakladu „Nema predaje“ koja je napravila mnogo vrijednih akcija i sretan sam što im se pridružujem u ovoj. Kroz karijeru sam doživio i teške trenutke, poput tragične smrti suigrača Miklósa Fehéra, i zato znam koliko je prevencija važna.

Na Svjetski dan srca, koji se tradicionalno obilježava 29. rujna, Udruga Veliko srce Malom srcu pokrenula je akciju „Daruj otkucaj života“ u suradnji i uz podršku Dinamove zaklade Nema predaje. Cilj akcije je prikupljanje 69.822,51 euro za kupnju nužnih medicinskih uređaja koji će unaprijediti dijagnostiku i skrb o djeci s prirođenim srčanim manama koja se liječe u Klinici za pedijatriju KBC-a Zagreb.

Humanitarnu akciju službeno je verificirao Gradski ureda za socijalnu zaštitu, zdravstvo, branitelje i osobe s invaliditetom, a sredstva se prikupljaju na posebno otvorenom humanitarnom računu: HR5123600001503681909.

Povodom pokretanja humanitarne akcije u press salonu Stadiona Maksimir održana je konferencija za medije. Javnosti se, za početak, obratio doktor Dražen Belina, predsjednik Udruge „Veliko srce, malom srcu“ te specijalist dječje i kardijalne kirurgije.

- Neizmjerno sam počašćen što upravo na Svjetski dan srca stojim ovdje i zahvaljujem Dinamovoj zakladi na ovoj vrijednoj humanitarnoj akciji. Kao dječak sam sa sjevera pratio Dinamove utakmice, a danas zajedno s njima provodimo akciju koja će pomoći našoj djeci. Naša udruga, osnovana 1994. godine, jedna je od najstarijih u Hrvatskoj. Posebno mi je drago što je Zaklada "Nema predaje“ prepoznala potrebu da se pomogne KBC-u Rebro u nabavci specijaliziranih uređaja za djecu prije i poslije operacija srca. Pratio sam rad Zaklade i njihovih dosadašnjih 56 akcija, a posebno posljednju za Palčiće i Sveti Duh u kojoj je prikupljeno više od 300 tisuća eura. Upravo ti uređaji, pribavljeni za nedonoščad, pomažu i nama. Jer, kada se njihova zdravstvena slika stabilizira, ta djeca dolaze k nama na daljnju skrb“, rekao je Belina i zaključio:

„Na kraju, zahvaljujem i našim navijačima. BBB nisu samo „trouble makeri“, nego ljudi velikog srca koji prepoznaju ovakve akcije i daju im podršku“.

Saša Pavličić Bekić, upravitelj Dinamove zaklade Nema predaje i član Nadzornog odbora GNK Dinamo, istaknuo je da mu je čast sudjelovati u ovakvoj akciji.

- Djeca koja dolaze u KBC Zagreb su naše male purgerice i purgeri, Hrvatice i Hrvati koji imaju problema sa srcem, a Dinamovo srce je tek jedna karika u lancu koja im želi pomoći. Vjerujem da će ova akcija omogućiti da se djeca adekvatno zbrinu s medicinske strane, a na njima će kasnije biti samo jedna „obaveza“ - da dolaze na utakmice i bodre naš klub. Nadam se da će građani Zagreba, ali i cijele Hrvatske, prepoznati ozbiljnost i važnost ove inicijative te joj se pridružiti novčanom donacijom - kazao je.

Na važnosti medicinskih uređaja za koje se skuplja novac ukazao je pedijatrijski kardiolog prof. Daniel Dilber. 

- Naš Zavod skrbi za djecu s prirođenim srčanim greškama iz cijele Hrvatske. U tom procesu uređaji poput telemetrije i monitora ključni su za rano prepoznavanje životne ugroze i za skrb prije, tijekom i nakon operacija. Podrška Zaklade „Nema predaje“ i javnosti iznimno nam znači jer nam omogućuje da djeci pružimo najbolju moguću skrb - poručio je prof. Dilber.

Javnosti se obratio i Tomo Šokota, legenda Dinama.

- Ponosan sam na ovaj novi Dinamo, na našu Zakladu „Nema predaje“ koja je napravila mnogo vrijednih akcija i sretan sam što im se pridružujem u ovoj. Kroz karijeru sam doživio i teške trenutke, poput tragične smrti suigrača Miklósa Fehéra, i zato znam koliko je prevencija važna. Upravo zato ovi uređaji i ova akcija imaju poseban značaj. Pozivam sve navijače Dinama i ljude diljem Hrvatske da se uključe i pomognu našoj djeci. Oni su naša budućnost i sve što ostaje iza nas - rekao je Šokota.

Akcija službeno traje do 25. prosinca 2025. godine, a više informacija o tome kako se priključiti akciji možete pronaći na službenim kanalima Udruge Veliko srce, malom srcu i Dinamove zaklade Nema predaje.
Ključne riječi
Nema predaje Tomo Šokota

Još nema komentara

Nema komentara. Prijavite se i budite prvi koji će dati svoje mišljenje.
Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Istra 1961 i Rijeka sastali se u 30. kolu SuperSport HNL-a
Video sadržaj
19
BEZ DLAKE NA JEZIKU

Joško Jeličić o golu Hajduka: Gospodo iz VAR sobe, sprdate li se vi s nama?

- Gospodo iz VAR sobe, sprdate li se vi s nama? Podcjenjujete li našu inteligenciju? Pokazati ovo, što nema veze s onim što je bilo, je apsolutno nedopustivo. Prošli tjedan stojim iza svih sudaca na travnjaku i vi napravite ovo. Znam da će sutra monsieur Bezgrešni opravdati svoje apostole u poslanici. Ovo ne možete raditi. Znam da se suci boje Marka Livaje jer je igračka klasa, ali nisam znao da ga se boje i VAR suci - rekao je Joško Jeličič

Učitaj još