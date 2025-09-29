Naši Portali
DORH provodi izvide

Nekadašnji lojalan suradnik Zdravka Mamića pokušao izigrati demokraciju i to će ga skupo koštati

Autor
Karlo Ledinski
29.09.2025.
u 08:41

Moguće je da se sruši kvorum natpolovične većine, što bi onda značilo da Svetina nije uspio. Ali Svetini prijeti puno veći problem. DORH provodi izvide protiv njega, a prema našim saznanjima, mogao bi DORH uskoro podignuti i optužnicu!

Danas u 18 sati u hotelu Westin održavaju se izbori za predsjednika Zagrebačkog nogometnog saveza. Jedini kandidat je Tomislav Svetina, a pobijedi li, bit će mu to treći mandat. Predsjednik ZNS-a postao je 2018., a prije toga bio je potpredsjednik Uprave Dinama i lojalan suradnik Zdravka Mamića.

Izbori za šefa ZNS-a nikada nisu bili pod većim zanimanjem javnosti, pogotovo nakon što je Svetinino poimanje demokracije izbornog procesa javno kritizirao NK Rudeš, a potom i Dinamo poručio da ne želi sudjelovati u takvim izborima, odnosno da neće doći na sjednicu izborne Skupštine.

Dinamo Tomislav Svetina

Komentara 2

Pogledaj Sve
BP
Besposlen pop
08:56 29.09.2025.

Nedostojni Kustić je sljedeći

BP
Besposlen pop
08:55 29.09.2025.

Kakav je lik taj Svetina, osim što je kao hajdukovac iz Zagreba ipak bio lojalan Mamićev potrčko, govori podatak da je u ovoj našoj žabokrečini od pravosuđa uspio, valjda jedini ikad, ostati bez odvjetničke licence zbog prevare klijenta. Strašno, to su Kustićevi pajdaši

