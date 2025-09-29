Nekadašnji lojalan suradnik Zdravka Mamića pokušao izigrati demokraciju i to će ga skupo koštati

BEZ DLAKE NA JEZIKU

Joško Jeličić o golu Hajduka: Gospodo iz VAR sobe, sprdate li se vi s nama?

- Gospodo iz VAR sobe, sprdate li se vi s nama? Podcjenjujete li našu inteligenciju? Pokazati ovo, što nema veze s onim što je bilo, je apsolutno nedopustivo. Prošli tjedan stojim iza svih sudaca na travnjaku i vi napravite ovo. Znam da će sutra monsieur Bezgrešni opravdati svoje apostole u poslanici. Ovo ne možete raditi. Znam da se suci boje Marka Livaje jer je igračka klasa, ali nisam znao da ga se boje i VAR suci - rekao je Joško Jeličič