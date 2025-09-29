Nekadašnji lojalan suradnik Zdravka Mamića pokušao izigrati demokraciju i to će ga skupo koštati

Danas u 18 sati u hotelu Westin održavaju se izbori za predsjednika Zagrebačkog nogometnog saveza. Jedini kandidat je Tomislav Svetina, a pobijedi li, bit će mu to treći mandat. Predsjednik ZNS-a postao je 2018., a prije toga bio je potpredsjednik Uprave Dinama i lojalan suradnik Zdravka Mamića.
Izbori za šefa ZNS-a nikada nisu bili pod većim zanimanjem javnosti, pogotovo nakon što je Svetinino poimanje demokracije izbornog procesa javno kritizirao NK Rudeš, a potom i Dinamo poručio da ne želi sudjelovati u takvim izborima, odnosno da neće doći na sjednicu izborne Skupštine.
