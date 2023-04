Tomo Šokota za Večernji: 'Kum Bišćan je zadovoljan, volio bih i ja ponovno u sport'

Tomo Šokota legendarni je napadač Dinama, u plavom dresu napravio je sjajnu karijeru, od 1997. do 2001. godine bio je napadač plavih, prije nego što je otišao u Benficu i tada nam se javio.

- Evo, samo da vam javim da sam potpisao za Benficu - rekao je tada.

Jedini je naš igrač koji je igrao i za Benficu i za Porto i s oba kluba osvojio i prvenstvo i Hrvatski kup, a 2007. vratio se u Dinamo, u kojem je u dva navrata bio najbolji strijelac lige, s 20 i 21 postignutim pogotkom. Taj legendarni igrač plavih i Dinamov kapetan došao je u srijedu u Maksimir jer je jedan od tamošnjih terena za treninge dobio ime po Luki Modriću, također velikanu plavih.

Vaš preglednik ne omogućava pregled ovog sadržaja.

- Baš je bilo lijepo, 20 godina nisam bio tamo, vidio sam neke ljude koje nisam vidio godinama - kazao je Tomo Šokota.

S obzirom na to da vas u Maksimiru nije bilo 20 godina, kakvi su vam dojmovi, je li se puno toga promijenilo?

- Vidio sam da su tereni sada bolji. Taj teren koji sad nosi ime Luke Modrića mi smo, dok smo bili klinci, zvali Grbavica, stvarno je bio loš, a ovo je sad druga priča. Onaj prekoputa, koji nosi ime Cice Kranjčara, bio je a i sad je odličan, taj smo zvali Wembley i na njemu su se igrale utakmice. Mi smo vam na tom Wembleyu nožićima vadili trputac, trener Krasnodar Rora nas je na to tjerao jer trputac uništava travu. Eto, bilo je svakakvih zadataka dok smo bili mladi igrači - sa smiješkom prisjetio se Šokota svojih mladih dana u Dinamu.

No, vratimo se prijatelju i kumu Igoru Bišćanu koji je nedavno preuzeo Dinamo, s kojim je osvajao naslove prvaka još dok su igrali zajedno u Maksimiru. Šokota je s plavima pet puta bio prvak Hrvatske i četiri puta osvojio Hrvatski kup, a Bišćan je devet puta osvojio nacionalno prvenstvo s plavima i pet puta pehar u Kupu. Sad su se njih dvojica ponovno sreli u Maksimiru. Što kaže kum, kako mu je u Dinamu?

- Igor je uvijek isti, maksimalno koncentriran na ono što radi. Vidim da je zadovoljan, nedostajao mu je taj svakodnevni posao. Vođenje reprezentacije je lijepo i izazovno, ali nama koji smo u nogometu treba akcija svaki dan. A Dinamo je veliki izazov - kaže Šokota.

Dakle, zadovoljan je onim što je dosad vidio i odradio u Dinamu?

- Da, bar sudeći prema mojim dojmovima na tom našem susretu prije par dana. No, isto tako zna da ima puno posla.

Je li vas pitao za savjet prije nego što je odlučio doći u Dinamo?

- Nije, poslije mi je javio da je prihvatio posao, a i očekivao sam da će ga prihvatiti.

24.03.2014., Zagreb - Bivsi igraci Dinama, Silvio Maric, Dario Simic, Igor Biscan, Tomo Sokota sa glasnogovornikom Nevenom Cvijanovicem odrzali press konferenciju povodom Dinama i ne transparentnosti u klubi pod sloganom Nas Dinamo, jedan clan jedan glas. "n Photo: Marko Lukunic/PIXSELL Foto:

Bišćan već ima lijepu trenersku karijeru, od Rudeša i Olimpije do Rijeke i mlade reprezentacije, Silvio Marić je u Rudešu, Dario Šimić u Upravi Dinama, vidite li i sebe ponovno u nogometu, u kojem vas dugo nema.

- Ne znam, ne razmišljam puno o tome, ali naravno da bih se volio vratiti u nogomet. Eto, završio sam i sportski menadžment i volio bih se uključiti u rad - kaže nam Šokota koji se sad bavi drugim poslovima, nekretninama, često smo ga znali telefonski dobiti i na moru u ribolovu.

Pred nama je veliki derbi Hajduk - Dinamo u nedjelju u Splitu, što očekujete?

- Dinamo je kvalitetniji, a Hajduk je dosad puno oscilirao. Iako, bijeli će vjerojatno krenuti 300 na sat, sigurno će biti luda atmosfera, ipak je to derbi.

Ne mislite li da bi obje momčadi mogle igrati oprezno, neodlučenim nitko ne bi puno izgubio, a veći rizik mogao bi biti opasan za bilo koju momčad? Hajduku ne bi dobro sjeo poraz na punom Poljudu, a ni Dinamu, kojem je i bod dovoljan da izbori naslov prvaka.

- Istina, moglo bi biti baš tako, no vidjet ćemo.

Može li Dinamu biti opterećenje to što baš na Poljudu, protiv najvećeg rivala, može izboriti naslov prvaka?

- Ma ne može. U Dinamu već razmišljaju o sljedećoj sezoni, ne moraju se time opterećivati, naslov prvaka im nije upitan bez obzira na to kako prođu u Splitu. Imaju veliku bodovnu prednost i pomalo će misliti na sljedeću sezonu te će sigurno šansu dobivati i neki igrči koji nisu dugo igrali ili su manje igrali. To što već u nedjelju mogu osvojiti naslov sigurno im nije opterećenje - smatra Tomo Šokota koji je volio igrati u derbijima i zabio je Hajduku četiri-pet golova, a sjećamo se i one slavljeničke Šokotine fotografije kad je nakon pogotka pokazao svoje pločice na trbušnim mišićima.

- Meni je svaki derbi s Hajdukom bio poseban, volio sam igrati u derbijima, ali po dobrom ne pamtim onaj kad je bio prekid u Splitu iako smo u finalu Kupa pobijedili s 2:0 (strijelci su bili Šokota i Mikić, nap. a.), no utakmicu su obilježili neredi i prekidi - zaključio je Tomo Šokota.