SKIJANJE

Četiri hrvatska skijaša nastupaju u slalomu u Val d'Isereu

Alpine Skiing: 2025 Stifel Birds of Prey Audi FIS Alpine Ski World Cup
Marc Desrosiers/REUTERS
VL
Autor
Hina
13.12.2025.
u 16:00

Tvrtko Ljutić je imao dvije utrke u Europskom kupu u Finskoj s kojima je vrlo zadovoljan, a sutra će prvi put nastupiti u Val d'Isereu u Svjetskom kupu

Skijaši u nedjelju u Val d'Isereu voze slalom, a Hrvatska će imati četiri predstavnika Istoka Rodeša, Samuela Kolegu, Filipa Zubčića i Tvrtka Ljutića. Filip Zubčić je jedini od njih nastupio na utrkama u SAD-u, dok su se ostala trojica  pripremala za nastavak Svjetskog kupa u Europi.

"Imali smo malo dužu pauzu, odmorili smo se, radili na kondiciji i imali nekoliko treninga Italiji. Ja sam imao problema s leđima, ali sam jučerašnji ozbiljni trening odradio na nivou, zadovoljan sam, i sutra napadamo u najjačem sastavu što nas sve veseli", rekao je Kolega koji za Val d'Isere vežu lijepe uspomene.

"Prošle godine sam tu bio šesti, druga je vožnja bila na razini. Cilj je i ove godine spojiti dvije takve obje vožnje. Lijepo je vrijeme, staza je u super stanju, spremni smo sigurno", dodao je.

I Istok Rodeš i Tvrtko Ljutić jedva čekaju sutrašnju utrku nakon kraćeg odmora.

"Meni je dobro došla ova malo duža pauza tako da sam se dobro odmorio i odradio kondicije i nekoliko skijaških treninga. Sada sam više nego spreman za Val d' Isere i ostatak sezone. Uvjeti za trening u Italiji su bili odični, vrlo slični ovome što nas čeka, čak i malo teži", kazao je Rodeš. 

Tvrtko Ljutić je imao dvije utrke u Europskom kupu u Finskoj s kojima je vrlo zadovoljan, a sutra će prvi put nastupiti u Val d'Isereu u Svjetskom kupu.  

"Nastupao sam na utrkama Europskog kupa u Finskoj, ne u Gurglu. Zadovoljan s s time, skupio sam dosta bodova i sada prvi put nastupam u Val d'Isereu na Svjetskom kupu i veselim se tome. Staza izgleda odlično i vrijeme će biti lijepo", kazao je Ljutić

Filip Zubčić se vratio iz SAD-a gdje je bio treći u veleslalomu u Copper Mountainu, a u Val d'Isereu je u subotu zauzeo 24. mjesto u veleslalomu iako je tamo 2021. ostvario najbolji slalomski rezultat.

"Uspio sam trenirati u Americi gdje sam  imao jedan slalomski trening, a onda i  jedan dan u Courchevelu.  Dobro se se osjećam u slalomu, nakon američkog snijega se dobro sam se privikao na europski. Dobro se osjećam i pozitivan sam". kazao je Zubćić koji je u Val d'Isereu ostvario najbolji slalomski rezultat, treće mjesto 2021.

Prva vožnja slaloma za skijaše u Val d'Isereu je na rasporedu u 9.30 sati, a druga u 13 sati. 

