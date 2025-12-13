Naši Portali
EUROGOL

VIDEO Mladić je odbio Njemačku kako bi igrao za Hrvatsku: Sada je zabio nevjerojatan gol

Hrvatska U-19 reprezentacija na startu kvalifikacija pobijedila 7:0
Igor Kralj/PIXSELL
VL
Autor
Karlo Koret
13.12.2025.
u 16:24

Gosti iz Kiela poveli su u 43. minuti kada je David Zec realizirao kazneni udarac

Hrvatski reprezentativac do 21 godine Noah Phil Pesch zabio je sjajan pogodak u 16. kolu druge njemačke lige. Njegov Magdeburg remizirao je s Kielom 3:3 u ljepotici kola, a Pesch je zabio sjajan pogodak u golijadi.

Gosti iz Kiela poveli su u 43. minuti kada je David Zec realizirao kazneni udarac, ali Magdeburg je potom preokrenuo s dva brza pogotka. izjednačujući pogodak za domaće postigao je upravo Pesch primivši loptu na 20-ak metara, a potom je neobranjivo potegnuo i doveo svoju momčad u vodstvo. Njegov sjajni pogodak možete pogledati OVDJE.

Pao je dogovor! Dominik Livaković se vraća u Dinamo, evo detalja velikog posla

Baris Atik doveo je Magdeburg u vodstvo da bi potom Zec izjednačio u 68., ponovno iz jedanaesterca. Magdeburg je ponovno poveo preko Mateusza Zukowskog koji je realizirao i treći kazneni udarac na utakmici, no gosti su izvukli bod zahvaljujući golu Stevena Skrzybrskog u drugoj minuti sudačke nadoknade.

Pesch se nogometno školovao u akademiji Bayer Leverkusena, a u Magdeburg je stigao na posudbu iz Borussije Mönchengladbach. Igra na poziciji krila i ovo mu je bio peti pogodak ove sezone u svim natjecanjima. Za Hrvatsku je odlučio igrati zbog bake i djeda.
Ključne riječi
Holstein Kiel Magdeburg Noah Pesch 2. Bundesliga

