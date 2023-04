Kopić je vodio oba hrvatska 'diva': U Hajduku to nisam mogao dobiti, a u Dinamu se priča iznese

Bivši trener dva hrvatska najveća kluba, Hajduka i Dinama, Željko Kopić se prvi put nakon duljeg vremena pojavio u hrvatskim medijima, točnije u razgovoru za gol.hr.

Budući da je Kopić radio u mnogim zemljama, posljednje u Bugarskoj u Botevu iz Plovdiva, među prvim temama je bila ona nogometne uspješnosti hrvatske reprezentacije. Kako Kopić u razgovoru sa strancima objašnjava hrvatske nogometne uspjehe.

- To je jednostavno tako. Kako im to objasniti? Sad ići im objašnjavati što su prošli naši igrači... Svaki naš igrač imao je drukčiji put i neku svoju priču. Kako im objasniti što je sve prošao u svom životu i odrastanju Luka Modrić? U ratnom periodu, borbi za preživljavanje, Zrinjski, Inter Zaprešić, Dinamo, pa dolazak do ove sad razine. Teško je nama samima, koji sve to znamo, isprocesuirati, a kamoli strancima - rekao je Kopić, pa nastavio o nogometnim školama.

- Naši treneri u mlađim kategorijama dosta su podcijenjeni. Recimo, znam dobro za kakvu smo plaćicu radili u Hrvatskom dragovoljcu. Nismo uopće o tome razmišljali, nego smo cijeli dan bili na terenu i radili s djecom. Diljem Hrvatske ima mladih trenera koji predano rade u skromnim uvjetima. Ima puno pozitivnih primjera i sigurno da su svi oni doprinijeli uspjesima hrvatskog nogometa u cjelini - istaknuo je hrvatski strateg.

Dotaknuo se kasnije Kopić i svojih najpoznatijih trenerskih angažmana u karijeri. Prvo je razgovarao o klubu u kojem je kronološki prvom i imao angažman od dva hrvatska velikana, u Hajduku.

20.04.2022., stadion Poljud, Split - Hrvatski Telekom Prva liga, 09. kolo, HNK Hajduk - GNK Dinamo.

- Dobro, možemo reći da je Hajdukova Akademija napravila ogroman iskorak, što je sjajan stvar i iskoristio bih priliku da čestitam svima u Hajduku na velikom uspjehu u Liga prvaka mladih. Ono što osjetiš čim dođeš u Hajduk, jedna je ogromna energija; od te prve press-konferencije do toga kada dođeš u grad. Od onih najmanjih do ljudi u ozbiljnim godinama osjeti se da žive za taj klub. Na svakom ćošku se priča o Hajduku. Svi igrači kada dođu u Hajduk osjete pritisak nošenja njegova dresa. Sigurno da nije lako nositi taj dres, a isto tako nije lagano ni trenerima. Međutim, u konačnici se uvijek sve svodi na igračku kvalitetu; u onom što Hajduk mora prodati da bi preživio - rekao je Kopić, pa se nadovezao i na još jednog hrvatskog velikana kojeg je vodio, Dinamo:

- Dinamo je kroz godine došao do situacije u kojoj njegova nogometna škola već dugo proizvodi fantastične mlade igrače, koji prvo daju obol u prvoj momčadi, a onda rade ozbiljne transfere. Taj je put Dinamovih igrača definiran, već se zna na koji će se način pojedini igrač razviti. Ne znam, hoće li odmah ući u prvu momčad ili će kao Šutalo otići u Istru i tamo se razviti, pa se vratiti u Dinamo. A to vrijedi i za dovođenje igrača sa strane, to su u pravilu igrači visoke kvalitete. Mislim da Dinamo tu godinama radi razliku. Kada sjediš na klupi Dinama, teško reći da je nešto mirnije ili stabilnije nego u Hajduku, ali ipak imaš osjećaj da možeš u većem miru odrađivati svoj posao - rekao je Kopić, pa se ipak malo ispravio:

- Ma, gleda se u Dinamu isto sve. Ali u Hajduku je to ipak ispotencirano tom energijom, dok je u Dinamu to prividno stabilnije, iako ti se gleda svaka utakmica; i rezultat, i kvaliteta igre, i broj zabijenih i primljenih golova, minutaža igrača… Ma, sve je pod povećalom.

Na temu prodaje igrača iz HNL-a Kopić se sam dotaknuo igrača kojeg je vodio u Dinamu, hrvatskog reprezentativca Mislava Oršića koji je ove zime otišao put Southamptona gdje uopće ne igra. Kopić je prenio situaciju i dojmove za vrijeme svojeg mandata.

- Orša je faktor na terenu, znamo koju kvalitetu donosi, faktor je i u svlačionici; prekrasan je momak, radan, oko sebe okuplja suigrače i širi pozitivu. Treći izuzetan faktor su navijači Dinama, mladima je Orša pojam. Utrka za prvaka nikada nije bila neizvjesnija kad sam bio u Dinamu i stoga je za mene pustiti Oršića u tom trenutku bilo ravno ludilu - rekao je Kopić te dodao zanimljivu tezu:

- To je nešto što u Hajduku nisam mogao dobiti, a u Dinamu se ta priča iznese.