BREAKING
Legendarni Srbin još nije rekao zbogom! I dalje ruši rekorde s 38 godina

ATP 250 - Hellenic Championship
LOUIZA VRADI/REUTERS
Autor
Željko Janković
13.12.2025.
u 17:03

Rick Macci, mentor sestara Williams, analizirao je budućnost Novaka Đokovića. I prema njegovim riječima, s 38 godina još uvijek bi mogao osvojiti Grand Slam titulu 2026. godine. Međutim, za Maccija, ovaj scenarij ovisi o dva vrlo jasna uvjeta

Novak Đoković će 2026. godine izjednačiti legendarni rekord koji su držali Roger Federer i Feliciano Lopez, dokazujući da ostaje neosporan autoritet. U 2026. godini Srbin će nastaviti rušiti rekorde zahvaljujući svojoj iznimnoj dugovječnosti. S 38 godina, Đoković ostaje treći igrač na turneji, a na Grand Slam turnirima su ga nadmašili samo Carlos Alcaraz i Jannik Sinner. Na Australian Openu, Đoković će imati svoj 81. nastup u glavnom ždrijebu Grand Slama, čime će izjednačiti rekord koji su držali Roger Federer i Feliciano Lopez.


Ovo će ujedno biti i 21. put da bivši svjetski broj jedan odlazi u Melbourne, ponovno se pridružujući Rogeru Federeru na vrhu ove ljestvice. Prema Ricku Macciju, trenerskoj legendi, Novak Đoković još uvijek može osvojiti Grand Slam 2026. godine, ali samo ako se dogode dva vrlo specifična scenarija.

Pao je dogovor! Dominik Livaković se vraća u Dinamo, evo detalja velikog posla

Rick Macci, mentor sestara Williams, analizirao je budućnost Novaka Đokovića. I prema njegovim riječima, s 38 godina još uvijek bi mogao osvojiti Grand Slam titulu 2026. godine. Međutim, za Maccija, ovaj scenarij nije automatski. Ovisi o dva vrlo jasna uvjeta.

- Novak može osvojiti Grand Slam 2026... pod dva uvjeta: da se Alcaraz ili Sinner ozlijede ili imaju problema i da ne mora igrati iscrpljujuće pete setove koji ga sprječavaju u oporavku. Ali naravno da može pobijediti: već je to učinio... - kazao je Macci.

Fraza ispunjena poštovanjem, ali i lucidnošću. Jer u njegovim očima, Đoković nije izgubio svoj genij, ali više nema istu prednost.
Sljedeća godina mogla bi biti posljednja velika prilika za Srbina da ponovno ispiše povijest.
Ima motivaciju, iskustvo, ali realnost turneje je neumoljiva. A da bi osvojio 25. veliki naslov, Đoković će se morati osloniti koliko na sebe toliko i na slabosti svojih suparnika.
Ključne riječi
rekord tenis Novak Đoković

