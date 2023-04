Luki Ivanušecu odgovara nova pozicija, u igri donosi više i od Mislava Oršića

Nerijetko se dogodi da igrač koji je blizu reprezentativnom pozivu, a on izostane, psihički potone. Luka Ivanušec mirno je i objektivno prihvatio činjenicu da ga Zlatko Dalić nije poveo u Katar na Svjetsko prvenstvo, da mu je malo nedostajalo da se okiti brončanim odličjem.

Sam je, nakon što je Dalić objavio popis za SP, kad je ostao na predpozivu ustvrdio:

- Volio bih da sam na tom popisu, ali svjestan sam situacije i kakav je kadar u hrvatskoj reprezentaciji. Moram biti bolji, pokušat ću se vratiti u reprezentaciju što prije. Moram zapeti, sad je sve na meni. Ako opet budem dobar, bit ću pozvan. Što je presudilo? Jednostavno, moram pogledati s realne strane. Pao sam u formi, nisam bio na razini na kojoj sam trebao biti. To znam i to si zamjeram. Ne treba odustajati, siguran sam da ću se vratiti bolji - govorio je tada Luka Ivanušec.

Očito zbog toga nije potonuo nego se ozbiljno dignuo i kad je počela sezona nakon SP-a Ivanušec je neprestano u dobroj formi. Bilo je puno igrača plavih koji su igrali dobro, pa i vrhunski, no Ivanušec je držao kontinuitet visoke forme. Poboljšao je i ono što je znao reći da mora poboljšati, svoju statistiku. U proljetnom dijelu sezone postigao je sedam pogodaka, a za veznog igrača ili krilo, na kojem se sad stabilizirao, to su sjajne brojke. Čak i da su slabije, Ivanušec igrama oduševljava, vuče, razigrava, stvara takozvani višak, a to su stvari koje treba znati cijeniti.

Razloga za lošije partije u nedavnoj prošlosti može biti više, jedno je vrijeme bio ozlijeđen, pa mu je trebalo vremena da uđe u formu. Nadalje, puno su ga seljakali po raznim pozicijama. Bio je desno krilo, na više pozicija u sredini, pa lijevo krilo. Na toj lijevoj strani stabilizirao se otkako je otišao Mislav Oršić i očito mu ta pozicija jako odgovara. Igra slično kao i Oršić, s lijeve strane ulazi u sredinu, a ima odličan udarac, kao i Orša. Tako je u srijedu zabio i Varaždinu, desnicom je pogodio suprotni kut, malu mrežicu, i odlični vratar Zelenika bio je nemoćan. Varaždinov vratar bio je nemoćan i kad je Ivanušec u još jednom prodoru "promijenio" nogu i ljevicom pogodio suprotnu vratnicu, dok je treći Ivanušecov opasan pokušaj Zelenika uspio obraniti.

Možda je baš to seljakanje po pozicijama spriječilo Ivanušeca da od početka sezone daje sve ono što sad daje. Zapravo je platio danak svom umijeću, jer on je doista višenamjenski igrač koji može pokriti puno pozicija u momčadi, kad god bi netko falio, na to bi mjesto često uskakao upravo Ivanušec i tako nije mogao dobiti konstantu, a pogotovo je nije mogao dobiti na toj lijevoj strani dok je ondje bio Oršić.

Sad je na toj poziciji koju je oduvijek volio.

- Najbolje se osjećam na toj lijevoj strani, ili kao vezni ili kao krilo - govorio nam je Ivanušec.

Igrama ovog proljeća zaslužio je reprezentativni poziv i već na prvo okupljanje reprezentacije Dalić je pozvao i Ivanušeca. Doduše, u prve dvije kvlifikacijske utakmice za Europsko prvenstvo nije se naigrao, na utakmici s Walesom (1:1) u Splitu ostao je na klupi, a na gostovanju u Turskoj dobio je počasnu minutu na kraju susreta.

Velika je stvar za njega da je nastavio igrati u odličnoj formi. Možda neće zabijati puno golova kao Oršić, iako ne znači da neće, ali u samoj igri Ivanušec čak donosi i više od Oršića.

U posljednjih nekoliko prijelaznih rokova Ivanušeca se stalno spominjalo kao jedan od mogućih transfera, čak i vjerojatnih. Prije dvije godine u zimskom prijelaznom roku i njegov je menadžer ustvrdio da mu je to vjerojatno posljednja sezona u Dinamu, no ostao je iako je ponuda bilo, spominjali su se razni klubovi, a konkretnu ponudu poslao je ruski Lokomotiv u ljeto 2022., plaća je bila odlična, ali Ivanušec nije želio u Rusiju, a i ruski klubovi ne mogu igrati u Europi, a deset milijuna eura odštete odbio je i Dinamo.

I dobro da jest jer Ivanušec, kao prvo, vrijedi puno više, a drugo, neizmjerno je važan za Dinamo. I ne bi se trebao žuriti s odlaskom, 24 su mu godine i neće nikamo zakasniti, a u Maksimiru može samo još više napredovati. Doduše, tržište uvijek diktira kako će se stvari razvijati, uvijek može doći nekakva ponuda koju se neće moći odbiti, no Luka je sad postao miljenik navijača, igrač čije ime skandiraju i bila bi šteta ne gledati ga još neko vrijeme u Dinamu i uživati u suradnji njega i Baturine.