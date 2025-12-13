Užas u Velikoj Gorici: Mladu ženu pokušao usmrtiti oštrim predmetom

Policija je uhitila 26-godišnjeg muškarca osumnjičenog za pokušaj ubojstva 21-godišnje žene, koji se dogodio jučer oko 14.45 sati na području Velike Gorice. Prema dosad utvrđenim informacijama Policijske uprave zagrebačke, nakon međusobnih nesuglasica na šljunčanoj cesti, osumnjičeni je oštrim predmetom pokušao usmrtiti mladu ženu. Ozlijeđena je prevezena u Klinički bolnički centar Zagreb, gdje je utvrđeno da je zadobila lakše tjelesne ozljede.

Napadač je priveden u službene prostorije policije te je nad njim u tijeku kriminalističko istraživanje. Po dovršetku kriminalističkog istraživanja, osumnjičeni će u zakonskom roku, uz kaznenu prijavu, biti predan pritvorskom nadzorniku zbog sumnje u počinjenje kaznenog djela ubojstva u pokušaju, sukladno članku 110. u vezi s člankom 34. Kaznenog zakona.

Za počinjeno nasilje uvijek je kriva osoba koja ga je počinila. Ako vi ili neka osoba koju poznajete trpi nasilje, pomoć je dostupna:

● Nacionalni pozivni centar za žrtve kaznenih djela i prekršaja: 116 006

● SOS telefon za žene žrtve nasilja: 0800 655 222

● Više informacija potražite na: http://sigurnomjesto.hr/