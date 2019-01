Temperamentni su, dobri i ne znaju varati

Pomislio bi netko da je državu u kojoj gotovo pola stanovništva vjeruje u vilenjake, teško shvatiti ozbiljno. No, kada je riječ o sportu pa i bilo čemu drugom, Island je država koja u svima budi iznimno poštovanje.

Hrvatska rukometna reprezentacija Svjetsko prvenstvo otvara u petak baš utakmicom s Islandom (RTL, 18. sati) i dobro zna da joj neće biti lako. Profesor dr. Slavko Bambir, bivši rukometaš koji je velik dio života proveo na Islandu, otkrio nam je i zašto.

– Island ima velik izbor mladih igrača, većina njih igra u dobrim inozemnim klubovima, a koliko će se uklopiti vidjet ćemo. Eksplozivni su, brzi, dobri i imaju dugu tradiciju rukometa – kaže gospodin Bambir (79) i nastavlja:

Sigurdsson im je bio vođa

– Problem je naše reprezentacije što svi najbolji igrači odu u inozemstvo, a tako je teško složiti pravu momčad. Ekipa mora biti ustaljena, mora godinama biti zajedno. Na Islandu samo doista vrhunski igrači odlaze van, i to u Njemačku, Dansku, Norvešku i Švedsku, a ondje njeguju vrlo sličan stil igre. Rijetko idu u druge zemlje, ali i oni su sportska zemlja. Nema mladog čovjeka a da nije sportaš, ne gube se po kafićima – priča bivši rukometaš koji je u Islandu vodio juniorsku reprezentaciju, sve najbolje tamošnje muške klubove te žensku reprezentaciju Islanda, a inače je doktor veterinarske medicine.

Posljednja je informacija iz islandskog stožera da zbog ozljede neće igrati legendarni Gudjon Valur Sigurdsson. Bez njega im neće biti lako, no imaju pravog nasljednika Arona Palmarssona.

– Sigurdsson je star, ali fenomenalan igrač. Na Islandu su mi uvijek govorili da mi imamo Ivana Balića, a da njima treba neki takav igrač koji je vođa i oko kojeg će se orijentirati. Rijetko su takvog imali, a takav je bio Sigurdsson. No, sada je tu Palmarsson. On je izvrstan igrač, ali sve ovisi o tome kako će igrati naša obrana. Budemo li igrali čvrsto, neće biti problema. Inače, Palmarsson je sjajan, on iz koraka zabije, skoči, prođe...

S druge strane, Hrvatska ima Luku Cindrića.

– Luka je izvanredan igrač. Vrlo je brz i jak, ali nema Duvnjakovu visinu. Nema udarac s deset metara. A takvog igrača koji sve to ima rijetko nađemo.

Spomenuo je Slavko Bambir i izbornika Linu Červara.

– Lino je bio odličan za obranu, zna motivirati igrače, no njegovo je vrijeme prošlo. Ne želim ga kritizirati, ali nema osjećaj za napad. Naši igrači puno gube loptu, umaraju se, protok mora biti bolji. Imamo izvrsna krila, ali lopta mora i doći do njih.

Unatoč svemu, Bambir prednost ipak daje Hrvatskoj, no kaže da Islanđane treba ozbiljno shvatiti jer su temperamentan narod koji živi za sport.

– Oni u svim školama imaju sportske dvorane, imaju trenere i učitelje tjelesnog koji ih svemu uče. Puno su ispred nas što se obrazovanja u sportu tiče. Oni već s osam godina imaju natjecanja, ozbiljno shvaćaju sport. Po genetici i temperamentu su takvi. Škola se u sve to uključuje. U školu idu ujutro, imaju jedan turnus, organizirani su, a u školi imaju obvezno plivanje, djeca im se psihički i fizički pravilno razvijaju. Sportska su nacija. Dobar je to narod, ne zna varati. Tamo nema nezaposlenih i sirotinje – ističe Bambir pa spominje i igrače:

– Islanđani zarađuju već od 15. godine. I većina njihovih reprezentativaca radi. Island pretežno živi od ribarstva, ugostiteljstva i turizma, ali ima i dosta privatnih obrta i tvrtki. Nije ih sram raditi. Radi li tko od naših igrača? Ne. Dvaput tjedno treniraju i doviđenja. A Islanđani žele raditi, imaju radni staž, imaju svoj novac, mirovinu. Nastavnici su u školama, bave se golfom, sve iskoriste i ničega se ne stide.

Kažu da je nama najljepše

Usporedio je Bambir Islanđane s Hrvatima.

– Prijatelji s Islanda kada dođu u Hrvatsku kažu da imamo najljepšu zemlju i da najljepše živimo. Čude se kada vide da se za vrijeme posla ovdje pije kava, da se na terasama peku ćevapi, njima je to nezamislivo. Oni kada rade, rade. Alkohol i pušenje zabranjeni su u svim islandskim javnim ustanovama, drugi je to način razmišljanja. Temperamentni su, znaju se veseliti i jako biraju koga će primiti u svoju zemlju. Primaju samo one koje trebaju. Bio sam jedan od rijetkih stranaca tamo sveučilišni profesor. Kada vide da je netko kvalitetan i dobar, nema što mu neće pružiti – zaključio je.

I danas se za Slavka Bambira u Islandu dobro zna, razvijao je tamošnji rukomet, trenirao neka sada poznata imena. Kroz njegovu su školu prošli svi od Islasona i izbornika Danske Gudmundssona do Dagura Sigurdssona i drugih.

