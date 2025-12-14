Pročitajte što pišu Talijani za Luku Modrića nakon šokantnog posrtaja njegovog Milana

AC Milan je pred domaćom publikom odigrao neriješeno 2-2 protiv Sassuola u 15. kolu talijanskog prvenstva, ali je svejedno zasjeo na vrh tablice. Milan je preuzeo prvo mjesto s 32 boda, ali bi ih mogli prestići aktualni prvaci Napoli koji imaju utakmicu i bod manje, te Inter, koji ima 30 bodova.

Utakmica je za Rossonere počela loše i završila jednako loše. Primili su gol u 13. minuti preko Ismaela Konea, a na 2-2 je izjednačio Armand Laurienté (77). U međuvremenu, momčad Massimiliana Allegrija izjednačila je, a zatim i povela, pogocima 19-godišnjeg belgijskoga braniča Davida Bartesaghija (34, 48). Hrvatski kapetan Luka Modrić je odigrao cijelu utakmicu za Milan.

Najčitaniji talijanski list Gazzetta dello Sport istaknula je Modrićevu kontrolu igre i osjećaj za tempo, naglasivši da je Milan s Modrićem imao red u veznoj liniji, osobito u prvom poluvremenu. Talijanski dnevnik napominje kako je hrvatski veteran bio ključan u smirivanju igre i prijenosu lopte prema naprijed, bez forsiranja i nepotrebnih rizika.

Drugi čitani medij Corriere dello Sport posebno osvrnuo se na Modrićevu važnu ulogu kod izjednačujućeg pogotka, navodeći da je Modrić još jednom pokazao zašto je nogometna inteligencija vječna kategorija. U komentaru su dodali kako ne trči najviše, ali uvijek zna gdje treba biti i kome dati loptu.

Portal Sempre Milan bio je malo više kritičniji prema Modriću i dao mu je slabiju ocjenu od 5.5 uz komentar: 'Moglo bi se reći da je sudjelovao kod prvog pogotka dodavanjem prema Loftus-Cheeku, ali ovaj je odradio 98 posto posla. Nažalost, hrvatski veznjak danas je napravio previše pogrešaka i prvi će to sam priznati. Prema njegovim standardima, ovo je bila ispodprosječna utakmica.'