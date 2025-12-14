Naši Portali
SLAVEN BELUPO - DINAMO

UŽIVO GOOOL! Domaći šokirali Dinamo na samom početku! Sjajna akcija Slavena

Dinamo i Slaven Belupo sastali se u 8. kolu SuperSport HNL-a
Igor Soban/PIXSELL
14.12.2025. u 13:26
Tekstualni prijenos utakmice 17. kola HNL-a između Slaven Belupa i Dinama pratimo u tekstualnom prijenosu na portalu Večernjeg lista.
SLAVEN BELUPO
2' Mitrović
1-0
DINAMO
17. kolo HNL-a Slaven Belupo - Dinamo, 15:00, Stiadion Ivan Kušek Apaš, Koprivnica
Početak
1' (Početak)

Počela je utakmica u Koprivnici

Sastavi:

Slaven Belupo: Čović - Krušelj, Božić, Kovačić, Žuta - Caimacov - Šuto, Ćubelić, Jagušić, Mitrović - Filipović

Dinamo: Filipović - Mikić, Dominguez, McKenna, Vinlöf - Zajc, Mišić, Bennacer - Bakrar, Beljo, Hoxha

Ovako trenutačno izgleda prvenstvena ljestvica:

Nakon poraza od španjolskog Betisa, nogometaši Dinama traže povratak dobrim rezultatima na gostovanju kod trećeplasiranog Slaven Belupa. Bit će to susret druge i treće momčadi lige, a zagrebački plavi bi se pobjedom vratili na vrh ljestvice nakon što ih je jučer preskočio Hajduk zahvaljujući pobjedi kod Lokomotive.

Dinamo neće imati lak zadatak jer Koprivničani su u odličnom nizu i za poraz ne znaju posljednjih devet utakmica. Posljednji koji ih je uspio svladatio bio je upravo Dinamo kada su na Maksimiru slavili s 4:1 u osmom prvenstvenom kolu.

Komentara 1

Pogledaj Sve
BA
bacenheider
14:25 14.12.2025.

Ako ce suci suditi ko jucer Hajduku nebi smjelo bit problema!

