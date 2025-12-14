UŽIVO GOOOL! Domaći šokirali Dinamo na samom početku! Sjajna akcija Slavena

JOŠ ČEKA POBJEDU

Sopić bez dlake na jeziku nakon novog remija: 'Ljudi su u pravu, ja pojma nemam'

Bit ću miran i trezvene glave. Nažalost samo bod, ali to što je jučer Vukovar pobijedio ne znači da smo mi morali ili trebali. Meni je najbitnije da smo htjeli