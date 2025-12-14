UŽIVO GOOOL! Domaći šokirali Dinamo na samom početku! Sjajna akcija Slavena

Počela je utakmica u Koprivnici
Sastavi:
Slaven Belupo: Čović - Krušelj, Božić, Kovačić, Žuta - Caimacov - Šuto, Ćubelić, Jagušić, Mitrović - Filipović
Dinamo: Filipović - Mikić, Dominguez, McKenna, Vinlöf - Zajc, Mišić, Bennacer - Bakrar, Beljo, Hoxha
Ovako trenutačno izgleda prvenstvena ljestvica:
Nakon poraza od španjolskog Betisa, nogometaši Dinama traže povratak dobrim rezultatima na gostovanju kod trećeplasiranog Slaven Belupa. Bit će to susret druge i treće momčadi lige, a zagrebački plavi bi se pobjedom vratili na vrh ljestvice nakon što ih je jučer preskočio Hajduk zahvaljujući pobjedi kod Lokomotive.
Dinamo neće imati lak zadatak jer Koprivničani su u odličnom nizu i za poraz ne znaju posljednjih devet utakmica. Posljednji koji ih je uspio svladatio bio je upravo Dinamo kada su na Maksimiru slavili s 4:1 u osmom prvenstvenom kolu.
Komentara 1
Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.
Želite prijaviti greške?
Ne propustite
Francuska pobijedila na Dječjem Eurosongu, naš Marino Vrgoč osvojio 14. mjesto
Objavljene fotografije napadača, jedan od njih im 24 godine. Svjedok: 'Vidio sm čovjeka na krovu autu kako puca'
Panika u Kremlju? Ovakav udarac na proračun Rusija nije doživjela godinama
Želite prijaviti greške?
Kina predstavila iznimno jeftinu supersoničnu raketu - za njeno rušenje treba potrošiti od 40 do 150 puta više od cijene rakete
Europljani ne vole Trumpa, ali se slažu s njegovom kritikom masovnih migracija u EU
Hoće li novi šef Feda štititi njegovu neovisnost od Bijele kuće
Još iz kategorije
Sopić bez dlake na jeziku nakon novog remija: 'Ljudi su u pravu, ja pojma nemam'
Bit ću miran i trezvene glave. Nažalost samo bod, ali to što je jučer Vukovar pobijedio ne znači da smo mi morali ili trebali. Meni je najbitnije da smo htjeli
Je li drugi gol Hajduka trebao biti poništen? Bivši sudac tvrdi: 'Nema osnova da se sudi prekršaj'
Napadač Hajduka našao se u zračnom duelu s Marijom Šitumom, a činilo se kako je laktom udario braniča Lokomotive u lice nakon čega je Šitum ostao ležati
Navijači Hajduka oduševljeni jednim igračem, a stigli su i 'bocnuti' Dinamo: 'Nadmašio je sam sebe'
"Čestitke na pobjedi momci a pogotovo za Rebića danas je odigrao kako on zna, a i dobro se razumije sa Šegom ,još da Krova počne igrati onda nebi bilo straha"
Hajduk prekinuo crni niz, Garcia nahvalio igrače: 'Da samo vidite kako treniraju...'
Vidjela se kvaliteta Lokomotive kad su zabili gol u prvoj šansi nakon naše greške, ali igrači su igrali sa samopouzdanjem i disciplinom, vratili smo se
Jelavić nakon katastrofalnog drugog poluvremena: 'Dobro smo i prošli'
Neću komentirati suđenje, neka se time bave ljudi koji se time bave. Neću dobiti ništa time, drugi gol Hajduka najmanji je problem
Hajduk iskoristio Lokomotivine poklone i preuzeo vrh ljestvice
Utakmicu 17. kola HNL-a između Lokomotive i Hajduka mogli ste pratiti u tekstualnom prijenosu na portalu Večernjeg lista.
Osijeku ni cijelo poluvrijeme s igračem više nije bilo dovoljno za bijeg s dna ljestvice
Gorica od 56. minute igrala s igračem manje
Policija dvoboj Lokomotive i Hajduka proglasila utakmicom visokog rizika, evo i zašto
Policija će, na dan odigravanja utakmice, sukladno članku 79. Zakona o policijskim poslovima i ovlastima - prije, za vrijeme odigravanja i nakon završetka utakmice - audio i video snimati te fotografirati javno okupljanje i javna mjesta na stadionu te prilaznim pravcima., dodaje MUP
Bivši vatreni: Miškoviću treba skinuti kapu, no za Fruka će teško dobiti deset milijuna
Fruk ne bi igrao u Hajduku i Dinamu, zato je Rijeka za njega idealna sredina. Realna cijena je oko sedam milijuna eura, s nekim bonusima. Postoje klubovi koji mogu platiti 10 milijuna ali njemu je 25 godina - kaže Vranješ
Ako ce suci suditi ko jucer Hajduku nebi smjelo bit problema!