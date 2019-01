Lino odredio pravila: Bolje biti u hotelu da se netko ne oklizne

Rukometaši Hrvatske danas otvaraju Svjetsko prvenstvo u Njemačkoj i Danskoj utakmicom protiv Islanda (18 sati). Treći ćemo put jedno veliko natjecanje otvoriti susretom protiv Islanđana.

Do sada smo ih pobijedili na otvaranju EP-a u Srbiji 2012. i Olimpijskih igara u Ateni 2004. Ovo nam je 13. put da igramo na SP-u i do sada smo izgubili samo jednom na početku turnira, 2003. u Portugalu od Argentine.

– Vratio sam se u Njemačku nakon 12 godina. Samo, te 2007. došli smo na SP kao favoriti za zlato. Na prethodna dva bili smo prvi i drugi pa su i očekivanja bila velika. Sada, 12 godina kasnije, nismo u toj poziciji. Sada se borimo da budemo među prvih sedam da bismo osigurali kvalifikacijski turnir za odlazak na Olimpijske igre u Tokio 2020. – kaže izbornik Lino Červar.

Dobro sam proučio Island

Dobro, nije da smo sad baš tako slabi, uostalom nismo bili nikakvi favoriti ni prije dvije godine u Francuskoj pa smo umalo igrali finale.

– Istina. Daj Bože da se nešto slično dogodi i ovdje – istaknuo je Červar.

Samo da se opet ne dogodi nekakav promašeni sedmerac?

– Uh, znam da ću morati jako dobro razmisliti ako dođe trenutak da o tom sedmercu ovisi važna pobjeda ili osvajanje medalje. Nemojte stavljati taj pritisak – našalio se malo Červar.

Island ste dobro proučili?

– Jesam. Pogledao sam snimke njihovih pripremnih utakmica protiv Norveške, Nizozemske i Brazila. Znam i za dvije promjene koje su morali napraviti zbog ozljede Sigurdssona, njihova najiskusnijeg igrača, i Karassona. Dolaskom Gudmundssona za izbornika malo su promijenili stil igre. Igraju u obrani dosta agresivno, bogatiji su za dvije nove obrane. Dakle, ne igraju više kao nekada samo 6-0 u obrani – kaže Červar.

Njihova najjača karika je Almar Palmarsson, igrač Barcelone.

– Da, oko njega se sve vrti. On je trener na parketu – istaknuo je Lino.

Imaju i zanimljivih mladih igrača?

– Možda sam se malo iznenadio koliko im prilike u igri daje izbornik. Morat ćemo i na njih pripaziti.

Kakav im je sustav igre u napadu?

– Dosta jasan. Imaju rješenja i protiv plitke i protiv duboke zone. Imaju dva visoka, ali i dva niža igrača na mjestu lijevog vanjskog. Nekad znaju izaći iz sustava pa odigraju nešto kreativno.

Mijenjaju li igrače obrana-napad?

– Imaju dva igrača koja mijenjaju. Imaju dva specijalca za obranu, no uvijek igra samo jedan.

Kakvu ćemo Hrvatsku gledati na otvaranju SP-a?

Nemamo poraz od Islanda

– Mi smo se morali prilagoditi situaciji da nemamo klasičnog šutera na mjestu lijevog vanjskog. Nedostajat će nam Mamić svojom visinom i šutevima, bez obzira na to što će netko reći da ne igra puno u Kielcu. Mi ćemo se osloniti najviše na trojicu igrača vanjske linije koji imaju znanje i vještine. To su Duvnjak, Karačić i Cindrić. Morat ćemo igrati discipliniranije nego inače. Nema mjesta rastrošnosti u napadu jer suparnik će to znati itekako kazniti pogocima. A to nam nije cilj. U obrani ćemo morati igrati čvrsto i pokušati preko naših brzih igrača, Štrleka, Horvata ili Mandića, postići što više laganih pogodaka. Jer, protiv postavljene obrane imat ćemo više problema.

Još niste odlučili tko će uz Jaganjca na tribinu?

– Ne, dvojba je Bičanić ili Slišković.

Zbog vremenskih prilika izostat će šetnje igrača izvan hotela.

– Nije loše udahnuti svježeg zraka, ali bolje je ostati u hotelu jer uvijek postoji mogućnost da se netko posklizne i ozlijedi. To mi zaista ne bi trebalo u trenutku kada već imamo puno ozlijeđenih igrača – rekao je Červar.

Razgovor je nakratko prekinuo Kiro Lazarov, reprezentativac Makedonije kojeg je Lino trenirao i u Zagrebu, ali i u reprezentaciji Makedonije.

– Lino, nemoj me se još bojati. Još ne razmišljamo o Vama. Sada nam je u glavi Japan – istaknuo je Lazarov.

Gledajući statistiku, Hrvatska nikad nije izgubila od Islanda na velikim natjecanjima, a igrali smo s njima sedam puta. Samo je jedna utakmica završila neodlučeno (26:26), na EP-u u Austriji 2010. Neke pobjede bile su tijesne, kao ona za peto mjesto na SP-u u Švedskoj 2011. (34:33) ili ona na EP-u u Švicarskoj 2006. (29:28). U zadnje dvije utakmice baš smo ih “razbili”. Na EP-u u Poljskoj 2016. bilo je plus devet (37:28), a u Splitu prošle godine plus sedam (29:22). Island se s nama ne može mjeriti ni po broju medalja. Imaju srebro s Igara u Pekingu 2008. te broncu s EP-a 2010.anu 1997.

