Ispovijest Hrvata koji je promašio penal za finale SP-a: To će mi obilježiti karijeru

Zlatko Horvat, kapetan PPD Zagreba, bit će na Svjetskom prvenstvu u Njemačkoj i Danskoj naš igrač s najduljim stažem u reprezentaciji Hrvatske. S 34 godine nije naš najstariji igrač jer vratar Ivan Stevanović ima dvije godine više. Zlajo je za Hrvatsku debitirao na Europskom prvenstvu u Švicarskoj 2006. godine. Imao je 22 godine, a Lino Červar dao mu je priliku da bude na desnom krilu uz Mirzu Džombu. Postigao je osam pogodaka.

– Sjećam se da je za mene bila velika čast što sam zaigrao uz dečke koji su osvojili svjetsko i olimpijsko zlato 2003. i 2004. godine. Nisam bio ni svjestan da sam dio tog dream teama tog vremena. Za mene je to bilo jedno lijepo iskustvo. To je bilo prvo veliko natjecanje u kojem Hrvatska nije osvojila medalju od dolaska Line Červara na klupu 2003. godine. Imali smo i dosta pehova s ozljedama. Nakon prve utakmice ozlijedio se Džomba pa se vratio kasnije. U polufinalu je Ivano Balić dobio potres mozga. Prvi sam put tada igrao protiv moćne Francuske koja nas je pobijedila u polufinalu i kasnije osvojila svoj prvi europski naslov. Prvi u nizu koji su kasnije slijedili – rekao je Horvat.

Bliži se kraj karijere

Propustio je do danas tek nekoliko velikih natjecanja.

– Nije me bilo na Svjetskom prvenstvu 2007. godine, a zbog ozljeda sam propustio Europsko prvenstvo u Austriji 2010. te Svjetsko prvenstvo u Švedskoj 2011. godine – dodao je.

Iza njega su nastupi na šest europskih prvenstava, četiri svjetska, a bio je i na tri Olimpijade, u Pekingu, Londonu i Riju.

– Već polako razmišljam kako se bliži kraj moje reprezentativne karijere. Tko zna, možda će mi ovo svjetsko prvenstvo biti posljednje. Prvenstvo zbog obitelji razmišljam da prestanem igrati za reprezentaciju jer su ljeta bila uglavnom zauzeta pripremama. Fizički nemam problem jer se dobro osjećam. No idem prvo odraditi ovo Svjetsko prvenstvo, a onda ću razmišljati o ovim stvarima.

Favoriti za medalju baš i nismo?

– Bilo je već ovakvih situacija. Nismo bili favoriti na Europskom prvenstvu u Poljskoj 2016. pa smo na kraju osvojili broncu. Na Svjetsko prvenstvo u Francuskoj 2017. otišli smo s pomlađenom momčadi pa smo došli do polufinala. Od plasmana u finale dijelio nas je jako malo. Znate na što mislim. A mislim da to već svi znaju – moj promašeni sedmerac protiv Norveške. Vrijeme je isteklo i samo je trebalo zabiti pogodak za finale. Nije se dogodilo. Vratar mi je obranio šut. Taj sedmerac obilježit će mi karijeru, ali nisam time opterećen. Taj promašaj postao je predmet zezanja i to sam prihvatio. Ne proganja me taj promašaj jer je na tom SP-u 2017. bilo puno dobrih mojih utakmica, a i puno važnih mojih pogodaka. Primjerice, posljednji pogodak protiv Španjolske u četvrtfinalu koji nas je odveo na završnicu Pariz – rekao je Horvat.

Ako se na predstojećem SP-u dogodi ista situacija, kako ćete reagirati?

– Ako izbornik kaže da šutiram sedmerac, ja ću ga šutirati. Nemam problem s tim. Opet, da se u tom trenutku ne osjećam dobro, rekao bih izborniku da nisam spreman preuzeti odgovornost i to je to.

Skupina u Münchenu?

– Bilo bi idealno sve pobijediti i prenijeti četiri boda u drugi krug. Ali, ako bude drugačije, nećemo se predavati i igrat ćemo do kraja, sve dok bude i posljednja prilika za dobar plasman. Očekujem velik broj naših navijača u glavnom gradu Bavarske. Bit će tu puno naših prijatelja, obitelji. Bit će lijepo igrati u takvoj atmosferi. Igrat ćemo kao da smo doma, a opet nećemo imati taj pritisak koji smo imali, primjerice, lani na Europskom prvenstvu u Splitu i Zagrebu – istaknuo je Horvat.

Uoči početka zadnje faze priprema u Poreču ozlijedio se Josip Božić Pavletić koji vam je trebao biti zamjena na krilu.

Tamšeu želim puno uspjeha

– Žao mi je što se Božo ozlijedio, ali srećom nije tako ozbiljno. Umjesto njega izbornik je pozvao Vidu koji sigurno neće podbaciti i koji će sigurno ostaviti srce na parketu u svom debitantskom nastupu na velikom natjecanju.

Dok ste bili na reprezentativnim priprema u klubu, PPD Zagrebu, dobili ste novog trenera, Slovenca Branka Tamšea.

– Želim mu puno uspjeha u Zagrebu. Vjerujem da ćemo dobro surađivati. Dobro ga poznajem jer smo protiv Celja jako puno igrali u posljednjih pet godina otkako je tamo trener. Poštujem ga kao trenera kluba koji je bio sličan PPD Zagrebu. Celje ima slične probleme kao mi, a tu prvenstveno mislim na mali budžet. Opet, igrali su pod njegovim vodstvom jedan dobar, moderan rukomet – zaključio je Horvat koji je možda jedini igrač, kada govorimo o vrhunskoj kvaliteti, koji cijelu svoju karijeru nije promijenio klub. U prvoj momčadi PPD Zagreba debitirao je 2002. godine i u klubu ostao nevjerojatnih 16 godina.

