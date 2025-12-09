Nijemice se plasirale u polufinale Svjetskog prvenstva, ovo nisu uspjele 17 godina

Nijemice, koje će se u petak u Rotterdamu u polufinalu suočiti s Francuskom ili Danskom,a morate se vratiti u 2007. godinu kako biste pronašli njihov posljednji nastup u polufinalu Svjetskog prvenstva.

Gotovo 20 godina kasnije, nastavile su niz pobjeda, rano povevši (8-3, 12. minuta), posebno zahvaljujući golovima igračica iz zadnjeg reda Viole Leuchter (4 gola) i Emily Vogel (5), te obranama Katarine Filter (14).

Brazilska momčad, predvođena Brunom De Paulom (6 golova), konstantno je jurila zaostatak, smanjivši razliku na tri gola manje od 10 minuta prije kraja (25-22, 52. minuta), posebno zahvaljujući uvođenju rezervne vratarke Renate Arrude (10 obrana).

No, Nijemicame su u završnici postigle pet golova i s navijačima proslavile povratak na vrh prije odlaska u Nizozemsku. Večeras još igraju Norveška i Crna Gora.