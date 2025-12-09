Naši Portali
RUKOMET

Nijemice se plasirale u polufinale Svjetskog prvenstva, ovo nisu uspjele 17 godina

GER, Dortmund, 27th Wommen´s World Championship 2025, Viertelfinale/ Quaterfinals, Final Round: Deutschland / Germany (GER) vs. Brasilien / Brazil (BRA)
nordphoto GmBH / Meuter/NORDPHOT
VL
Autor
Robertino Šalinović/Hina
09.12.2025.
u 19:41

Njemačka ženska rukometna reprezentacija plasirala se u polufinale Svjetskog prvenstva u utorak pobjedom nad Brazilom 30-23 kod kuće u Dortmundu, a trijumfom su osigurale njihov prvi nastup u polufinalu bilo kojeg natjecanja od 2008. godine

Nijemice, koje će se u petak u Rotterdamu u polufinalu suočiti s Francuskom ili Danskom,a morate se vratiti u 2007. godinu kako biste pronašli njihov posljednji nastup u polufinalu Svjetskog prvenstva.

Gotovo 20 godina kasnije, nastavile su niz pobjeda, rano povevši (8-3, 12. minuta), posebno zahvaljujući golovima igračica iz zadnjeg reda Viole Leuchter (4 gola) i Emily Vogel (5), te obranama Katarine Filter (14).

Brazilska momčad, predvođena Brunom De Paulom (6 golova), konstantno je jurila zaostatak, smanjivši razliku na tri gola manje od 10 minuta prije kraja (25-22, 52. minuta), posebno zahvaljujući uvođenju rezervne vratarke Renate Arrude (10 obrana).

No, Nijemicame su u završnici postigle pet golova i s navijačima proslavile povratak na vrh prije odlaska u Nizozemsku. Večeras još igraju Norveška i Crna Gora. 
rukomet Brazil Njemačka

