Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 107
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2025. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#AFERA HIPODROM
#ANDRIJA MIKULIĆ
#POŽAR VJESNIKA
#DINAMO
#Vatreni
#VOJNI ROK
#DONALD TRUMP
#Barkod
#RAT U UKRAJINI
#ČUVAJMO NAŠE MANJINE
#HNL
Poslušaj
Prijavi grešku
RAME UZ RAME

Dinamo i Hajduk u žestokoj borbi za jesenskog prvaka: U oba tabora svjesni su jedne važne činjenice

storyeditor/2025-12-14/PXL_061225_143038078.jpg
\'Marko Lukunic/PIXSELL\'
VL
Autor
Hrvoje Delač
14.12.2025.
u 16:53

Obje momčadi na boljem su učinku nego prošle sezone nakon isto toliko utakmica, s tim da su Splićani lani imali samo bod manje (s 33 boda dijelili su prvo mjesto s Rijekom), dok je Dinamo ove sezone uzeo devet bodova više (lani je bio četvrti s 26 bodova)

U 17. kolu HNL-a Hajduk i Dinamo upisali su važne pobjede na nezgodnim gostovanjima. Splićani su u subotu u Maksimiru pobijedili Lokomotivu, dok su plavi dan kasnije u Koprivnici bili bolji od Slaven Belupa.

Kolo prije zimske stanke Dinamo je na čelu ljestvice s 35 bodova, dok je Hajduk osvojio bod manje. Do velikog odmora, koji će doći točno na polovici prvenstva, ova dva kluba u borbi za naslov neslužbenog jesenskog prvaka imaju za odraditi još po jednu domaću utakmicu: na Maksimiru će gostovati Lokomotiva (20.prosinca), a na Poljudu Vukovar (21. prosinca).

Obje momčadi na boljem su učinku nego prošle sezone nakon isto toliko utakmica, s tim da su Splićani lani imali samo bod manje (s 33 boda dijelili su prvo mjesto s Rijekom), dok je Dinamo ove sezone uzeo devet bodova više (lani je bio četvrti s 26 bodova).

Vodi se, dakle, borba rame uz rame za najbolju startnu poziciju za nastavak prvenstva, a iako je u nogometu sve moguće, za očekivati je da će se upravo ove dvije momčadi boriti i za naslov prvaka na kraju sezone. Jer, aktualni prvak Rijeka ne stoji dobro ove sezone, a prvi pratitelj vodećeg dvojca Slaven Belupo za prvoplasiranim Dinamom zaostaje čak deset bodova.

Nakon što se sljedećeg vikenda odrade utakmice 18. kola, lopta će na HNL travnjacima mirovati malo više od mjesec dana i tek krajem siječnja čeka nas nastavak borbe. Dinamo će tada u goste Osijeku (iako će nekoliko dana prije toga odigrati europsku utakmicu protiv FCSB-a), dok će Hajduk na svom travnjaku dočekati Istru 1961. I u drugu polovicu prvenstva sasvim sigurno obje će momčadi ući jače jer su u oba tabora svjesni da se za takvu žestoku bitku još moraju pojačati u zimskom prijelaznom roku. 
Ključne riječi
HNL Dinamo Hajduk

Komentara 1

Pogledaj Sve
ZR
Ze Roberto u
17:43 14.12.2025.

Jel neko zna hoće li se i na proljeće poklanjati bodovi ajduku......

Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još

Kupnja

Pretplata

Čini se da već imate pristup!