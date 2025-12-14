Dinamo i Hajduk u žestokoj borbi za jesenskog prvaka: U oba tabora svjesni su jedne važne činjenice

U 17. kolu HNL-a Hajduk i Dinamo upisali su važne pobjede na nezgodnim gostovanjima. Splićani su u subotu u Maksimiru pobijedili Lokomotivu, dok su plavi dan kasnije u Koprivnici bili bolji od Slaven Belupa.

Kolo prije zimske stanke Dinamo je na čelu ljestvice s 35 bodova, dok je Hajduk osvojio bod manje. Do velikog odmora, koji će doći točno na polovici prvenstva, ova dva kluba u borbi za naslov neslužbenog jesenskog prvaka imaju za odraditi još po jednu domaću utakmicu: na Maksimiru će gostovati Lokomotiva (20.prosinca), a na Poljudu Vukovar (21. prosinca).

Obje momčadi na boljem su učinku nego prošle sezone nakon isto toliko utakmica, s tim da su Splićani lani imali samo bod manje (s 33 boda dijelili su prvo mjesto s Rijekom), dok je Dinamo ove sezone uzeo devet bodova više (lani je bio četvrti s 26 bodova).

Vodi se, dakle, borba rame uz rame za najbolju startnu poziciju za nastavak prvenstva, a iako je u nogometu sve moguće, za očekivati je da će se upravo ove dvije momčadi boriti i za naslov prvaka na kraju sezone. Jer, aktualni prvak Rijeka ne stoji dobro ove sezone, a prvi pratitelj vodećeg dvojca Slaven Belupo za prvoplasiranim Dinamom zaostaje čak deset bodova.

Nakon što se sljedećeg vikenda odrade utakmice 18. kola, lopta će na HNL travnjacima mirovati malo više od mjesec dana i tek krajem siječnja čeka nas nastavak borbe. Dinamo će tada u goste Osijeku (iako će nekoliko dana prije toga odigrati europsku utakmicu protiv FCSB-a), dok će Hajduk na svom travnjaku dočekati Istru 1961. I u drugu polovicu prvenstva sasvim sigurno obje će momčadi ući jače jer su u oba tabora svjesni da se za takvu žestoku bitku još moraju pojačati u zimskom prijelaznom roku.