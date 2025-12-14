Naši Portali
KRITIKE BEZ RAZLOGA

Beljo je bio toliko kritiziran, a imat će bolju sezonu od bilo koje sezone Petkovića u Dinamu

Zagreb: Dion Drena Beljo zabio gol za 1:0 protiv Fenerbahce F.K. u 1. kolu Europske lige
Igor Soban/PIXSELL
Autor
Edi Džindo
14.12.2025.
u 17:11

Usporedba Belje i Petkovića je logičan potez, budući da je Petković kao zadnji dugogodišnji centarfor najbolja referentna točka. Gledamo li isključivo golove, ovo su bile brojke Petkovića u Dinamu redom po sezonama: 11, 13, 14, 10, 14, 18, 6. Ako Beljo nastavi ovakvim ritmom, bit će na brojci od 23 gola, a ipak su na kraju kod nekoga tko je centarfor daleko najvažniji golovi

Rijetko tko je u proteklih mjesec-dva poprimao kritika hrvatskog nogometnog puka kao Dion Drena Beljo. Nogometaš iz Vinkovaca je u dresu Dinama doživio svojevrsnu golgetersku krizu u kasnoj jeseni ove godine. Prvo je u listopadu i studenom imao niz od šest utakmica bez pogotka, zatim je prekinuo taj niz pogotkom u Kupu protiv Karlovca, da bi opet imao novu sušu od četiri utakmice, koja je završila s današnja dva pogotka protiv Slaven Belupa. 

Takve golgeterske suše zapravo nisu ništa novo, niti dramatično. Svjetske zvijezde poput Karima Benzeme, Roberta Lewandowskog i Zlatana Ibrahimovića su imale nekoliko suša u karijeri s dvoznamenkastim brojem nizanih utakmica bez pogotka, a ogromne suše su imali i bivši Dinamovi golgeteri poput Brune Petkovića (četiri 'dvoznamenkaste' suše u karijeri) i Marija Mandžukića (najveća suša 14 utakmica).

A Dinamovi navijači, i mnoge kolege novinari, su predstavili ove Beljine dvije suše kao nešto toliko ekstremno dramatično. Ako detaljno pogledamo statistiku i povijest čak i onih najuspješnijih, shvaćamo da su to zapravo neke prosječne suše koje se tijekom karijere i vrhunskom nogometašu dogode barem deset puta.

Kad pogledamo čiste i suhe brojke, Dion Drena Beljo ima učinak od 10 golova i jedne asistencije ove sezone u svim natjecanjima, a još uvijek smo na sredini prosinca. U prijevodu, nismo još ni na pola sezone, a kad bi navijače Dinama pitali je li bi bili zadovoljni s učinkom od 23 pogotka u sezoni, što je učinak do kojeg će Beljo doći ako nastavi zabijati ovim ritmom, gotovo svi bi to objeručke potpisali. 

Već smo spomenuli usporedbu s Brunom Petkovićem u jednom malom kontekstu, a sad ćemo ju nastaviti, budući da je Petković kao zadnji dugogodišnji centarfor najbolja referentna točka. Gledamo li isključivo golove, ovo su bile brojke Petkovića u Dinamu redom po sezonama: 11, 13, 14, 10, 14, 18, 6. Dakle, ako Beljo nadmaši ovim ritmom, debelo će nadmašiti svaku od sedam sezona Petkovića u Dinamu. 

VEZANI ČLANCI:

Naravno, sada će se uključiti oni koji će misliti da je validan kontraargument "ali Petković je činio puno drugih stvari bolje na terenu". I Beljo radi jako puno toga dobrog na terenu, posebice u kretnjama bez lopte, no kod Belje se traže samo golovi, a kod Petkovića se popušta kad golova nema.  Kad vidimo takve dvostruke kriterije, zapitamo se jesu li kod napadača na kraju bitni golovi ili nisu. Naravno da su bitni, samo određeni ljudi postavljaju narativ onako kako im paše, a ne onako kakvi su stvarnost i istina. Nema poštenijeg načina za valorizirati centarfora nego po broju postignutih golova. 

Dion Drena Beljo trenutačno ima vrlo dobru sezonu u dresu Dinama, a kad biste po društvenim mrežama pogledali što pišu pratitelji hrvatskog klupskog nogometa, mislili biste da ima sezonu poput Georgiosa Samarasa koji prije 15 godina nije u cijeloj sezoni zabio niti jedan gol za Celtic. Ponavljamo, ovo je po svakom stabilnom, odmjerenom i normalnom parametru vrlo dobra sezona. Onaj tko je očekivao i više od ovoga pa ostao razočaran, to je isključivo njegov problem.

EJ
ejStef
17:44 14.12.2025.

Beljo je doveden da u HNL-u postigne 20+ golova. Petković je doveden da proslijeđuje lopte u Europi, smiri loptu, da se na njega ispuca lopta od strane golmana, da otvori kontranapad, da privuče 2-3 igrača na sebe i time oslobodi prostor drugima. I to je radio i kada mu se nije dalo trčati... To Dinamo nema niti s Beljom, još manje s Kulenovićem, što se jako dobro vidi, naročito kod ispucavanja lopte, naročito se to vidi u Europi.

KU
Kujttim
17:33 14.12.2025.

Niti Beljo, niti Petković neće ići na SP. Na kraju će najviše izgleda imati Šego. Šego mora na proljeće još više zabijati, ne promašivati zicere, onda će ga Dalić zvati. Za Šegu je ključno da ne igra Livaja, da se Hajduk riješi Markana, onda bi to bilo dobro i za reprezentaciju i za Rebića i za Hajduk.

KU
Kujttim
17:26 14.12.2025.

Usporedba Belje i Petkovića je nebitna. Gdje je Beljo u Europi? Nema ga! Da li je Dalić dobio napadača? Nije! Mene samo zanima da se kroz Dinamo promoviraju reprezentativci jer je to uvijek bilo jamstvo uspjeha hrvatske reprezentacije. Statistika je pri tome nevažna. Dinamo je uvijek izbacivao mlade igrače, a sada je taj proces drastično ugrožen.

