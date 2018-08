Sulejmani ne zaboravlja Šimunića: Kako me 'ubio' u Beogradu

Dugogodišnji suradnik Dinama i HNS-a, naš poznati “Švicarac” iz Basela Ivan Težak ovih dana boravi u Zagrebu. Stavio se na raspolaganje plavima zatreba li im bilo kakva informacija o Young Boysima, za koje kaže kako ih ima u malome prstu. I doista, Težak, dugogodišnji trener u Baselovoj školi nogometa, nadugačko se i naširoko raspričao o momčadi Young Boysa i onda kada smo već završili sa seciranjem svakoga njihovoga igrača, neizbježnim se nametnulo pitanje – Jana Lecjaksa. Kako je Dinamo prošle godine iz Young Boysa za 500.000 € doveo igrača kojeg se sada već odrekao?

– Odgovor na to pitanje ne znam. Kada me Zdravko Mamić prošle godine pitao za Čeha, ja sam mu kazao kako smatram da to nije igrač koji će Dinamu biti pojačanje. Sada se pokazuje da sam bio u pravu. A zašto je ipak bio kupljen, e to nije pitanje za mene – odgovara Ivan Težak.

Svojedobno su vas iz Dinama pitali i za – Gavranovića?

– Nije bilo igrača na mojem području za kojeg me Zoran, dok je bio sportski direktor, nije pitao. Gavranović je u to vrijeme, kada se za njega Dinamo zanimao, bio nogometaš Züricha i u tom trenutku nije bio u takvoj formi, tako zreo i stabilan da bi bio za Dinamo. Mariju je pravi potez bio dolazak u Rijeku, gdje je potpuno sazrio kao čovjek. Danas je to sasvim novi dečko u odnosu na onoga iz Züricha i sigurno će Dinamo imati još jako mnogo koristi od njega – kaže Težak.

Uh, kako me Joe “ubio”

Okrenimo se Young Boysima. Jesu li favoriti protiv Dinama?

– Oni su dulje na okupu od plavih, imaju prepoznatljivu igru i automatizme u njoj, i s te strane su u prednosti. Međutim, mene ni u jednoj utakmici ove sezone nisu impresionirali, muče se iako pobjeđuju, a dosta znakovita mi je i ova teška pobjeda nad amaterima u Kupu. Young Boys nisu tako moćni i siloviti, iako su sigurno dobra momčad – ističe Težak.

Kao ključne figure naglašava srpskoga čarobnjaka, 29-godišnjega Miralema Sulejmanija, glavnoga kreativca u Boysima, te iskusnoga 34-godišnjega francuskoga centarfora Guillaumea Hoaraua.

– Sve se u njihovoj igri vrti oko Sulejmanija; on mijenja strane, lucidan je, brz, zna podvaliti loptu, radi veliki nered suparniku. Na njega bi trebalo striktno motriti i čini mi se kako je Ademi pravo rješenje za tu zadaću. A kako mi Dinamovi desni braniči ne ulijevaju sigurnost, a Sulejmani najčešće dolazi po lijevoj strani, ja bih mu tamo suprotstavio Rrahmanija. On zna “poderati” igrača i pokraj njega je teško proći – upozorava Težak.

Poznajete li osobno Sulejmanija?

– Uvijek se pozdravimo kada dođe u Basel. I baš svaki put sjeti se – Šimunića. Miralem uvijek kaže: “Joj, kako me onaj vaš Joe ‘ubio’ u Beogradu!” – smije se Težak na spomen jednoga od najpoznatijih klizećih startova.

Kaže kako Young Boysi vole preskakati igru pa sugerira kako moćni gorostas Hoarau ne smije imati ni milimetar prostora.

Spora, teretna obrana

– Iznimno je jak u skok-igri, a Dinamovi stoperi baš nisu visoki. To me malo brine – upozorava Težak na činjenicu kako je Dilaver visok 184, Theophile-Catherine 183, a Hoarau čak 192 centimetra.

Slabe točke Young Boysa?

– Spora, teretna obrana, osobito Von Bergen kojemu su već 34 i teško će se nositi s bržim napadačem – ističe Težak i upozorava:

– Young Boysi poznati su po tome što dodaju gas u zadnjih 15 minuta i u tom razdoblju rješavaju utakmice. To je njihovo vrijeme! Čak i službeni spiker na stadionu u 75. minuti najavljuje: “Zadnjih 15 minuta!” To je znak da njihova momčad kreće u odlučujući juriš. Jako mnogo bodova osvojili su upravo u toj furioznoj završnici.

Zagrijavanje za utakmicu protiv Dinama Young Boysi odradili su u 1. kolu švicarskog kupa protiv petoligaša Biel-Biennea. Doduše, nije to bilo odrađivanje, već mučenje, jer Young Boys je prošao tek nakon produžetka. Poveo je Young Boys u 44. minuti preko Nsamea, ali umjesto da mirno privedu utakmicu kraju uslijedila je drama. Domaćin je izjednačio golom Jelassija u 63., a u 86. su preko Natolija došli i do vodstva.

Dinamov se protivnik poraza spasio tek u petoj minuti sudačke nadoknade! Gol vrijedan produžetka zabio je Garcia. A onda je Young Boys u dodatnih 30 minuta nastavio s tom “forom” provlačenja. Gol za pobjedu 3:2 i prolazak dalje postigli su u 120. minuti! Strijelac je bio Hoarau.