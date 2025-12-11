Riječanima se smiješi europsko proljeće, prvi put nakon dugih 45 godina čekanja!

’Ča vam delamo’ - orilo se dugo tribinama riječkog stadiona u posebnoj nogometnoj večeri. Baš tako, na poseban je način momčad Rijeke riješila još jedan europski ispit.

Sjajnom izvedbom na svom terenu, nogometaši Rijeke ostvarili su iznimno važnu pobjedu u petom kolu Konferencijske lige. Nakon pobjede nad Spartom, hrvatski je predstavnik upisao i drugu europsku pobjedu. U Rijeci je ovaj puta stradalo slovensko Celje (3:0). Imala je sinoć Rijeka baš ono što joj je trebalo za ovako povijesne trenutke klupske povijesti. Pravi pristup, agilnost, moć i raznovrsnost, a još važnije, inspirirane strijelce. Kada je Stjepan Radeljić u 27. minuti, intervencijom na gol-liniji, spasio čisti pogodak zadrhtala su srca Rijekinih navijača. No, razgalila ih je izvedba njihovih ljubimaca u drugom poluvremenu. A tih, nešto više od dvadeset minuta Rijekinog uragana, otpuhalo je slovenske nade da će s Kvarnera otići neporaženi.

Pokazali karakter

Pokazala je Rijeka karakter u trenucima kada je to bilo najvažnije, a nagrađena je u 55. minuti. Vignato je ubacio loptu iz kornera, Radeljić je prebacio na drugu vratnicu gdje je Adu-Adjei sjajno primio loptu i poentirao za erupciju oduševljenja u Rijeci.

- Bila je to zrela utakmica, kontrolirali smo susret jako dobro. Pomogao je i taj crveni karton - kazao je Adu-Adjei nakon utakmice.

A s gotovo iste pozicije, nevjerojatnom vještinom, Dejan Petrovič postigao je drugi pogodak za Rijeku u 71. minuti. I to opet nakon gužve u kojoj se slovenski veznjak sjajno snašao i iz blizine pogodio.

- Najvažnija su tri boda i pobjeda. Celje nas nije iznenadilo, pratili smo njihove utakmice. Sada je malo lakše uoči utakmice sa Šahtarom. Idemo na pobjedu - istaknuo je Petrovič.

Priču je konačno, majstorskim pogotkom u 78. minuti, zaključio Toni Fruk. Rijekin napadač sjajno je iz teške pozicije, nakon prodora po lijevoj strani, pogodio suprotni kut slovenskog gola.

- Pobjeda je ono što smo priželjkivali. U početku smo se malo tražili, posjed je bio na njihovoj strani. No, držali smo se onoga što smo se dogovorili i nagradilo nas je. Vrhunski smo iskoristili prostore. Vrhunska utakmica svakog igrača u momčadi. Nadamo se europskom proljeću - kazao je Fruk.

Bio je to sraz dvojice španjolskih stratega. Do sada su Victor Sanchez i Albert Riera šest puta igrali jedan protiv drugog, a Rijekin trener triput je pobijedio i jednom izgubio... Sinoćnja pobjeda nad španjolskim kolegom sigurno mu je bila posebno draga.

Danima se u riječkim nogometnim krugovima pričalo o utakmici s Celjem u petom kolu Konferencijske lige. S posebnom je strepnjom dočekana utakmica koja je za ovu momčad imala uistinu poseban značaj. Osim plasmana u doigravanje Konferencijske lige, ova utakmica jasna je ovosezonska prekretnica na više razina za momčad Victora Sancheza

Rijeka je u utakmicu s Celjem ušla s nizom od pet utakmica u nizu bez poraza, u HNL-u, Kupu i Europi, s razlikom pogodaka 13:3. Pobjeda nad Celjem pokazala je da se Sanchezova momčad diže u izvedbi i sigurno ćemo je gledati puno učinkovitiju u nastavku prvenstva.

A kada je talijanski sudac Andrea Colombo označio kraj susreta, bio je to znak za početak još jednog velikog i emotivnog slavlja navijača Rijeke uz glazbenu uspješnicu Dražena Zečića - Boem u duši!

Sjetili se i Ćire

Bio je to trenutak kada su se oni stariji navijači Rijeke vjerojatno sjetili i Ćire Blaževića. Neponovljivi nogometni trener je prije 45 godina vodio momčad Rijeke u njenom zadnjem europskom proljeću. Te 1980. godine na Kantridi je u četvrtfinalu Kupa pobjednika kupova gostovao Juventus. Talijani su bili bolji u dvije utakmice. Na Kantridi je bilo 0:0, a u Torinu je Rijeka izgubila 0:2. Bila je to antologijska sezona riječkog nogometa, zauvijek upisana u klupsku povijest. Na putu do četvrtfinala Rijeka je izbacila belgijski Beerschot (0:0, 2:1) i Lokomotivu Košice (0:2, 3:0). U uzvratnoj utakmica sa Slovacima veliki Damir Desnica odigrao je jednu od najboljih utakmica u povijesti hrvatskog nogometa. Te 1980. plasman među osam najboljih u Kupu Kupova ostvarili su i Barcelona, Arsenal, Valencia, Göteborg, Nantes i moskovski Dinamo. Četiri godine kasnije na Kantridi je pao veliki Real Madrid (3:1).

Rijeka je sada na 14. poziciji ligaškog dijela s osam bodova, a u ovom im je dijelu natjecanja ostala još samo utakmica protiv Šahtara u poljskom Krakowu.