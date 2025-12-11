VIDEO Svi su prasnuli u smijeh tijekom Trumpove izjave: Razlog je brzo postao viralan

Američki predsjednik Donald Trump obraćao se novinarima na letu zrakoplova Air Force One, a jedan je trenutak brzo postao viralan. Trump je govorio kada su se vrata zahoda iza njega iznenada otvorila i udarila ga usred rečenice. Predsjednik je zastao i kazao: "Netko je unutra. Izađi". Uz to, nasmijao se te pokucao na vrata.

Novinari su se, također, krenuli smijati, a osoba koja je bila unutra ipak nije izašla. Kako navodi Fox News, osoba je na kraju ostala unutra sve do kraja njegove konferencije za medije. Trump se, nakon šaljivog incidenta, odmah vratio na temu reforme zdravstvenog osiguranja, kao da se ništa nije dogodilo.

🚨 LMFAO! Pure comedy gold on Air Force One as President Trump gets bumped by the bathroom door mid-stride 😂🔥



Lavatory door swings open — Trump instantly: “Hello! Somebody’s in there. Come on out!” 🤣



Then he turns to the press with that classic 47 swagger:

“You’ve gotta take… pic.twitter.com/uZcVbFHBiN — America First Report (@AFRnewsdaily) December 10, 2025

Glasnogovornica Bijele kuće, Karoline Leavitt, u pozadini je pokušavala "izmamiti" nepoznatu osobu iz zahoda. Nekoliko trenutaka kasnije, Leavitt se smijala s agentom Tajne službe.

Brifinzi u zrakoplovi obično su napeti razgovori u uskim prostorima i nepredvidivi incidenti nisu rijetkost. Unatoč smetnji, Trump je nastavio odgovarati na pitanja. Bijela kuća još nije otkrila tko je točno tajanstvena osoba iz zahoda.