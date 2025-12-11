Navijači Dinama ogorčeni poslije debakla, zazivaju jednog čovjeka: 'Oprosti im, nisu znali što čine'

U susretu šestog kola Europske lige nogometaši Dinama su na stadionu Maksimir pred 11.000 gledatelja izgubili od Real Betisa sa 1-3 upisavši i treći poraz u nizu. Golove za Betis zabili su Sergi Dominguez (31-ag), Rodrigo Riquelme (34) i Antony (38), dok je strijelac za Dinamo bio Niko Galešić (89).

Nakon što je u prva tri kola osvojio sedam bodova, Dinamo je u iduća tri nastupa upisao tri teška poraza s gol razlikom 1-10 ugrozivši plasman u drugi krug natjecanja. Dinamo je otvorio natjecanje pobjedama protiv Fenerbahčea (3-1) i Maccabi Tel Aviva (3-1), te remijem protiv Malmoa (1-1). Međutim, uslijedile su tri "pljuske", domaći poraz od Celte (0-3), zatim debakl u Lilleu (0-4), te neugodnih domaćih 1-3 protiv Betisa.

Navijači Dinama bijesni su nakon još jednog poraza pa su Dinamovu Facebook stranicu zasuli komentarima.

"Oprosti im Jakire, nisu znali što čine. Doktor Bruno je postavio dijagnozu prije pola godine, ali nije rekao terapiju"

"Jakir je ovog istog Betisa izbacio prije nešto više od godinu i pol dana. Taj isti Jakir je (unatoč kritikama) inzistirao i na Hoxhi, jeftinom krilu iz Belupa. Ove sezone nam je taj Hoxha korisniji od svih ovih novopridošlih pojačanja. Jakir je znao svoj posao i danas to dokazuje u Engleskoj, a mi smo ga potjerali zbog jedne jedine utakmice, iako nam je donio duplu krunu i 40 milijuna od lige prvaka koje i dan danas Boban troši"

"Gospodine Kovačeviću, ako imate imalo srama, karaktera i morala podnesite ostavku i poštedite Dinamo, sebe i sve nas koji volimo Dinamo daljnjih blamaža i blijedih partija"

"Koji luzerski mentalitet usađen u igrače, padaju preko lopte, krivo dodavaju, sapliću im se noge, zabijaju se jedan u drugog. Netko je dobro rekao - ugled koji se godinama gradio totalno je uništen"

"Dam se kladiti da će Kovacevic izjaviti da moramo biti svjesni da smo još uvijek ekipa u stvaranju. I da drugo poluvrijeme pokazuje da i nije to tako loše (pri tome će prešutjeti da je Betis stao na kočnicu i poštedio nas sedam komada)"

"Ne boli poraz, već suhi dres!" - samo su neki od brojnih komentara.