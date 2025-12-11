Naši Portali
NAZIRE SE RIJEDAK OBRAZAC

Rastu izgledi za snježni Božić? Veliku bi promjenu mogao donijeti polarni vrtlog

Autor
Dora Taslak
11.12.2025.
u 11:30

S nižim temperaturama, u središnjoj bi Europi snijeg mogao doći i do nizina

Blagdani su sve bliže, a mnoge zanima hoće li moći tada uživati u snježnim radostima. Prema analizama portala Severe Weather Europe, jaka jezgra polarnog vrtloga nad Sjevernom Amerikom utjecat će na obje strane Atlantika. To, naime, značajno povećava izglede za snježni Božić diljem SAD-a, Kanade i Europe.

Povijesno gledano, najveća vjerojatnost bijelog Božića u Europi je na sjeveru kontinenta. Iako vjerojatnost opada prema jugu, ostaje visoka na većim nadmorskim visinama. To je povezano s hladnijim zrakom koji se nalazi na sjeveru i višim predjelima. No, svaka zimska sezona i svaka godina imaju svoj vremenski obrazac koji može znatno promijeniti stvarni ishod snježnih padalina. S obzirom na to da je sezona tek počela, valja napomenuti da prognoze nose različite razine pouzdanosti. Unatoč tome, u ovoj se sezoni već nazire rijedak obrazac u prvim blagdanskim prognozama.

Veliku bi promjenu ove sezone mogao donijeti stratosferski polarni vrtlog. U iduća dva tjedna očekuje se cijepanje, pri čemu jedna od njegovih jezgri odlazi u Sjevernu Ameriku. Prema prognozi tlaka polarnog vrtloga neposredno prije Božića, poremećaj je očit, navodi Severe Weather Europe. Cijepanje polarnog vrtloga događa se kad valovi visokog tlaka odozdo počnu gurati prema gore. Rezultirajuća anomalija niskog tlaka nad Kanadom može donijeti značajnu hladnoću i snijeg kamo god se pomakne.

Prognoza tlaka za božićni tjedan pokazuje snažnu zonu niskog tlaka nad Kanadom, a to je zapravo sama jezgra polarnog vrtloga. U SAD-u i južnoj Kanadi to će donijeti hladniji zrak. U Europi se također naziru promjene, ali zasad nema znakova dubokog hladnog toka. Gledajući Europu, božićni temperaturni trend donosi hladnije temperature u zapadne dijelove, s toplinom potisnutom dalje. S nižim temperaturama, u središnjoj bi Europi snijeg mogao doći i do nizina. Hladnije temperature prognoziraju se i za jugozapad, ali zbog lokalne zone niskog tlaka, a ne stvarne polarne hladnoće.
Kamera otkrila trenutak strave u Alpama: Jedna svjetiljka odlazi, druga ostaje
