Navijački bunt

Navijači ogorčeni cijenama ulaznica za SP: 'Ovo je Fifina izdaja, zaustavite prodaju...'

FIFA World Cup 2026 Match Schedule Announced
JEENAH MOON/REUTERS
Autor
Željko Janković
11.12.2025.
u 23:30

Navijačka organizacija Football Supporters Europe (FSE) pozvala je FIFA-u da odmah zaustavi prodaju ulaznica putem nacionalnih saveza „dok se ne pronađe rješenje koje poštuje tradiciju, univerzalnost i kulturni značaj Svjetskog prvenstva“.

Nogometna euforija uoči Svjetskog nogometnog prvenstva veće se neko vrijeme zahuktava. U četvrtak se pojavio problem o kojem će se sigurno uvelike raspravljati do početka turnira u SAD-u, Meksiku i Kanadi. Nogometni navijači optužili su FIFA-u za "monumentalnu izdaju" nakon što su u četvrtak počele kružiti najnovije cijene ulaznica za Svjetsko prvenstvo.
Krovna nogometna institucija dodjeljuje 8% ulaznica nacionalnim savezima za utakmice u kojima sudjeluje njihova momčad kako bi ih prodali najvjernijim navijačima.

Popis koji je objavio Njemački nogometni savez otkrio je da su se cijene kretale od 145 do 600 eura za različite utakmice grupne faze. Najniža cijena za finale bila je 3.560 eura, a najviša 7.390 eura. Te cijene ulaznica za grupnu fazu uvelike se razlikuju od FIFA-inih tvrdnji da su dostupne ulaznice od 50 eura.
Navijačka organizacija Football Supporters Europe (FSE) opisala je trenutačne cijene kao 'iznuđivačke'.

- Ovo je monumentalna izdaja tradicije Svjetskog prvenstva, ignoriranje doprinosa navijača spektaklu kakav jest - navodi se u izjavi.
Engleski nogometni savez podijelio je u četvrtak navečer informacije o cijenama s England Supporters Travel Clubom (ESTC), koje su pokazale da bi navijač, ako kupi ulaznicu za svaku utakmicu do finala, koštala nešto više od 5.960 eura.

FIFA je u rujnu izjavila da će cijene ulaznica koje će biti dostupne putem njezine web stranice u početku varirati od 50 eura za utakmice grupne faze do 5.730 eura za finale. No te se cijene mogu promijeniti jer se prvi put na Svjetskom prvenstvu uvodi dinamično određivanje cijena. FIFA-ine ulaznice dostupne su u četiri kategorije, s najboljim sjedalima u 1. kategoriji. U cjeniku koji je objavio njemački savez, postojale su samo tri kategorije.

Najjeftinija ulaznica bila je 150 eura za prvu utakmicu Njemačke u skupini protiv Curaçaa u Houstonu. Najniža cijena za polufinale bila je 780 eura, a porasla je na 960 eura.

FSE je pozvao FIFA-u da odmah zaustavi prodaju ulaznica putem nacionalnih saveza „dok se ne pronađe rješenje koje poštuje tradiciju, univerzalnost i kulturni značaj Svjetskog prvenstva“.
 

Ključne riječi
FIFA prodaja Ulaznice svjetsko prvenstvo

