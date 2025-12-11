UŽIVO Dinamo traži prekid negativnog niza u utakmici bez prilika

Dobar kontranpad Dinama, ali Topić se spetljao u ključnom trenutku. Lopta se na kraju odbila do Mišića koji puca daleko od gola Vallesa
Ezzalzouli je probio stranu i tražio nekoga od svojih suigrača, ali mirno to riješavaju Goda i Filipović
Još čekamo prvo uzbuđenje na utakmici. Igru vode Dinamovi stoperi
Prva akcija Dinama završila je prekršajem na gostujućem vrataru. Valles je izašao pokupiti ubačaj Gode, lopta mu je ispala, a potom se sudario s Beljom
Krenula je utakmica na Maksimiru
DINAMO: Filipović - Mikić, Dominguez, McKenna, Goda - Ljubičić, Mišić, Soldo - Topić, Hoxha, Beljo
BETIS: Valles - Ortiz, Llorente, Natan, Gomez - Altimira, Deossa - Antony, Riquelme, Ezzalzouli - Bakambu
Dinamo je trenutno na 23. mjestu ljestvice, ali po mnogim kalkulacijama, još bi mu jedna pobjeda mogla biti dovoljna za prolazak. U siječnju plavi još igraju kod kuće protiv rumunjskog FCSB-a i danskog Midtjyllanda.
Lijepi vam pozdrav i poštovanje, dragi čitatelji i pratitelji portala Večernjeg lista. Pred nama je tekstualni prijenos dvoboja 6. kola Europske lige u kojem Dinamo na Maksimiru dočekuje španjolski Real Betis. Posljednja je to europska utakmica za plave ove sezone, nastojat će momčad Marija Kovačevića ispuniti dva velika cilja večeras. Prvi je - isprati gorak okus nakon dva teška poraza od Celte i Lillea, a drugi, eventualnom pobjedom praktički osigurati nokaut-fazu Europske lige dva kola prije kraja.
ajmo Dinamo razvali ove Jarnijeve klaunove