UŽIVO Dinamo traži prekid negativnog niza u utakmici bez prilika

VRLO HRABRO

'Ovo više nije Petkovićev Dinamo, oni su ih rastavili!': Utjecajni medij bocnuo plave

Španjolski sportski dnevnik AS na vrlo je zanimljiv način najavio nadolazeći europski dvoboj između Dinama i Betisa. Prisjećajući se bolnog ispadanja iz Konferencijske lige, Španjolci ističu kako ovo više nije ista momčad koja ih je šokirala te da je Celta Vigo pokazala kako treba igrati protiv Modrih