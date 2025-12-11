Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 204
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2025. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#AFERA HIPODROM
#ANDRIJA MIKULIĆ
#POŽAR VJESNIKA
#DINAMO
#Vatreni
#VOJNI ROK
#DONALD TRUMP
#Barkod
#RAT U UKRAJINI
#ČUVAJMO NAŠE MANJINE
#HNL
BREAKING
Premium i VOYO po akcijskoj božićnoj cijeni kakva se ne propušta
Poslušaj
Prijavi grešku
VL
Autor
vecernji.hr
DINAMO - BETIS

UŽIVO Dinamo traži prekid negativnog niza u utakmici bez prilika

Susret Dinama i Real Betisa u 6. kolu Europske lige
Matija Habljak/PIXSELL
11.12.2025. u 17:47
Utakmicu 6. kola Europske lige između Dinama i Real Betisa pratimo u tekstualnom prijenosu na portalu Večernjeg lista
DINAMO
-
BETIS
Europska liga - 6. kolo, 18.45, Maksimir, Zagreb
22'

Dobar kontranpad Dinama, ali Topić se spetljao u ključnom trenutku. Lopta se na kraju odbila do Mišića koji puca daleko od gola Vallesa

17'

Ezzalzouli je probio stranu i tražio nekoga od svojih suigrača, ali mirno to riješavaju Goda i Filipović

10'

Još čekamo prvo uzbuđenje na utakmici. Igru vode Dinamovi stoperi

2'

Prva akcija Dinama završila je prekršajem na gostujućem vrataru. Valles je izašao pokupiti ubačaj Gode, lopta mu je ispala, a potom se sudario s Beljom

Početak
1' (Početak)

Krenula je utakmica na Maksimiru

SASTAVI

DINAMO: Filipović - Mikić, Dominguez, McKenna, Goda - Ljubičić, Mišić, Soldo - Topić, Hoxha, Beljo

BETIS: Valles - Ortiz, Llorente, Natan, Gomez - Altimira, Deossa - Antony, Riquelme, Ezzalzouli - Bakambu

LJESTVICA

Dinamo je trenutno na 23. mjestu ljestvice, ali po mnogim kalkulacijama, još bi mu jedna pobjeda mogla biti dovoljna za prolazak. U siječnju plavi još igraju kod kuće protiv rumunjskog FCSB-a i danskog Midtjyllanda.
 

Tablice omogućuje Sofascore
POČETAK

Lijepi vam pozdrav i poštovanje, dragi čitatelji i pratitelji portala Večernjeg lista. Pred nama je tekstualni prijenos dvoboja 6. kola Europske lige u kojem Dinamo na Maksimiru dočekuje španjolski Real Betis. Posljednja je to europska utakmica za plave ove sezone, nastojat će momčad Marija Kovačevića ispuniti dva velika cilja večeras. Prvi je - isprati gorak okus nakon dva teška poraza od Celte i Lillea, a drugi, eventualnom pobjedom praktički osigurati nokaut-fazu Europske lige dva kola prije kraja.

Komentara 1

Pogledaj Sve
DE
Dex
18:36 11.12.2025.

ajmo Dinamo razvali ove Jarnijeve klaunove

Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još