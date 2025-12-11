Naši Portali
BREAKING
Premium i VOYO po akcijskoj božićnoj cijeni kakva se ne propušta
11.12.2025. u 20:51
11.12.2025. u 20:51
Utakmicu 5. kola Konferencijske lige između Rijeke i Celja pratimo u tekstualnom prijenosu na portalu Večernjeg lista
RIJEKA
55' Adu-Adjei
1-
CELJE
Konferencijska liga - 5. kolo, 21.00, Rujevica, Rijeka
Zamjena
61' (Zamjena)

Promjena kod Rijeke. Ante Matej Jurić mijenja strijelca Adu-Adjeija

Gol
55' (Gol)

Vignato je izveo udarac iz kuta. Lopta je došla do Adu-Adjeija koji je ostao sam na drugoj vratnici. Englez je primirio loptu i sjajno pogodio suprotini kut

54'

Odlična prilika za Rijeku. Prvo je Fruk pucao u blok, a lopta se potom odbila do Vignata. Talijan pronalazi Oreča na suprotnoj strani koji iz prve gađa prvi kut, ali spreman je Leban

50'

Dobra prilika za Celje na početku nastavka, ali Kvesić puca pokraj gola iz dobre pozicije

46'

Počelo je drugo poluvrijeme

Žuti karton
45+1' (Žuti karton )

Žuti karton za Dejana Petroviča

45'

Igrat će se još jedna minuta sudačke nadoknade

43'

Fruk puca nakon dobrog kontranapada Rijeke, ali njegov udarac prolazi daleko pokraj vratnice

Žuti karton
40' (Žuti karton )

Nieto je srušio Fruka i zaradio žuti karton

30'

Oreč je izgubio loptu na sredini terena. Daniel je proigrao Šturma koji pronalazi samog Iosifova na drugoj strani, ali njegov udarac je završio na vratnici. U nastavku se lopta odbila do Vidovića čiji pokušaj Radeljić čisti s gol-linije

27'

Kombinirali su Fruk i Radeljić, na kraju je stoper hrvatskog prvaka zapucao s 30-ak metara, ali njegov udarac nije išao u okvir gola

Žuti karton
19' (Žuti karton )

Majstorović je požutio u ranoj fazi utakmice zbog prekršaja na Franku Kovačeviću

18'

Novi pokušaj Vignata, nije to uspio do kraja zaustaviti Leban. Lopta se odbila do Adu-Adjeija koji loše reagira i ne uspijeva pospremiti odbijanac

16'

Iosifov puca daleko preko gola Zlomislića nakon akcije iz slobodnog udarca

11'

Nova dobra kombinacija Rijeke, pucao je na kraju Fruk na dodavanje Vignata, ali njegov udarac ide ravno u Lebana

10'

Kovačević je sada sam izletio pred Zlomislića, ali puca vrlo loše pa je to odbio kapetan Rijeke

9'

Fruk se nije najbolje snašao nakon ubačaja s lijeve strane. Uspio je koljenom uputiti slab udarac koji lako zaustavlja vratar Celja

7'

Novi pokušaj Rijeke izvana, sada je pokušao Vignato, ali nema opasnosti po Lebana

1'

35 sekundi trebalo je Rijeci da prvi put zaprijeti, ali udarac Fruka odlazi pokraj gola

Početak
1' (Početak)

Počela je utakmica

SASTAVI

RIJEKA: Zlomislić - Oreč, Majstorović, Radeljić, Devetak - Petrovič, Dantas - Vignato, Gojak -Fruk - Adu-Adjei

CELJE: Leban - Bejger, Vuklišević, Tutyškinas, Nieto - Kvesić - Vidović, Daniel, Šturm, Iosifov - Kovačević

LJESTVICA

Evo kako trenutno izgleda ljestvica Konferencijske lige. Nakon domaćeg remija protiv ciparskog AEK-a Rijeka se sada nalazi na 24. mjestu, posljednjem koje vodi u nokaut-fazu ovog natjecanja. Po mnogim kalkulacijama, bijelima bi danas pobjeda trebala biti dostatna za prolazak. U posljednjem kolu za tjedan dana u poljskom Krakowu igraju proiv vrlo neugodnog ukrajinskog Šahtara.
 

Tablice omogućuje Sofascore
POČETAK

Lijepi vam pozdrav i dobra večer, dragi čitatelji i pratitelji portala Večernjeg lista. Pred nama je tekstualni prijenos dvoboja 5. kola Konferencijske lige u kojem Rijeka na Rujevici dočekuje Celje. Hrvatski prvak ima jasan cilj, pobjedom pred svojim navijačima praktički osigurati europsko proljeće. Neće mu biti lako, neugodni Slovenci imaju svoja nastojanja, očekuje nas vrlo zanimljiv susret..

Komentara 1

Pogledaj Sve
Avatar arba_arba
arba_arba
22:20 11.12.2025.

Domoljubna Rijeka sve bolja.

Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

