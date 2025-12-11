Promjena kod Rijeke. Ante Matej Jurić mijenja strijelca Adu-Adjeija
Vignato je izveo udarac iz kuta. Lopta je došla do Adu-Adjeija koji je ostao sam na drugoj vratnici. Englez je primirio loptu i sjajno pogodio suprotini kut
Odlična prilika za Rijeku. Prvo je Fruk pucao u blok, a lopta se potom odbila do Vignata. Talijan pronalazi Oreča na suprotnoj strani koji iz prve gađa prvi kut, ali spreman je Leban
Dobra prilika za Celje na početku nastavka, ali Kvesić puca pokraj gola iz dobre pozicije
Počelo je drugo poluvrijeme
Žuti karton za Dejana Petroviča
Igrat će se još jedna minuta sudačke nadoknade
Fruk puca nakon dobrog kontranapada Rijeke, ali njegov udarac prolazi daleko pokraj vratnice
Nieto je srušio Fruka i zaradio žuti karton
Oreč je izgubio loptu na sredini terena. Daniel je proigrao Šturma koji pronalazi samog Iosifova na drugoj strani, ali njegov udarac je završio na vratnici. U nastavku se lopta odbila do Vidovića čiji pokušaj Radeljić čisti s gol-linije
Kombinirali su Fruk i Radeljić, na kraju je stoper hrvatskog prvaka zapucao s 30-ak metara, ali njegov udarac nije išao u okvir gola
Majstorović je požutio u ranoj fazi utakmice zbog prekršaja na Franku Kovačeviću
Novi pokušaj Vignata, nije to uspio do kraja zaustaviti Leban. Lopta se odbila do Adu-Adjeija koji loše reagira i ne uspijeva pospremiti odbijanac
Iosifov puca daleko preko gola Zlomislića nakon akcije iz slobodnog udarca
Nova dobra kombinacija Rijeke, pucao je na kraju Fruk na dodavanje Vignata, ali njegov udarac ide ravno u Lebana
Kovačević je sada sam izletio pred Zlomislića, ali puca vrlo loše pa je to odbio kapetan Rijeke
Fruk se nije najbolje snašao nakon ubačaja s lijeve strane. Uspio je koljenom uputiti slab udarac koji lako zaustavlja vratar Celja
Novi pokušaj Rijeke izvana, sada je pokušao Vignato, ali nema opasnosti po Lebana
35 sekundi trebalo je Rijeci da prvi put zaprijeti, ali udarac Fruka odlazi pokraj gola
Počela je utakmica
RIJEKA: Zlomislić - Oreč, Majstorović, Radeljić, Devetak - Petrovič, Dantas - Vignato, Gojak -Fruk - Adu-Adjei
CELJE: Leban - Bejger, Vuklišević, Tutyškinas, Nieto - Kvesić - Vidović, Daniel, Šturm, Iosifov - Kovačević
Evo kako trenutno izgleda ljestvica Konferencijske lige. Nakon domaćeg remija protiv ciparskog AEK-a Rijeka se sada nalazi na 24. mjestu, posljednjem koje vodi u nokaut-fazu ovog natjecanja. Po mnogim kalkulacijama, bijelima bi danas pobjeda trebala biti dostatna za prolazak. U posljednjem kolu za tjedan dana u poljskom Krakowu igraju proiv vrlo neugodnog ukrajinskog Šahtara.
Lijepi vam pozdrav i dobra večer, dragi čitatelji i pratitelji portala Večernjeg lista. Pred nama je tekstualni prijenos dvoboja 5. kola Konferencijske lige u kojem Rijeka na Rujevici dočekuje Celje. Hrvatski prvak ima jasan cilj, pobjedom pred svojim navijačima praktički osigurati europsko proljeće. Neće mu biti lako, neugodni Slovenci imaju svoja nastojanja, očekuje nas vrlo zanimljiv susret..
VIDEO Vučić pred kamerama otkrio da donosi poruke iz Moskve, Von der Leyen ga odmah prekinula
Svima koji žive u Hrvatskoj od danas će biti teže skrivati dohodak, imovinu ili transakcije
FOTO Milanović: Naš strateški saveznik prodao nam je 12 aviona, a zatim je isto prodao našim susjedima koji nisu u NATO-u. Nisu nas ni pitali
Već se nazire rijedak obrazac? Polarni vrtlog utjecat će na snijeg za Božić
Kina predstavila iznimno jeftinu supersoničnu raketu - za njeno rušenje treba potrošiti od 40 do 150 puta više od cijene rakete
Europljani ne vole Trumpa, ali se slažu s njegovom kritikom masovnih migracija u EU
Hoće li novi šef Feda štititi njegovu neovisnost od Bijele kuće
Šokantna izjava na poluvremenu najbolje pokazuje kakav je današnji Dinamo, ovo jako zabrinjava
Maksimirom su se orili zvižduci već na poluvremenu jer su plavi gubili 0:3, a onda je pred kamere došao pomoćni trener Dinama Sandro Bloudek koji je dao pomalo nadrealnu izjavu za kamere
Pogledajte kako se Dinamo srozao na tablici i što mu treba za prolazak u Europskoj ligi
Nakon što je u prva tri kola osvojio sedam bodova, Dinamo je u iduća tri nastupa upisao tri teška poraza s gol razlikom 1-10 ugrozivši plasman u drugi krug natjecanja
Trener Betisa direktno: Nije me iznenadilo to što je Dinamo bio nemoćan
Imali smo puno ozljeda, veznjak je igrao na stoperu, sada smo puno kompletnija momčad. Imamo bolji psihološki moment i to radi veliku razliku, rekao je između ostalog Pellegrini
Regionalni mediji bez milosti prema Dinamu! Pišu da je ovo potop koji je presudio Kovačeviću
Regionalni mediji raspisali su se o novom porazu zagrebačkog sastava i nisu ih poštedjeli
Kovačević nakon poraza: Kad seciramo utakmicu, s dosta toga mogu biti zadovoljan
Znali smo da je težak protivnik i tako smo se pripremali. Pokazali smo da možemo igrati u prvih pola sata, ali dva gola smo dali sami sebi. Teško je nakon toga igrati. Znali smo kako će oni igrati, poručio je strateg plavih
Navijači Dinama ogorčeni poslije debakla, zazivaju jednog čovjeka: 'Oprosti im, nisu znali što čine'
Navijači Dinama bijesni su nakon još jednog poraza pa su Dinamovu Facebook stranicu zasuli reakcijama
Ovaj Dinamo nije dorastao europskim zahtjevima, sve nam se čini da su ove stvari bile poklon s neba
Plavi su donekle postojali 20 minuta, a onda im je netko ugasio svjetlo i stigao je novi debakl u europskoj konkurenciji
Dinamo doživio novi europski debakl! Gosti su posao završili već u prvom poluvremenu
Utakmicu 6. kola Europske lige između Dinama i Real Betisa mogli ste pratiti u tekstualnom prijenosu na portalu Večernjeg lista
VIDEO Pogledajte kako je Dinamo doživio debakl na Maksimiru: Betis ih uništio u prvom poluvremenu
Za prva je dva gola zaslužan je ofenzivni veznjak španjolske momčadi Ricardo Riquelme
Domoljubna Rijeka sve bolja.