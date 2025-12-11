Naši Portali
potvrdila obitelj

Strašne vijesti! Pjevačica (26) stradala na električnom romobilu: 'Životu je pristupala s neustrašivom energijom'

Foto: Pixabay
1/3
VL
Autor
Vecernji.hr
11.12.2025.
u 19:30

Prema izvješću policijske uprave nesreća se dogodila oko 19:50 sati kada je došlo do sudara električnog romobila i pješaka. Camryn Magness je u trenutku nesreće bila suvozačica na romobilu kojim je upravljao muški vozač

Glazbeni svijet zavijen je u crno nakon vijesti o smrti mlade pjevačice Camryn Magness! Camryn je preminula u petak, 5. prosinca, od posljedica teških ozljeda zadobivenih u prometnoj nesreći. Prema izvješću policijske uprave Miami Beacha koje je prenio TMZ, nesreća se dogodila oko 19:50 sati kada je došlo do sudara električnog romobila i pješaka. Camryn je u trenutku nesreće bila suvozačica na romobilu kojim je upravljao muški vozač. Sve osobe uključene u incident zadobile su teške ozljede te su hitno prevezene u Ryder Trauma Center bolnice Jackson Memorial, gdje je mlada glazbenica, nažalost, podlegla ozljedama. 

Tužnu vijest potvrdila je njezina obitelj objavom na službenim društvenim mrežama, uz dirljiv video u kojem Camryn, strastvena zaljubljenica u ronjenje, pliva u oceanu i šalje poljubac kameri. „Naša su srca teška dok žalujemo za gubitkom naše voljene Camryn, blistave sile čiji su glas, šarm i vedar duh dotaknuli mnoge. Bilo pod valovima ili na pozornici, životu je pristupala s neustrašivom energijom i bezgraničnom dobrotom. U tišini između valova, njezino će sjećanje izroniti – svijetlo, odvažno, nezaboravljeno. Počivaj u beskrajnom plavetnilu, naša slatka djevojko. Duboko si voljena i zauvijek cijenjena“, stoji u priopćenju. Obitelj je zamolila za molitvu i privatnost dok prolaze kroz ovo teško razdoblje, a majka Sarah poručila je obožavateljima da će njezin Instagram profil ostati aktivan kao mjesto gdje mogu odati počast i podijeliti sjećanja.

Inače, Camryn Betsy Magness rođena je 14. srpnja 1999. u Denveru, a njezina strast prema glazbi bila je vidljiva od najranijeg djetinjstva. Svoj san o profesionalnoj glazbenoj karijeri počela je ostvarivati već s osam godina, kada je poslala demo snimku svom budućem menadžeru Jeffu Pringleu. Ubrzo nakon toga potpisala je ugovor i preselila se u Los Angeles. Široj javnosti postala je poznata 2010. godine zahvaljujući videima koje je objavljivala na YouTubeu, a njezin prvi singl, „Wait and See“, izabran je kao naslovna pjesma za film „Judy Moody and the Not Bummer Summer“ iz 2011. godine. Taj uspjeh otvorio joj je vrata prvih velikih turneja, pa je već kao jedanaestogodišnjakinja nastupala kao predizvođač na turneji „Waiting 4U“ Codyja Simpsona i Greysona Chancea.

Prijelomni trenutak u njezinoj karijeri dogodio se 2012. godine, kada ju je tada najpopularniji boy bend na svijetu, One Direction, pozvao da im se pridruži na njihovoj prvoj velikoj američkoj turneji „Up All Night“. Suradnja se pokazala toliko uspješnom da su je ponovno pozvali sljedeće godine na europski dio megauspješne turneje „Take Me Home“, gdje je nastupila na čak 63 rasprodana koncerta. „Prije turneje bila sam nepoznata umjetnica. Sjajan je osjećaj kada nakon nastupa hodate uokolo, a netko vam priđe i kaže: ‘Hej, bila si odlična!’ Bilo je zaista uzbudljivo kada se to dogodilo prvi put“, izjavila je tada za Teen Vogue, opisujući iskustvo kao „nevjerojatno“ te ističući kako je stekla brojne nove obožavatelje i prijatelje.

FOTO Sve je iznenadilo ono što je napravila kćerkica Sonje Kovač: 'Izulo me iz cipela!'
1/13

Nakon suradnje s One Directionom, Camryn je nastavila graditi svoju karijeru, nižući uspjehe i suradnje s drugim velikim imenima pop scene. Godine 2016. pridružila se popularnoj ženskoj grupi Fifth Harmony kao predizvođačica na europskom dijelu njihove turneje „7/27 Tour“. Paralelno je radila i na vlastitoj glazbi, objavljujući singlove poput „Now or Never“, „Lovesick“ i „Machines“. Njezin posljednji projekt bio je EP „Love Maps“, objavljen 2021. godine, koji je pokazao njezino umjetničko sazrijevanje. 
Osim što je bila talentirana glazbenica, Camryn je bila suosnivača poznate tvrtke za čajeve Celestial Seasonings. U trenutku smrti bila je zaručena za agenta za nekretnine Christiana, s kojim je dijelila život i snove o budućnosti. „Zajedno su gradili snove o budućnosti ispunjenoj radošću, partnerstvom i mogućnostima; ne samo za sebe, već, što je najvažnije, za svoje neizmjerno voljene pse, Brooklyna i Zeppelina“, izjavila je obitelj. 

One Direction smrt Camryn Magness showbiz

Komentara 1

Avatar Franko15
Franko15
20:20 11.12.2025.

kak si napraviš tak ti i bude, nitko ju nije tjerao da se ide vozit na tom tumplavom romobilu

Želite prijaviti greške?

