FOTO Milanović: Naš strateški saveznik prodao nam je 12 aviona, a zatim je isto prodao našim susjedima koji nisu u NATO-u. Nisu nas ni pitali

„Mi smo članica NATO-a, oni su naši saveznici s kojima imamo određene dogovore i određene zavjete koji bi se u nekoj kritičnoj situaciji mogli ostvariti. Trebamo raditi sve da se nikada ne ostvare i da nikada ne dođe do potrebe za tim. Ali, kako se ponašaju strateški saveznici vidimo iz našeg primjera. Naš strateški saveznik prodao nam je 12 aviona, a onda je isto prodao našim susjedima - koji nisu članica NATO-a. Nisu nas pitali kada su to radili. I onda moramo ići u dogradnju tih sustava, a to će još koštati. Da li se tako ponaša saveznik? Možda da, ali činjenica je da je Francuska Republika vodila računa isključivo o svojim interesima. Zapamtimo to i razmišljajmo o tome – isključivo o svojim interesima, nas se za mišljenje nije pitalo“, rekao je danas predsjednik Republike i vrhovni zapovjednik Oružanih snaga Republike Zoran Milanović na svečanom obilježavanju Dana Hrvatskog ratnog zrakoplovstva i 34. obljetnice osnutka Hrvatskog ratnog zrakoplovstva u vojarni „Pukovnik Marko Živković“ u Velikoj Gorici.

Govoreći o toj temi, Predsjednik je dodao kako „to nije kritika ni prema kome, nego naprosto poticaj na razmišljanje kako države djeluju, koji su im motivi i čime se vode kada donose odluke“. Istaknuvši kako „iz brige za vlastite interese treba proizlaziti sva naša doktrina, razmišljanje i sve naše važne odluke“, Predsjednik je rekao kako briga o vlastitim interesima ne isključuje lojalnost i pristojnost prema partnerima. „Ne može biti ista strategija zemlje od četiri milijuna stanovnika i zemlje od 65 milijuna, zemlje koja proizvodi i zemlje koja kupuje, zemlje koja plaća kredit i zemlje koja ga daje. To nisu iste, nisu uopće ravnopravne uloge“, smatra predsjednik Milanović.

„Želim vam puno sreće i umješnosti u upravljanju sustavima koji dolaze u Hrvatsku i koji su već došli. Oni su novi, kompleksni, zahtjevni, tu je dosta znanja i tehnologije. I služe isključivo i prvenstveno obrani hrvatskog neba, hrvatske zemlje i Hrvatske u cjelini. To je primarna zadaća prema hrvatskom Ustavu, ali i prema zdravom razumu i zdravom srcu, primarna zadaća Hrvatske vojske i Hrvatskog zrakoplovstva“, poručio je predsjednik Milanović pripadnicima HRZ-a.

Prisjetio se pri tome i četvorice hrvatskih zrakoplovaca koji su poginuli u prosincu 1991. u Otoku, a za koje je rekao da su ishodište današnjeg HRZ-a. „Izgubili su život u ranim godinama kao vrhunski piloti. Priča te četvorice heroja Domovinskog rata je osobita i posebna, predstavlja ishodište vašeg rasta i napredovanja od točke u kojoj od strateških partnera nije bilo ništa - sve sami, sve vlastitim sredstvima. Njima u čast i njima na slavu, a nama svima na razmišljanje i orijentaciju - sretan Dan Hrvatskog ratnog zrakoplovstva i neka vam je vedro nebo“, zaključio je Predsjednik.

U prigodi obilježavanja Dana Hrvatskog ratnog zrakoplovstva Predsjednik Republike je na temelju svojih ustavnih i zakonskih ovlasti donio Odluke o promicanjima i pohvali. U čin pukovnika promaknuti su: bojnik Petar Mutabdžija i bojnik Amir Vitez, bojnik Željko Kocijan, bojnik Antonio Knez, bojnik Krunoslav Maček, bojnik Mario Babić, bojnica Maja Ceci i bojnica Marija Medur Marcelić. U čin bojnika promaknuti su: satnik Mate Štrkalj, satnik Dražen Pekar, satnik Denis Živaljić, satnik Ivan Dukić, satnik Daniel Čičmir, satnik Marko Perković, satnica Melita Boltužić, satnica Andreja Božić, satnik Danijel Lada, satnik Zdravko Marojević, satnik Zoran Kovačević, satnik Denis Marković i satnik Damir Švorinić.

Za ostvarene natprosječne rezultate u izvršavanju postavljenih zadaća, pohvalom vrhovnog zapovjednika pohvaljen je pukovnik Roko Gospić. Osim predsjednika Milanovića hrvatskim zrakoplovcima obratili su se zapovjednik Hrvatskog ratnog zrakoplovstva brigadir Krešimir Ražov i načelnik Glavnog stožera Oružanih snaga Republike Hrvatske general-pukovnik Tihomir Kundid. Uz Predsjednika Republike bili su pročelnik Kabineta predsjednika Bartol Šimunić, savjetnik Predsjednika za obranu Ivica Olujić, savjetnik Predsjednika za veterane Domovinskog rata Marijan Mareković i pobočnik Predsjednika brigadir Vlado Čulina