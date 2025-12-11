Zlatanu Ibrahimoviću prijeti financijski krah! Gotovo je, mora povući potez očajnika

Kada je Zlatan Ibrahimović u lipnju 2023. godine završio svoju veličanstvenu nogometnu karijeru u dresu AC Milana, malo tko je očekivao da će mirovati. Svojom prepoznatljivom ambicijom i samopouzdanjem, legendarni napadač preusmjerio je energiju s nogometnih terena na padel terene, uloživši milijune eura u poslovno carstvo pod nazivom "Padel Zenter". Njegova vizija bila je jasna: pretvoriti Švedsku u europsko središte padela otvaranjem vrhunskih centara u Stockholmu, Uppsali, Örebru i drugim gradovima. Padel, sport koji kombinira elemente tenisa i skvoša, doživio je eksploziju popularnosti diljem Europe, a Zlatanov ulazak u igru trebao je tom trendu dati novu dimenziju i razinu legitimiteta.

Međutim, balon euforije koji je okruživao padel u Švedskoj naglo se ispuhao, pretvorivši ono što se nazivalo "zlatnim sportom" u gorku poslovnu priču. Pandemijski procvat stvorio je tržište koje se pokazalo neodrživim, a posljedice su katastrofalne. Prema podacima koje je objavio Bloomberg, deseci tvrtki povezanih s padelom u Švedskoj podnijeli su zahtjev za bankrotom, a nekadašnji sportski centri sada se prenamjenjuju u skladišta i diskontne trgovine. Potražnja za terminima drastično je pala, ostavljajući iza sebe prazne terene i goleme financijske gubitke za investitore, među kojima se našao i sam Ibrahimović.

Glavni uzrok ovog neočekivanog kraha leži u prekomjernoj izgradnji terena i pogrešnoj poslovnoj strategiji. U jeku popularnosti, tereni su nicali na svakom koraku, stvarajući prezasićenost tržišta. Kada je početni interes počeo jenjavati, operateri, uključujući i Zlatanove centre, zadržali su visoke cijene najma terena u očajničkom pokušaju da povrate uložena sredstva. Takva nefleksibilnost cijena samo je dodatno odbila igrače i ubrzala strmoglavi pad potražnje, gurnuvši cijelu industriju u krizu iz koje se teško nazire izlaz.

Suočen s teškim gubicima na domaćem terenu, Ibrahimović je bio prisiljen povući poteze koji mnogi tumače kao očajnički pokušaj spašavanja poslovnog carstva. Spas je odlučio potražiti na drugim tržištima, otvorivši novi padel centar u Milanu, gradu u kojem je završio nogometnu karijeru i gdje se nada stabilnijem poslovnom okruženju. Istovremeno, u nekim svojim švedskim centrima, poput onog u Örebru, uveo je nogometne terene kako bi diverzificirao ponudu i privukao širi krug korisnika, priznajući time da se isključivo od padela više ne može živjeti.

Unatoč svim problemima, Zlatan ne bi bio Zlatan kada bi se predao bez borbe. U potezu koji prkosi tržišnoj logici, nedavno je u Stockholmu otvorio novi, golemi "Padel Zenter", za koji tvrdi da je najveći na svijetu. Ovim potezom šalje poruku da i dalje vjeruje u sport, ističući kako mu je cilj Šveđanima pružiti priliku za igru, a ne isključivo ostvariti profit. Dok se bori s najvećim poslovnim izazovom u životu, ostaje vidjeti hoće li njegova upornost i karizma biti dovoljni da preokrene situaciju i spasi svoj san od potpunog kolapsa.