BREAKING
KONFERENCIJSKA LIGA

Sanchez nakon povijesne pobjede: 'Bolji smo iz tjedna u tjedan, želimo biti pri vrhu ljestvice'

Rijeka i Celje susreli se u 5. kolu Konferencijske lige
Nel Pavletic/PIXSELL
VL
Autor
Karlo Koret
11.12.2025.
u 23:55

Sad nas čeka derbi s Istrom. I to će biti važna utakmica. Sve smo bolji iz tjedna u tjedan. Danas smo znali da moramo pobijediti i ušli smo s pritiskom na teren

Nogometaši Rijeke pobijedili su Celje s velikih 3:0 u petom kolu Konferencijske lige. Hrvatski prvak poveo je golom Daniela Adu-Adjeija u 55. minuti. 15 minuta kasnije, Dejan Petrovič povisio je vodstvo Rijeke, a pobjedu je samo potvrdio Toni Fruk u 83. minuti. 

Rijeka se ovom pobjedom popela na 14. mjesto u Konferencijskoj ligi uoči zadnjeg kola, a Celje palo na 12. Utakmicu je komentirao trener hrvatskog prvaka Victor Sanchez:

- Jako smo sretni, znali smo da će biti teška utakmica, kontrolirali smo je i mogli zabiti još koji gol. Osigurali smo ovom utakmicom da uđemo u doigravanje, a imamo i priliku pobjedom u zadnjoj utakmici boriti se za prvih osam. U svakoj utakmici smo fokusirani na protivnika. Imamo težak raspored i još tri utakmice do kraja godine - rekao je za kamere Arena Sporta.

- Želimo biti visoko na ljestvici. Sad nas čeka derbi s Istrom. I to će biti važna utakmica. Sve smo bolji iz tjedna u tjedan. Danas smo znali da moramo pobijediti i ušli smo s pritiskom na teren. Protivnik je bio težak, stvarali su prilike i igrali dobro. Nisu nam stvorili puno šansi. Sretni smo, ali moramo se poboljšati još više - zaključio je.
