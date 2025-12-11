VIDEO Vučić pred kamerama otkrio da donosi poruke iz Moskve, Von der Leyen ga odmah prekinula

Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić slučajno je sinoć u Bruxellesu snimljen kako predsjednici Europske komisije Ursuli von der Leyen govori da joj donosi “poruke iz Moskve”.

Na ulasku u zgradu Europske komisije, gdje su ga dočekali Ursula von der Leyen i predsjednik Europskog vijeća Antonio Costa, Vučić hoda kroz jedan hodnik do mjesta gdje svi zajedno trebaju pozirati pred kamerama, ne shvaćajući da mikrofoni i kamere pokrivaju i taj dio hodnika u kojemu izgovara ove riječi (na engleskom): “Imam poruku iz Moskve sada”. Ursula von der Leyen u tom trenutku prekida Vučića jer je očito svjesna da mikrofoni mogu učiniti tu poruku razgovjetnom u video prijenosu, i učiniti je javnom, pa govori: “Oh, pričekajmo dok smo…” Ne završava rečenicu, ali očtio želi reći da treba pričekati dok ne budu sami u sobi ili za večerom, koja je bila pripremljena, a u tom trenu i Antonio Costa izgleda kao da ne zna gdje treba stati za fotografiju svih troje, pa predsjednica Komisije, prekinuvši rečenicu Vučiću, govori predsjedniku Europskog vijeća “moj prijatelju” i pokazuje mu mjesto gdje treba stati za fotografiranje.

U izjavi nakon radne večere u Europskoj komisiji, predsjednik Vučić rekao je da je iznio ideju o zajedničkom ulasku u EU svih kandidatkinja sa zapadnog Balkana. Ideja, inače, nije naišla na oduševljenje u Crnoj Gori, koja ovu godinu završava kao vodeća kandidatkinja u pregovorima, dok Srbija završava s najslabijim napretkom u pregovorima. Upitan da komentira izjavu crnogorskog premijera Milojka Spajića, koji je na Vučićevu ideju o zajedničkom ulasku u EU rekao da će Crna Gora čekati Srbiju kao članica Europske unije od 2028., Vučić je rekao da bi volio da je čuo Spajićevu reakciju “po puno važnijim pitanjima”, među kojima je spomenuo i “Loru”, javlja RTS.

U izjavi novinarima, prema RTS-u, Vučić je rekao da je na radnoj večeri u Europskoj komisiji razgovarao i o sigurnosnoj situaciji u Europi. “Dakle, ja mislim da bi bila velika i veličanstvena vijest ukoliko bi se makar na mjesec, dva, tri, pet, šest prekinuo sukob u Ukrajini. Ali, nisam siguran da bi to značilo da neće biti nekog drugog, puno većeg sukoba u budućnosti... Ja zato želim da Srbija čuva mir, da Srbija u regiji sačuva stabilnost i mir, i to je za nas od presudnog značaja. To je ono što sam rekao i Ursuli i Antoniju - izjavio je Vučić. Nije spominjao novinarima kakva je to bila “poruka iz Moskve” za Ursulu von der Leyen.