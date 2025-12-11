Ispred kamera zagrljaji, a iza zatvorenih vrata nešto sasvim drugo: Ovo je pravi ishod sastanka Meloni i Zelenskog?
Iza fasade konstruktivnog i povjerljivog sastanka, stvarni ishod 90-minutnog susreta talijanske premijerke Giorgie Meloni i ukrajinskog predsjednika Volodimira Zelenskog odstupa je od službenih izjava.
Bio je to razgovor obilježen jasnim pritiskom ukrajinske strane na Rim, dok je i talijanska premijerka iskreno poručila: "Uzmite u obzir da biste mogli biti prisiljeni napraviti neke bolne ustupke", piše Corriere della Sera.
Devedesetominutni sastanak ukazao je da poslijepodne u Palazzo Chigi nije prošlo sasvim glatko. Razlozi su višestruki: Italija podržava američku žurbu u pregovorima, Melonijin stožer smatra da je Zelenski oslabljen istragama o korupciji u njegovoj vladi, a uloga talijanske vlade, kako premijerka ponavlja, jest postići pravedan i trajan mirovni plan, ali pod američkim, a ne europskim vodstvom.
Sinoć su iz stranke Braća Italije stigle insinuacije o premijerki koja, navodno i u ime Bijele kuće, vrši svojevrsno moralno nagovaranje na Zelenskog. Istovremeno, Zelenski je činio upravo suprotno, tražeći od talijanske premijerke da ublaži Trumpov stav i pokuša ublažiti odluku američke vlade o što bržem prekidu mirovnog plana, samo djelomično prilagođavajući se argumentima Kijeva.
Zelenski je sinoć čak otvorio vrata novim izborima, što se čini kao izazov, a ne povlačenje, dodatno komplicirajući pregovaračku situaciju. Značajne su i jasne, javne riječi koje je jučer iznio ukrajinski ministar vanjskih poslova Andrii Sybiha.
U Palazzo Chigiju je pristojno predstavio svojevrsni "popis želja" Kijeva od Italije, uključujući proaktivniju ulogu u oslobađanju ruske imovine zamrznute u Belgiji; izlazak iz zastoja programa PURL; kupnju američkog oružja, u što je dosad bilo uključeno više od 15 država EU, ali ne i Rim (oružje će biti predano Kijevu, kako je zatražio sam Trump); te preusmjeravanje dijela resursa (15 milijardi eura za Italiju) iz programa Europska sigurnost, namijenjenih jačanju oružanih snaga država članica. Italija je, naime, među četiri od 19 država koje neće izdvojiti dio sredstava za vojnu pomoć Ukrajini.
Sve navedeno ukazuje da nije sve prošlo glatko te da su se neke razlike prvi put jasno izrazile s obje strane. Štoviše, Meloni, barem za Demokratsku stranku i ostatak oporbe, i dalje je jednom nogom u oba tabora, usidrena u europskim naporima da obrani Kijev, uključujući i od diplomatskih napada Sjedinjenih Država, ali istovremeno se nevoljko i malo distancira od vrlo oštrog tona koji Donald Trump nameće tekućim pregovorima.