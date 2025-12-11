Evo koliko je Rijeka zaradila čudesnom pobjedom i povijesnim podvigom u Europi!

Nogometaši Rijeke u susretu 5. kola Konferencijske lige na svojoj su Rujevici svladali Celje sa 3-0 (0-0). Golove za Rijeku postigli su Daniel Adu-Adjei (55), Dejan Petrovič (71) i Toni Fruk (78).

Kolo prije kraja natjecanja u skupini Rijeka je 14. s osam bodova, jednim manje od 12. Celja.U zadnjem kolu Rijeka će za tjedan dana gostovati u Krakowu kod Šahtara, a 99 posto su osigurali prolazak u nokaut fazu Konferencijske lige.

Što se tiče zarade, Rijeka je samim plasmanom u skupinu Konferencijske lige zaradila 4,075 milijuna eura nagrada od UEFA-e. Pobjeda nad Celjem donijela je 400 tisuća eura te još 200 tisuća za prolazak u top 24.

Ranije je Rijeka zaradila još 400 tisuća eura za pobjedu nad Spartom te 266 tisuća za dva remija. Tako je ukupno ove sezone zaradila oko 5,3 milijuna eura, što je sjajna cifra za Riječane.