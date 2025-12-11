Maloljetnik zapalio stadion poznatog kluba, ali zbog nevjerojatnog razloga neće biti kažnjen

Finska policija priopćila je da je maloljetnik priznao podmetanje požara koji je uništio tribinu na stadionu finskog nogometnog prvoligaša Hake u Valkeakoskiju, ali da zbog svojih godina ne može biti kazneno odgovoran. Požar je izbio u nedjelju navečer na stadionu Tehtaan kentta, oko 150 kilometara sjeverno od Helsinkija, a na mjestu događaja bila su trojica maloljetnika mlađih od 15 godina. Jedan od njih priznao je da je podmetnuo predmet koji je uzrokovao širenje požara, koji je potpuno uništio drvenu tribinu kapaciteta oko 400 sjedećih mjesta i oštetio dijelove umjetne podloge.

Incident se istražuje kao podmetanje požara, ali finski zakon propisuje da se osobe mlađe od 15 godina ne mogu kazneno goniti. "Nedostatak kaznene odgovornosti ne znači odsutnost obveze plaćanja odštete. U Finskoj ne postoji minimalna dob za građansku odgovornost", rekla je inspektorica Maijastiina Tammisto, pozivajući javnost na suzdržanost u komentarima nakon burnih reakcija na društvenim mrežama.

Predsjednik Hake Marko Laaksonen rekao je da šteta još nije procijenjena, ali da će biti opsežna. "Ovo nam zaista nije trebalo. Primamo mnogo poruka podrške i trebat će nam u budućnosti", rekao je.

Požar se dogodio samo nekoliko tjedana nakon što je Haka, jedan od najuspješnijih finskih klubova s ​​devet naslova prvaka i 12 osvojenih kupova, ispao u drugu ligu. Stadion, poznat kao "Tvorničko polje", dom je kluba od 1930-ih i nalazi se u središtu Valkeakoskija, grada s oko 20 000 stanovnika. Zgrada je u vlasništvu grada, čiji predstavnici kažu da će radovi na obnovi terena biti prioritet.