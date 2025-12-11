Livaković odbio igrati za Gironu pa je na vrata morao bolesni Argentinac: 'On igra za Svjetsko prvenstvo, ne za nas'

Trener španjolskog prvoligaša Girone Michel Sanchez održao je press konferenciju uoči ključne utakmice za njegovu momčad protiv Real Sociedada. Klub se trenutačno nalazi na 18. poziciji u LaLigi, posljednjoj u zoni ispadanja, te se žele približiti sredini tablice protiv momčadi koja također igra sezonu ispod očekivanja - baskijski klub trenutačno je na 14. mjestu.

Michel je između ostalog govorio i o statusu hrvatskog vratara Dominika Livakovića za kojeg je potvrdio kako će u siječnju napustiti klub u kojem se nalazi na posudbi iz Fenerbahčea. Michel je, kako kaže, umoran od kritika na račun prvog vratara Paula Gazzanige te je uoči utakmice sa Sociedadom potvrdio kako Livaković uopće neće braniti za Gironu:

Livaković ipak ne dolazi u Dinamo? Talijane kvare planove plavima

- On je spektakularan tip, ali ima vremenski okvir i ciljeve drugačije od Gironinih. Ovo je privatna stvar, ali govorim jer navijači to trebaju znati. On treba igrati za Svjetsko prvenstvo, ne za Gironu, i on mi je to rekao. U tom trenutku mi je rekao da ne želi biti ovdje i da ne želi igrati - rekao je Michel o Livakoviću.

Dodao je i kako je hrvatska 'jedinica' trebala nastupati u Kupu Kralja, no Livaković je to sam odbio jer je tada već odlučio kako će napustiti klun.

- Činjenica da Livaković nije igrao Kup nije tehnička odluka. Trebao je igrati, a on mi je rekao da neće. Gazzaniga je igrao bolestan, s gripom i temperaturom od 38 stupnjeva. Trenutno imam samo jednog dostupnog vratara. Do zimskog prijelaznog roka imamo problem. Što ako se Gazzaniga sutra ozlijedi ili dobije crveni karton? Nadam se da se to neće dogoditi - zaključio je.

Livaković ne smije odigrati ni minute za Gironu dok ne napusti klub jer u suprotnom ne bi mogao nastupati za svoj sljedeći klub, koji će po svemu sudeći biti Dinamo. Igrač u istoj sezoni može biti registriran u tri kluba, ali igrati samo za dva. Upiše li nastup za Gironu, Livakoviću će propasti plan da u Dinamu uhvati kontinuitet igara uoči Svjetskog prvenstva sljedećeg ljeta.