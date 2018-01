Stipe Miočić ovim potezom pokazao koliko mu je stalo do supruge

Stipe Miočić je gostovao u showu MMA Hour Ariela Helwania gdje je najavio sudjelovanje u Ultimate Fighteru te borbu protiv Daniela Cormiera, ali se i kratko vratio na Francisa Ngannoua, piše Fightsite.

Sve je iznenadila najava da će se Miočić boriti protiv Daniela Cormiera na UFC 226, posebno zbog toga što je došla samo pet dana nakon što je Miočić obranio titulu u borbi protiv Francisa Ngannou na UFC 220. Tako nije bilo lako niti proći to sve i prihvatiti borbu, ali i poziciju trenera u Ultimate Fighteru, što bi značilo da će šest tjedana morati živjeti u Las Vegasu, dok kod kuće ima trudnu suprugu. Otkrio je kako je zbog toga svega njena ovog puta morala biti zadnja.

- Nisam očekivao da će iduća borba biti ugovorena tako brzo. Htio sam samo doći kući, kvalitetno se naspavati i uživati u slobodnom vremenu. Nešto se spominjalo prije borbe, no rekao sam da ne želim ništa komentirati dok ne završim. Onda su mi prišli par dana nakon borbe i pitali me bih li prihvatio, a ja sam rekao kako moram razgovarati sa suprugom, no da bih svakako prihvatio dobru ponudu. Najvažnije mi je bilo da supruga pristane, ona je moj šef i sigurno ne bih ovo sve prihvatio da se ona nije složila. Dio od tih šest tjedana će biti sa mnom u Las Vegasu - otkrio je UFC-ov teškaški prvak, a onda je otkrio nešto o tome kako će se naviknuti na stalnu prisutnost kamera u dvorani, kao i to koga će od trenera povesti sa sobom. Tamo ipak neće biti njegovog glavnog trenera, Marcusa Marinellija:

- Neće mi smetati sve te kamere, uzbuđen sam zbog cijelog iskustva. Drago mi je što ću moći pokazati što mogu i što moji treneri mogu. Nadam se da ću uspjeti dio svog znanja i iskustva prenijeti na te dečke. Žao mi je što moj glavni trener Marcus nije u stanju biti sa mnom, no pronašao sam dobru zamjenu za glavnog trenera. Ostale ću dogovoriti unutar idućih nekoliko dana.

S Danielom Cormier gaji sjajne odnose pa je teško očekivati da bi moglo biti nekih međusobnih nesuglasica ili prepirki, kakve su u prošlosti pozitivno djelovale na gledanost showa. To bi isto trebalo pozitivno djelovati i kod nabrijavanja na borbu, ali već iz Stipinih riječi možemo zaključiti da će se tako što teško dogoditi.

- Daniel je sjajna osoba, dugo se znamo, snimali smo puno zajedno i jako mi je drag tip. Osim toga je fantastičan borac, ima medalju s olimpijskih igara, borio se kao teškaš, bio je teškaški prvak. Sigurno ne bi prihvatio borbu da ne misli da me može savladati. Cijelu se karijeru bori samo s najboljim borcima i bit će to dobro. Uzbuđen sam oko te borbe - objasnio je Stipe te je još kratko okrenuo dobrih međusobnim odnosima između sebe i svog idućeg protivnika:

- Sve je to posao i vjerujem da on jednako tako gleda na to. Radimo to da osiguramo bolje živote sebi i svojim obiteljima.