Vozač Anthonyja Joshue pojavio se na sudu nakon nesreće u kojoj su poginula dva boksačeva prijatelja

Vozač koji je vozio Anthonyja Joshuu kada se njihov automobil sudario, u kojem su poginula dva boksačeva prijatelja, pojavio se na sudu u Nigeriji. Adeniyi Kayode (46) prethodno je optužen za četiri kaznena djela, uključujući smrt prouzrokovanu neodgovornom i opasnom vožnjom.

Joshuin osobni trener, Latif Ayodele, i trener za snagu, Sina Ghami, poginuli su 29. prosinca nakon što se njihovo vozilo sudarilo s kamionom koji je stajao uz cestu i blizini Lagosa. Joshua je zbog ozljeda liječen u bolnici. Kayode je u utorak stigao na Prekršajni sud Sagamu u državi Ogun, ali je slučaj odgođen do 25. veljače nakon što je tužitelju odobreno dodatno vrijeme za dobivanje pravnog savjeta.

Kayode se pred sudom pojavio noseći crnu majicu s kapuljačom, crne cipele i crne hlače. Tijekom saslušanja nije govorio. Prethodno je pušten iz pritvora nakon što mu je odobrena jamčevina od 5 milijuna naira (3500 dolara). Joshua, bivši prvak u teškoj kategoriji, otpušten je iz bolnice dva dana nakon što se Lexusov SUV sudario na prometnoj autocesti Lagos-Ibadan, na jugozapadu Nigerije. Ghami i Ayodele proglašeni su mrtvima na mjestu nesreće, dok je 36-godišnji Joshua snimljen dok su mu pomagali da se izvuče iz olupine automobila.

Nakon nesreće, boksač je objavio počast Ghamiju i Ayodeleu na Instagramu, napisavši: "Nisam ni shvaćao koliko su posebni."

„Samo ću šetati s njima i zbijati šale s njima, ne znajući ni da me Bog držao u prisutnosti velikih ljudi. Teško je, ali znam da je njihovim roditeljima još teže.“

Joshua, rođen u Watfordu, ima obiteljske korijene u Sagamuu - gradu u saveznoj državi Ogun, blizu mjesta nesreće. U trenutku nesreće bio je na putu u posjet rodbini za proslavu Nove godine. Kayode je optužen za uzrokovanje smrti opasnom vožnjom, bezobzirnom i nemarnom vožnjom, vožnjom bez dužne pažnje i vožnjom bez važeće vozačke dozvole.