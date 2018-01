VIDEO: Hrgović nije dao šansu Britancu! Direktom završio posao u 4. rundi

Filip Hrgović stigao je i do treće profesionalne pobjede u karijeri. U Rigi je u četvrtoj rundi srušio Toma Littlea iz Velike Britanije.

Hrgović je ušao opreznije u meč, a prvi je udarac uputio Little i to direkt prema jetri hrvatskog borba. Nakon toga Filip je preuzeo inicijativu, dao nekoliko udaraca Littleu, natjerao ga na konopce. U posljednjim sekundama prve runde desnicom je Hrgović uzdrmao Britanca, koji je ipak uspio ostati na nogama.

I druga runda protekla je u potpunoj dominaciji naše borca. Little je pokušavao izbjegavati njegove udarce, no pri kraju runde uslijedila je nova serija Hrgovićevih udaraca koje su ponovno uzdrmale Britanca.

Hrgović je nastavio s udarcima i u trećoj rundi, no i Little je pokazao da zna uzvratiti, sjevnuo je kroše, no srećom nije pogodio našeg borca. Britanac u meču nije imao rješenje lijevi Hrgovićev direkt koji mu je donio i treću rundu.

Odluka je pala u četvrtoj rundi. Iako je Little krošeom uzdrmao Hrgovića, uslijedio je odgovor koji je završio desnim direktom, Littleu je puknula arkada i sudac je prekinuo meč!

Na jučerašnjem vaganju Filip je bio više od 10 kilograma lakši od Britanca. Littleu je izmjereno 115,5 kilograma, a Hrgović je imao svojih standardnih 104.

Hrgović je do tada ostvario dvije čiste pobjede u dva profesionalna nastupa kada je nokautirao prvo Raphaela Zumbana Lovea, a onda i Pavela Soura.