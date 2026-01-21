"Slatkiš" Ferrero i vratar Del Lungo zapaprili Hrvatima: "Ključan je bio požrtvovni mentalitet"

U svijetu slatkiša Ferrero je pojam za nešto jako fino i slatko jer tako se zove slavna talijanska tvornica čokolade. U svijetu talijanskog vaterpola Ferrero će od sada biti poznat kao igrač koji je odveo Italiju u polufinale Prvenstva Europe. Naime, ovaj 23-godišnji napadač do utakmice s Hrvatskom zabio je ukupno pet pogodaka iz igre a barakudama je presudio s četiri pogotka (dva iz peteraca).

Inače, "slađani" Filippo Ferrero je najbolji asistent azzurra i jedino je od, od svih 10 igrača koji su se upisali u strijelce, zabio više od jednog pogotka. Osim toga, valja nam primjeriti da su Talijani sedam minuta prije kraja susreta imali čak devetoricu igrača sa po dva prekršaja, a tri su eliminirajuća.

A to znači da je netko na talijanskoj klupi jako dobro vodio računa o tome kako rasporediti snage unutar svjesno izabrane taktike s velikim brojem isključenja kako se hrvatski centri ne bi razmahali. Nažalost, nisu se razmahali niti hrvatski šuteri među kojima je, nekima, nedostajalo odlučnosti.

Primjerice, Marko Žuvela zna i dodati dobru loptu (kao što je pronašao Bukića na krilu) no mi bismo ga ipak rado vidjeli kako više šutira.

A sve to kao da je ukalkulirao talijanski izbornik Alessandro Campagna, nekad veliki igrač, a sada očito odličan trener kojeg su, vidi čuda, neki dugogodišnji reprezentativci htjeli smijeniti s mjesta izbornika. Spretni Campagna na to je, navodno, reagirao preko jednog od izdašnijih sponzora Talijanskog vaterpolskog saveza čiji su se čelnici odlučili zadržati izbornika i zahvaliti "pobunjenicima" među kojima je bio i jedan od najboljih vaterpolista današnjice Francesco Di Fulvio.

Možete si zamisliti kako se sada osjećaju "urotnici" koji su, moguće je to, priželjkivali dokaz da se bez njih ne može u čemu ih je ovaj učenik Ratka Rudića demantirao. A demantirao je i sve one da njegova momčad nema većih izgleda protiv najiskusnije reprezentacije Prvenstva (Hrvatske) koja ima i više individualne kvalitete.

- Ovaj naš polufinale za mene nije iznenađenje jer sam vidio kako se moji igrači ponašaju tijekom priprema, na treningu i izvan njega. Gorjeli su od želje za dokazivanjem i zato jedva čekamo i polufinale protiv Srbije u utakmici u kojoj će domaćin biti potican od sjajnih navijača i pune Arene Beograd - kazao je Campagna ističući što je presudilo protiv Hrvatske:

- Presudila je naša obrana s igračem manje. To je bilo fantastično baš kao i Marco Del Lungo.

A junak utakmice, za kojeg je trener vratara Goran Volarević kazao da je vratar sjajnih instinkata, rekao je pak ovo:

- U polufinalu ćemo igrati i protiv sjajna suparnika ali i protiv publike. U toj utakmici morat ćemo ostati smireni u svakom trenutku, ne gledati suce.

Očito će i za tu utakmicu biti ključ ono što je po Del Lungovu mišljenju bilo i u pobjedi nad Hrvatskom.

- To je mentalitet. Ako želiš dosegnuti visoko potreban ti je pobjednički mentalitet, i koncentracija dakako. A bilo smo i motivirani jer smo nova skupina igrača. S ovim kreće nova era talijanske reprezentacije. Ključ je bila i naša agresivnost i koncentracija, u svakoj sekundi utakmice.