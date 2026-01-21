Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 241
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2026. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
EP RUKOMET 2026.
EP VATERPOLO 2026.
#GRENLAND
ZOI 2026.
#Barkod
#DINAMO
#VOJNI ROK
#DONALD TRUMP
#Vatreni
#RAT U UKRAJINI
Prijavi grešku
Komentari
Poslušaj
Evo što kažu Talijani

"Slatkiš" Ferrero i vratar Del Lungo zapaprili Hrvatima: "Ključan je bio požrtvovni mentalitet"

HVS
Autor
Dražen Brajdić
21.01.2026.
u 23:19

Talijanski izbornik Alessandro Campagna, inače učenik našeg Ratka Rudića, jako je dobro vodio utakmicu u kojoj se odlučio za maksimalnu agresivnost koja je plaćena velikim brojem isključenja no netko je na njegovoj klupi jako dobro vodio računa o broju prekršaja svakog igrača

U svijetu slatkiša Ferrero je pojam za nešto jako fino i slatko jer tako se zove slavna talijanska tvornica čokolade. U svijetu talijanskog vaterpola Ferrero će od sada biti poznat kao igrač koji je odveo Italiju u polufinale Prvenstva Europe. Naime, ovaj 23-godišnji napadač do utakmice s Hrvatskom zabio je ukupno pet pogodaka iz igre a barakudama je presudio s četiri pogotka (dva iz peteraca).

Inače, "slađani" Filippo Ferrero je najbolji asistent azzurra i jedino je od, od svih 10 igrača koji su se upisali u strijelce, zabio više od jednog pogotka. Osim toga, valja nam primjeriti da su Talijani sedam minuta prije kraja susreta imali čak devetoricu igrača sa po dva prekršaja, a tri su eliminirajuća.

A to znači da je netko na talijanskoj klupi jako dobro vodio računa o tome kako rasporediti snage unutar svjesno izabrane taktike s velikim brojem isključenja kako se hrvatski centri ne bi razmahali. Nažalost, nisu se razmahali niti hrvatski šuteri među kojima je, nekima, nedostajalo odlučnosti.

Primjerice, Marko Žuvela zna i dodati dobru loptu (kao što je pronašao Bukića na krilu) no mi bismo ga ipak rado vidjeli kako više šutira.

A sve to kao da je ukalkulirao talijanski izbornik Alessandro Campagna, nekad veliki igrač, a sada očito odličan trener kojeg su, vidi čuda, neki dugogodišnji reprezentativci htjeli smijeniti s mjesta izbornika. Spretni Campagna na to je, navodno, reagirao preko jednog od izdašnijih sponzora Talijanskog vaterpolskog saveza čiji su se čelnici odlučili zadržati izbornika i zahvaliti "pobunjenicima" među kojima je bio i jedan od najboljih vaterpolista današnjice Francesco Di Fulvio.

Možete si zamisliti kako se sada osjećaju "urotnici" koji su, moguće je to, priželjkivali dokaz da se bez njih ne može u čemu ih je ovaj učenik Ratka Rudića demantirao. A demantirao je i sve one da njegova momčad nema većih izgleda protiv najiskusnije reprezentacije Prvenstva (Hrvatske) koja ima i više individualne kvalitete.

- Ovaj naš polufinale za mene nije iznenađenje jer sam vidio kako se moji igrači ponašaju tijekom priprema, na treningu i izvan njega. Gorjeli su od želje za dokazivanjem i zato jedva čekamo i polufinale protiv Srbije u utakmici u kojoj će domaćin biti potican od sjajnih navijača i pune Arene Beograd - kazao je Campagna ističući što je presudilo protiv Hrvatske:

- Presudila je naša obrana s igračem manje. To je bilo fantastično baš kao i Marco Del Lungo.

A junak utakmice, za kojeg je trener vratara Goran Volarević kazao da je vratar sjajnih instinkata, rekao je pak ovo:

- U polufinalu ćemo igrati i protiv sjajna suparnika ali i protiv publike. U toj utakmici morat ćemo ostati smireni u svakom trenutku, ne gledati suce.

Očito će i za tu utakmicu biti ključ ono što je po Del Lungovu mišljenju bilo i u pobjedi nad Hrvatskom.

- To je mentalitet. Ako želiš dosegnuti visoko potreban ti je pobjednički mentalitet, i koncentracija dakako. A bilo smo i motivirani jer smo nova skupina igrača. S ovim kreće nova era talijanske reprezentacije. Ključ je bila i naša agresivnost i koncentracija, u svakoj sekundi utakmice.

Ključne riječi
Del Lungo Campagna Vaterpolo

Još nema komentara

Nema komentara. Prijavite se i budite prvi koji će dati svoje mišljenje.
Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još

Kupnja

Pretplata

Čini se da već imate pristup!