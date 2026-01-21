Naši Portali
KALKULACIJE

Kako Hrvatska može u polufinale nakon poraza od Švedske? Evo što kauboji sada moraju napraviti

Susret Švedske i Hrvatske u prvom krugu EHF Europskog prvenstva
Foto: Sanjin Strukic/PIXSELL
1/4
VL
Autor
Marko Pavić
21.01.2026.
u 22:05

U novoformiranoj skupini F drugog kruga Europskog prvenstva nalazi se ukupno šest reprezentacija, a dvije najbolje izborit će plasman u polufinale. Suparnici Hrvatske u drugom krugu bit će Island, Švicarska, Slovenija i Mađarska.

U odlučujućoj utakmici za prvo mjesto u skupini E Europskog rukometnog prvenstva Hrvatska je poražena od Švedske (33:25) te je natjecanje u uvodnoj fazi završila na drugom mjestu, iza Šveđana te ispred Nizozemske i Gruzije. Hrvatska tako u drugi krug Europskog prvenstva ulazi bez bodova (prenose se samo bodovi protiv momčadi koje su prošle dalje).

U novoformiranoj skupini F drugog kruga Europskog prvenstva nalazi se ukupno šest reprezentacija, a dvije najbolje izborit će plasman u polufinale. Suparnici Hrvatske u drugom krugu bit će Island, Švicarska, Slovenija i Mađarska.

U borbi za polufinale hrvatskoj reprezentaciji ne ostaje previše prostora za kalkulacije. Četiri pobjede i maksimalnih osam bodova gotovo sigurno bi odveli Hrvatsku u polufinale, iako ni taj scenarij matematički ne jamči prolaz zbog mogućeg kruga reprezentacija s istim brojem bodova. U takvoj situaciji presuđivali bi međusobni omjeri i razlika pogodaka, zbog čega će svaki gol u drugom krugu imati dodatnu težinu. No, to je ipak malo teže očekivati.

Scenarij s tri pobjede i jednim porazom, odnosno šest osvojenih bodova, Hrvatskoj može donijeti prolaz, ali u tom slučaju morat će se gledati rasplet ostalih utakmica i gol-razlika u međusobnim susretima s izravnim konkurentima.

Jasno je stoga da Hrvatska u drugom krugu mora ići na pobjedu u svakoj utakmici. Bilo koji kiks po svemu sudeći bi nas koštao plasmana u polufinale. Prvu utakmicu drugog kruga igramo u nedjelju s Islandom.
Ključne riječi
rukomet Hrvatska rukometna reprezentacija

Komentara 5

Pogledaj Sve
Avatar tuđinskekratkenoge
tuđinskekratkenoge
22:44 21.01.2026.

Ta želja ti se neće ostvariti!

MI
Minhen
23:35 21.01.2026.

Njima je vaznija neka pjesma.

VR
Vrbanek
23:28 21.01.2026.

Kako? 1.Popravit obranu za 70% ali baš svaki pojedinac. Imamo takve velike rupe u obrani da će nam te rupe pojest cijeli ementaler 2. popravit tranziciji za 90% Tranzicija nam je tolko spora, da nam se i HDZ "inženjeri" izz HŽ-a smiju 3. Ubrzat napad za 50% Protok lopte nam je na razini mrtvih kokoši, svako pegla po svojem, posebno Srna i Lučin. Kad napravimo brzi protok lopte i raširimo se do krila, puno lakše ćemo davati golove i brže, bez tolike potrošnje. 4. Popravit vraćanje u obranu za 90% Nevjerojatno da na brzi centar ne radimo u startu faulove za zaustavljanje napada, pa nas protivnici matiraju za 5-10 secundi

