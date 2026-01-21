Kako Hrvatska može u polufinale nakon poraza od Švedske? Evo što kauboji sada moraju napraviti

U odlučujućoj utakmici za prvo mjesto u skupini E Europskog rukometnog prvenstva Hrvatska je poražena od Švedske (33:25) te je natjecanje u uvodnoj fazi završila na drugom mjestu, iza Šveđana te ispred Nizozemske i Gruzije. Hrvatska tako u drugi krug Europskog prvenstva ulazi bez bodova (prenose se samo bodovi protiv momčadi koje su prošle dalje).

U novoformiranoj skupini F drugog kruga Europskog prvenstva nalazi se ukupno šest reprezentacija, a dvije najbolje izborit će plasman u polufinale. Suparnici Hrvatske u drugom krugu bit će Island, Švicarska, Slovenija i Mađarska.

U borbi za polufinale hrvatskoj reprezentaciji ne ostaje previše prostora za kalkulacije. Četiri pobjede i maksimalnih osam bodova gotovo sigurno bi odveli Hrvatsku u polufinale, iako ni taj scenarij matematički ne jamči prolaz zbog mogućeg kruga reprezentacija s istim brojem bodova. U takvoj situaciji presuđivali bi međusobni omjeri i razlika pogodaka, zbog čega će svaki gol u drugom krugu imati dodatnu težinu. No, to je ipak malo teže očekivati.

Scenarij s tri pobjede i jednim porazom, odnosno šest osvojenih bodova, Hrvatskoj može donijeti prolaz, ali u tom slučaju morat će se gledati rasplet ostalih utakmica i gol-razlika u međusobnim susretima s izravnim konkurentima.

Jasno je stoga da Hrvatska u drugom krugu mora ići na pobjedu u svakoj utakmici. Bilo koji kiks po svemu sudeći bi nas koštao plasmana u polufinale. Prvu utakmicu drugog kruga igramo u nedjelju s Islandom.