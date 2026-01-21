Putinov 'zombi-brod' izazvao kaos u međunarodnim vodama, europska sila povukla neočekivan potez

U ranim jutarnjim satima 10. siječnja tanker „Tavian“ uplovio je u njemačke vode Sjevernog mora. Brod pripada ruskoj floti u sjeni, a njemačka ga policija smatra takozvanim „zombi‑brodom“ – plovilom koje formalno zapravo ne postoji. Pomorska policija šalje helikopter i traži od kapetana uvid u brodske dokumente.

U tom trenutku „Tavian“ plovi zapadno od Schleswig-Holsteina prema Baltičkom moru, najvjerojatnije prema nekoj od ruskih naftnih luka kod Sankt Peterburga. Podaci o kretanju brodova i nadzor zračnog prostora potvrđuju da se helikopter njemačke policije zaista približio brodu, piše Deutsche Welle.

Kad je „Tavian“ prošao Dansku i ponovno se približio njemačkim vodama ovaj put kod Flensburga, policija mu šalje nedvosmislenu poruku: zabranjen mu je ulazak u njemačke teritorijalne vode. Pregled dokumenata potvrdio je sumnje: brod plovi pod lažnom zastavom, a identifikacijski broj je krivotvoren. „Tavian“ je od 2021. na američkom popisu sankcioniranih brodova. Mjera je imala brzi učinak: u nedjelju navečer „Tavian“ mijenja smjer i napušta Baltičko more. Njemačka policija zatim obavještava Ministarstvo unutarnjih poslova o cijelom slučaju. Glasnogovornik policije nije ga želio komentirati.

Ovaj događaj predstavlja prekretnicu u djelovanju njemačkih vlasti prema ruskoj floti u sjeni. Policija i mornarica do sada su se teško nosile s tim problemom. Oko 500 starih, dotrajalih tankera čini srž te mreže kojom Rusija zaobilazi sankcije na izvoz nafte. Ti brodovi izravno pune rusku ratnu blagajnu, prevozeći milijarde dolara vrijedne količine nafte koje bi inače morale biti prodane po znatno nižoj cijeni. Prema pravilima EU-a, ruska se nafta smije izvoziti samo uz 15 posto nižu cijenu od one na svjetskom tržištu.

Pojedini brodovi iz flote u sjeni povezuju se i sa slučajevima špijunaže i sabotaže. Zapadne su zemlje dugo smatrale da se brodovi, pa tako i ruski tankeri, u potpunosti mogu pozivati na pravo „mirnog prolaza“ prema Konvenciji UN-a o pravu mora. To pravo omogućava prolazak teritorijalnim vodama druge države pod uvjetom da nema neprijateljskih namjera i bez mogućnosti ukrcavanja. Povrh toga, za Baltičko more postoji i dodatna obveza potpuno slobodne plovidbe država koje mu imaju pristup i koja je vrijedila i u najvrućim danima Hladnog rata.

No to tumačenje sada se mijenja. Konvencija obvezuje svaki brod da plovi pod stvarnom zastavom neke države. Ako brod nema zastavu ili plovi pod krivotvorenom ne može tražiti „mirni prolaz“, tvrde pravni stručnjaci. Isto vrijedi u slučaju kada prolaz nije miroljubive prirode ili predstavlja sigurnosni rizik. Na tu se odredbu od nedavno pozivaju i Sjedinjene Države koje zaustavljaju više brodova iz flote u sjeni.

Marc Henrichmann (CDU), predsjednik parlamentarnog odbora koji nadzire rad njemačkih obavještajnih službi, poziva da se postojeći pravni okvir maksimalno iskoristi. „Ne smijemo dopustiti da nas despoti poput Putina ismijavaju. Moramo pokazati da kršenje zakona ima posljedice.“ Po njegovu mišljenju, opasne tankere treba zaustaviti i trajno ukloniti iz prometa. Zastupnik Zelenih Robin Wagener smatra da je oštriji pristup prema floti u sjeni odavno trebao biti uveden: „Mirni prolaz ne odnosi se na brodove koji plove pod lažnom zastavom i koji predstavljaju rizik. Tu se mora djelovati. Riječ je o ekološkoj prijetnji i platformi za špijunažu, sabotažu i lansiranje dronova.“

Oštriji pristup njemačkih vlasti vidljiv je i u drugim slučajevima. Prema podacima NDR-a, WDR-a i SZ-a, ruskom istraživačkom brodu „Akademik Boris Petrov“ nedavno je zabranjen ulazak u njemačke teritorijalne vode. Drugi slučaj odnosi se na tanker „Chariot Tide“. U noći 5. prosinca 2025. brod je usporio plovidbu, kapetan je prijavio tehničke probleme i bacio sidro u njemačkom dijelu Sjevernog mora – samo nekoliko milja od podmorskog kabela. I taj je brod plovio pod lažnom zastavom.

Prije godinu dana jedan je tanker iz flote u sjeni u Baltičkom moru oštetio podmorski kabel svojim sidrom. Njemačke su vlasti ovoga puta reagirale ozbiljno: mornarica je poslala fregatu „Baden-Württemberg“, a policija brod „Potsdam“. Njemački policajci zatim su se ukrcali i izvršili kontrolu. Zanimljivo, brod je još na sidru promijenio zastavu: dan ranije bio je registriran kao brod iz Gambije, a već sljedećeg dana iz Mozambika.

Promijenjeno pravno tumačenje nije jedini razlog oštrijeg nastupa Zapada. Rusija je godinama držala svoje ratne brodove u blizini tih tankera kako bi ih zaštitila u slučaju intervencije. No prema sigurnosnim izvorima, ruska mornarica to više ne može logistički izdržati. Ni „zombi‑tanker" „Tavian" nije imao pratnju ruskih ratnih brodova. Promijenio je kurs i sada plovi prema ruskom Sjevernom moru.