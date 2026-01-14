Sprema se spektakl, Forgač: Ovo je iskorak FNC-a izvan regije, idemo i u Njemačkoj napraviti spektakl

Fight Nation Championship, najjača regionalna borilačka promocija sa sjedištem u Zagrebu, odlučila se na veliki iskorak. Naime, po prvi put će se FNC-ove borbe održati u Münchenu što je izazovan poslovni potez organizacije koja nudi jako dobra uparivanja boraca.

A upravo je o popisu borbi bilo riječ na današnjoj presici održanoj u Zagrebu na kojoj je ponešto o izlasku na njemačko tržište kazao predsjednik i čelni čovjek organizacije Dražen Forgač.

Srpski mediji se raspisali o događajima tijekom intoniranja hrvatske himne u Beogradu: "Hrvati u šoku" Vaš preglednik ne omogućava pregled ovog sadržaja.

-. Prvi je to iskorak FNC-a izvan regije. Njemačko tržište je najjače i najzahtjevnije u Europi. Zašto München? Zato što je tamo najteže. Ako tamo uspijemo, uspjet ćemo svugdje. Tamošnji mediji su se o tome raspisali, o našem uspjehu koji je rezultat velikog rada u posljednjih šest godina i koji je sada prepoznat u ovoj industriji. Oni koji će te večeri biti u SAP Gardenu moći će uživati u spektaklu u svakom pogledu. Popis borbi je možda i najjači do sada, kako i zahtjeva ovakva priredba. Vjerujem da nas očekuje spektakularna večer.

A nju bi trebali kreirati redom prvaci FNC-a Ivan Vitasović i Francisco "Croata" Barrio i oni će braniti svoj poja protiv Hatefa "Bossa" Moeila odnosno Lom Ali Eskieva i to u naslovnoj i sunaslovnoj borbi večeri.

Popularni Panči (Barrio) ispred sebe ima opasnog protivnika kojeg podržava i velika UFC zvijezda Kamzat Čimajev.

- Bilo mi je drago čuti Čimajeva da podržava FNC, ali on ne zna tko sam ja i ne zna koliko sam spreman. Nije me prepao, oni su Čečeni i drže se zajedno. Rekao je da će me 'smashati', ali ostat će on bez zraka prije mene i vidjet će u četvrtoj, petoj rundi kad ga 'smashati' u njegovom gradu. Jedan drugom smo najteži protivnici u karijeri, ali nikad se nisam predao, jedino me možete nokautirati, to mu je jedina šansa. Nemam ništa za izgubiti, on je brutalan borac, ali ja ću dokazati da sam najbolji u regiji.

Puno toga za dokazivati ima i teškaš Ivan Vitasović koji ističe:

- Vidio sam Hatefa, vrlo je ozbiljan protivnik i sigurno neće biti lak zadatak. Imam neki svoj plan, vidjet ćemo hoću li ga ili neću provesti, ali što se budućnosti tiče, glavni fokus mi je na Hatefa, ali dalje ćemo vidjeti. Nisam očekivao da će baš tako dobar meč biti protiv Darka Stošića, ali takve stvari se dogode i to je bila dobra večer za mene.

A nakon toga poraza spomenuti Stošić se vraća u kavez i to protiv engleskog veterana Olivera Thompsona.

- Svaki kamp sam shvaćao ozbiljno, ali gledam da sad to bude još ozbiljnije. Bit ću neko vrijeme tu, treniramo jako, radimo, fokusirani smo na svakog protivnika, tako i na Olija Thompsona. Uvijek fokus, dobar trening, ostati zdrav, a tad si dobar i u glavi. Daš publici što želi da vidi i to je to. Motivacije ne nedostaju, svaki poraz je poraz za sebe, boli, nikome ne padne dobro. Sve je to trenutačno i poslije desetak dana kad emocije prođu svaki pravi borac dobije motivaciju, vrati se treninzima i radi ono što radi, a to je borba. Ovo volim i radit ću to koliko ću htjeti, mislim da imam još par dobrih godina.

Posebna kategorija je svakako i novookrunjeni 'kralj Njemačke' Ivica 'Terror' Trušček koji je tu titulu osvojio pobjedom protiv Christiana Eckerlina, a sad ga čeka Austrijanac Dominic Schober.

- Nisam preozbiljno shvaćao ovaj 'kralj', ali sve mi se više sviđa. Ispred mene je čovjek koji ima loš score, ali je puno bolji protivnik nego se čini pa me malo podsjeća na mene. Imamo zajedničkog protivnika u Akipi, a nadam se da sad neću pronaći način da 'zeznem' kad je najviše očiju upereno u mene. Moj 85. meč, možda je dobra strana tog broja daleko iza mene, ali pozitivno je da uživam u svakom trenutku, svaka borba mi je Božji poklon da mogu raditi ovo ovako star i da još funkcionira. Imam četiri pobjede zaredom i znači da još nije vrijeme za kraj - riječi su 'Terrora' Truščeka.

Tu je i Filip 'Nitro' Pejić u novom ruhu, smireniji borac iz Trnave kojeg čeka poznati suparnik još iz dana FFC-a Vladimir 'Sunshine' Šikić, a nakon pobjede u Zadru prošle godine u FNC ponovno dolazi Luka Milidragović.

- Nova verzija 'Nitra' je tu, ali to je zapravo stara verzija s nekom nadogradnjom. Sad dolazi tek moje vrijeme, toliko se dobro osjećam da vam to ne mogu opisati. Mislim da ću razvaliti kao i u Zagrebu. Novi borci u kategoriji? Ne dira me to, stat ću pred svakog, ne pitam protiv koga. Borio sam se s vrhunskim borcima, pružio vrhunske mečeve, imaju neko ime, ali kad 'Peja' stane ispred tebe vidjet ćeš da nema imena. Već smo se trebali boriti još davno prije, ali svatko je otišao na svoju stranu. Bio sam nešto aktivniji od njega u narednom razdoblju, iskusniji sam na papiru, a vjerujem da sam i u glavi puno iskusniji što mi je donijelo mnogo veći napredak. Vjerujem da će ležati u horizontali. Bio sam najspremniji za borbu protiv Jasona pa sam ja tamo ležao tri minute, ali kako je sad sve posloženo u American Top Teamu, dominiramo maksimalno i vjerujem da ću izdominirati u ovom meču - rekao je Pejić, a onda je govorio i Milidragović:

- Prošlo je skoro godinu dana od zadnjeg meča. Ne znam ni ja što od sebe očekivati. Borim se kako ide borba, spreman sam na svaki dio. Cilj mi je dobivati sve bolje i bolje protivnike, mislim da je ovaj taman savršen protivnik za početak uspona

Šećer je, kao i u većini slučajeva, stigao na kraju kad su na scenu stupili Miran 'Slo Rocky' Fabjan i Aleksandar 'Joker' Ilić. Ispred nas je najveći revanš u povijesti organizacije

- Sparing je sparing, meč je meč, ne bi nešto pridavao značaju. Što se tiče medijske tišine, ja sam tu, nisam nestao, ali iskreno da kažem, malo mi je muka od mulja od MMA sporta, čobanizma, seljančizma, što je veće to ljudi uzimaju veću pažnju. Ne mislim na Mirana da se ograde, govorim o ljudima oko sporta, a vidim da ih ljudi dosta tapšaju što mi se ne sviđa. U redu je da je od Conora krenulo da bude mašinerija za pravljenje para, treba biti hype, ali nekako mi se ovo ne sviđa. Previše je svega, ovaj meč će se rasprodati jer ljudi hoće da gledaju, svaka čast što je Vitasović main event, ali mislim da naš meč privlači našu pažnju. Ne moram izjaviti ništa kontroverzno da se ovo rasproda - rekao je 'Joker', a nastavio 'Slo Rocky':

- Prvi put je bio glasan pa je ušutio pred cijelom dvoranom, sad šuti pa smo počeli bolje, čestitam. Počinje presing od početka meča, u drugoj trećoj minuti kad otvara usta počinje nego kraj. Samo će biti pitanje kad će sudac Zorić spasiti Ilića. Neće mu pomoći ni trener Icko ni doktor Dimitrijević, ništa ga neće spasiti od poraza u SAP Areni. Neće biti razlike, samo će biti više ljudi koji će vidjeti nokaut. Naučio sam malu djecu prije kako se brane od Ilketa i kad on pogodi tu moju ruku, ja počinjem raditi. Samo ruka na glavi, to je to - zaključio je borac koji je zatražio da ga se oslovljava s 'FNC Goat'.

Između spomenutih aktera je zaiskrilo pa se tijekom njihova dvoboja očekuje istinski borilački vatromet.